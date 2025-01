Volkswagen veut conquérir la Chine avec une électrique à mini prix

Volkswagen lance en Chine un nouveau modèle de voiture électrique, l’ID.Unyx 06. Ce SUV, dérivé de l’ID.Unyx, sera bien moins cher que ceux vendus en Europe. Adapté aux spécificités du marché chinois, il vise à redynamiser les ventes de la marque, face à une concurrence locale de plus en plus forte.

Une voiture électrique de Volkswagen pour la Chine

L’ID.Unyx 06 est une version modifiée de l’ID.Unyx, un SUV coupé électrique déjà disponible en Chine. Ce modèle est destiné exclusivement au marché local et on ne le retrouvera pas en Europe sous le badge Volkswagen. En Chine, son prix commence à partir de 169 900 yuans (environ 22 500 euros). C’est beaucoup moins cher que les modèles européens de la même gamme. Pour comparaison, l’ID.Unyx 06 coûte entre 209 900 et 249 900 yuans dans sa version classique.

Effectivement, Volkswagen propose sa nouvelle voiture électrique à prix mini. Cela s’explique par plusieurs facteurs. Le premier est l’utilisation d’une batterie lithium-fer-phosphate (LFP). Elle est moins coûteuse que les batteries classiques en nickel-manganèse-cobalt (NMC) utilisées en Europe. De plus, le modèle profite d’une production locale, via la coentreprise SAIC-Volkswagen. Cela permet de réduire les frais liés à l’importation et à la logistique.

Des performances et une autonomie adaptées

Cette voiture électrique de Volkswagen conserve des dimensions similaires à celles de l’ID.Unyx classique. Elle possède un moteur de 170 kW (228 ch) et on estime son autonomie entre 470 et 560 km selon la norme WLTP. Ce modèle dispose d’une batterie de 77 kWh. Il offre ainsi une meilleure efficacité énergétique grâce à son profil aérodynamique. Les performances ne sont pas révolutionnaires, mais elles sont suffisamment adaptées aux attentes du marché chinois. Les consommateurs y privilégient le rapport qualité/prix.

Malgré les atouts de sa voiture électrique ID.Unyx 06, Volkswagen peine à convaincre en Chine. En 2024, l’ID.Unyx a enregistré des ventes bien inférieures aux prévisions, avec seulement 373 unités vendues au troisième trimestre. Face à cette situation, Volkswagen a dû ajuster son prix pour stimuler la demande et a réduit l’ID.Unyx de 40 000 yuans. Cette stratégie pourrait permettre de relancer les ventes. Par contre, elle souligne aussi la difficulté du constructeur à rivaliser avec les géants chinois comme la marque BYD.

