BYD sort une copie électrique d’une Jeep pour encore plus enterrer Tesla

Le Salon de Beijing de 2024 a été le théâtre de nombreuses révélations, mais l'une des plus attendues était sans doute la présentation de la Fang Cheng Bao Super 3, une voiture électrique typée baroudeuse de BYD. BYD, leader mondial dans la fabrication de véhicules électriques, a une fois de plus démontré son innovation et sa vision avec ce nouveau modèle qui promet de révolutionner le segment des véhicules tout-terrain électriques. Il faut croire qu'avec cette copie de la Jeep électrique, BYD va faire du mal aux autres constructeurs, à l'instar de Tesla !

La Jeep électrique de BYD : un design au-delà de toutes les attentes

La Jeep électrique de BYD arbore un design robuste et imposant, typique des véhicules baroudeurs, mais avec une touche moderne et élégante qui caractérise les créations du constructeur chinois. Le véhicule présente des lignes angulaires et un profil musclé, avec une garde au sol élevée pour affronter les terrains les plus difficiles. Les matériaux utilisés pour la carrosserie allient légèreté et résistance, garantissant à la fois durabilité et performance.

Qu'est-ce que la Fang Cheng Bao Super 3 nous réserve vous le capot ?

Sous le capot, la Fang Cheng Bao Super 3 est équipée d'une motorisation électrique de pointe. Les premiers rapports indiquent que le véhicule pourrait être doté de deux moteurs électriques, un pour chaque essieu, offrant ainsi une transmission intégrale et une puissance combinée avoisinant les 500 chevaux. Cette configuration permettrait une accélération rapide et une grande stabilité, même sur les terrains les plus accidentés.

Quid de l'autonomie de la batterie et la durée nécessaire pour le rechargement ?

L'autonomie est l'un des points forts de la Super 3. BYD aurait intégré une batterie de grande capacité, permettant de parcourir jusqu'à 600 km sur une seule charge, selon les normes WLTP. De plus, le véhicule serait compatible avec la recharge ultra-rapide. Cela permet entre autresde récupérer 80% de la batterie en moins de 30 minutes. Ces caractéristiques font de cette Jeep électrique de BYD une voiture idéale pour les longues expéditions en pleine nature !

Un intérieur au design soigné et au confort à la hauteur de toutes les attentes

L'intérieur de la Fang Cheng Bao Super 3 allie confort et technologie. Les sièges en cuir de haute qualité et les finitions premium offrent un cadre luxueux pour une Jeep. Son tableau de bord numérique et son écran tactile central assurent une interface utilisateur intuitive et moderne. Le véhicule est également équipé de nombreuses aides à la conduite. Cela concerne entre autres le régulateur de vitesse adaptatif et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Pour les sentiers hors-route, il embarque un système de navigation avancé avec cartographie.

Question sécurité, qu'est-ce que cette Jeep électrique de BYD a à vous offrir ?

En matière de sécurité, BYD n'a pas fait de compromis. La Super 3 est dotée de nombreux systèmes de sécurité actifs et passifs. Cela inclue des airbags multiples, un système de freinage d'urgence autonome, et une assistance au maintien de voie. La structure du véhicule est conçue pour offrir une protection maximale en cas de collision. Quant à son poids, il a été minimisé afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

Le prix, un critère de taille que le constructeur chinois n'a pas lésiné

Bien que BYD n'ait pas encore annoncé officiellement le prix de la Fang Cheng Bao Super 3, les experts estiment qu'il pourrait se situer entre 70 000 et 90 000 euros. Cela dépendra avant tout des options et des équipements choisis. La disponibilité de ce modèle est prévue pour le quatrième trimestre de 2024. Pour les précommandes, elles pourraient débuter dès la fin de ce Salon de Beijing. Est-ce que vous serez prêt à troquer un Tesla contre cette Jeep électrique de chez BYD ?

