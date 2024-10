Les voitures BYD se vendent comme des petits pains ! Découvrez les chiffres records du Chinois

Avec des chiffres de vente qui atteignent des sommets incroyables, BYD a battu des records cette année. Le fabricant chinois s’est solidement positionné comme un leader incontournable dans l’industrie automobile mondiale.

Les records de vente remarquables de BYD en 2024

En septembre dernier, la marque chinoise a annoncé un nouveau record de vente avec pas moins de 419 426 véhicules écoulés. Cela représente une augmentation de 45,91% par rapport à la même période en 2023. C’est le quatrième mois consécutif où l’entreprise atteint de tels niveaux.

On remarque une croissance spectaculaire au niveau de la distribution des voitures hybrides rechargeables (PHEV). Les ventes de BYD ont atteint un record de 252 647 unités le mois de septembre dernier. En comparaison avec l’année précédente, on constate une augmentation impressionnante de 86,17 %. Quant aux véhicules 100 % électriques (BEV), les ventes comptent 164 956 unités. Sur un an, elles ont donc augmenté de 9,1 %.

Les records de vente de BYD s’observent aussi sur le plan international. La marque a vendu 33 012 véhicules en septembre. Elle enregistre alors une hausse de 17,74 % par rapport à l’année précédente. Au cours du troisième trimestre 2024, BYD a pour la première fois dépassé le million de ventes avec un total de 1 134 892 unités. La marque a vendu un total de 2 747 875 véhicules à énergie nouvelle (NEV) au cours des neuf premiers mois de 2024. C’est 32,13 % de plus si on compare à 2023.

La concurrence sur le marché international

Certes, BYD a eu du succès avec ses records de vente. Malgré tout, le fabricant chinois ne doit pas sous-estimer la compétition féroce provenant des autres géants de l’industrie automobile. Les marques comme Tesla, Volkswagen et Renault intensifient leurs efforts pour conquérir le marché mondial.

En tout cas, BYD reste un acteur majeur sur le marché et continue de s’imposer à l’international. D’autres constructeurs chinois cherchent également à s’étendre à l’étranger. Citons notamment Xiaomi qui prépare actuellement trois nouveaux modèles. Face à une telle montée en puissance, on peut dire que les entreprises européennes ont de la concurrence et elles ont de quoi s’inquiéter.

