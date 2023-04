Jeep transforme l’iconique Wrangler en une bête électrique de 650 cv

Le concept Jeep Wrangler Magneto 3.0 EV développe 650 chevaux pour une conduite tout-terrain sans effort. Il s’agit de la troisième itération du concept de deux portes entièrement électriques.

Faisant partie de la famille de marques Stellantis, Jeep vise à ce que 50 % de ses ventes totales soient électriques d’ici 2030. La marque connue pour ses SUV robustes fait évoluer sa légendaire capacité 4×4 vers un avenir électrique grâce à sa technologie 4xe. Selon Jeep, cette technologie est plus puissante et offre un couple instantané qui facilite l’ascension des rochers et des collines. Appelé Magneto 3.0, ce concept de Wrangler entièrement électrique fait partie de la gamme de véhicules dévoilée par Jeep à l’occasion du Jeep Safari de Pâques de cette année.

Jeep tease le concept de Wrangler électrique Magneto 3.0

Le constructeur automobile a présenté pour la première fois le concept Wrangler Magneto (1.0) en 2021. Il s’agit d’un véhicule électrique doté d’une batterie pleine capacité que Jeep décrit comme « furtif, silencieux, rapide et doté d’une puissance ascensionnelle inégalée ».

Le concept repose sur une Jeep Wrangler Rubicon à deux portes équipée d’un moteur entièrement électrique relié à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Le moteur offre un couple de 370 Nm et une puissance de 285 ch.

En 2022, Jeep a poussé plus loin le concept du Wrangler Magneto (2.0) électrique. Le constructeur a doublé l’ampérage de pointe pour le porter à 600 ampères, ce qui se traduit par un couple instantané de 1 152 Nm et une puissance de 625 ch. Cette puissance a donné un nouveau sens au concept d’escalade.

Cette année, Jeep a de nouveau tenu sa promesse. Pour 2023, le Jeep Wrangler Magneto Concept a encore été amélioré avec plus de puissance et de couple (650 ch et 1 220 Nm), ainsi que trois nouvelles caractéristiques sélectionnables par le conducteur.

La Jeep Magneto 3.0 offre des performances impressionnantes

Le concept de Wrangler 3.0 tout électrique comprend un nouveau moteur au couple plus efficace et une programmation actualisée pour une énergie utilisable et une autonomie supplémentaire de 20 %.

Pour commencer, la voiture électrique Jeep Magneto 3.0 génère une puissance colossale grâce à son moteur électrique à flux axial peu conventionnel (pour un véhicule électrique). Comme indiqué plus haut, ce moteur atteint une puissance maximale de 485 kW et 1 220 Nm.

Par rapport à la version 2.0, la batterie de 70 kWh du concept n’a pas changé. Elle dispose désormais de 20 % d’énergie utilisable en plus grâce à des commandes logicielles améliorées.

Le projet Jeep Magneto 3.0 propose également des modes de conduite sélectionnables. La personne au volant peut choisir entre deux niveaux de puissance :

standard (285 ch et 370 Nm) et maximum, qui libère tout ce que le moteur électrique a à donner.

Ensuite, il y a un mode de régénération de la puissance en deux étapes. Ce mode peut être soit désactivé, soit réglé sur la position améliorée qui utilise le moteur électrique pour la régénération des freins.

Enfin, le concept Jeep Wrangler Magneto 3.0 dispose d’un mode descente agressif. Ce dernier peut être sélectionné en mode bas régime pour permettre une véritable conduite tout-terrain « à une seule pédale » dans les situations difficiles d’escalade de rochers.