Voiture électrique : Ce simple algorithme peut doubler la durée de vie de la batterie !

Un tout nouvel algorithme pourrait prolonger la durée de vie des batteries lithium-ion, ce qui serait une aubaine pour les voitures électriques, les smartphones et bien d'autres appareils. Les chercheurs estiment que cette méthode pourrait doubler l'autonomie des batteries.

L'évolution des voitures électriques en termes d'autonomie est sans fin. Récemment, Nio a annoncé un abonnement offrant des batteries permettant de parcourir 1000 kilomètres. Par ailleurs, Talent a créé une batterie offrant une autonomie de 2000 kilomètres, bien que cette dernière ne soit pas encore accessible au grand public.

Cependant, l'amélioration de l'autonomie des batteries ne résout pas entièrement le problème de leur durabilité. Il s'agit d'un inconvénient majeur des véhicules électriques. Des organisations telles que Halte à l'obsolescence programmée (HOP) ont lancé des initiatives pour sensibiliser à cette question, soulignant le besoin de mettre fin à la conception de voitures jetables.

Un nouvel algorithme de charge pour les batteries lithium-ion des voitures électriques

Des chercheurs allemands ont développé une méthode de recharge novatrice pour les batteries lithium-ion. Leur algorithme de charge pourrait prolonger même doubler la longévité des batteries lithium-ion. Comment fonctionne cet algorithme ? En fait, il repose sur une méthode de charge pulsée, par à-coups, plutôt que sur un courant constant comme c'est le cas actuellement.

Cette approche permet de réduire considérablement les dommages structurels à l'intérieur de la batterie, prolongeant ainsi sa durée de vie. En évitant les fissures dans la structure des électrodes, la batterie conserve sa capacité énergétique élevée. Et ce, même après des centaines de cycles de charge et de décharge.

Les implications pour l'industrie automobile électrique

Cette avancée technologique pourrait révolutionner l'industrie automobile électrique de plusieurs manières. Tout d'abord, elle résout le problème majeur de la durabilité des batteries. Ce qui pourrait encourager davantage de consommateurs à faire le saut vers les véhicules électriques. Ensuite, une plus grande durée de vie des batteries réduirait les coûts à long terme pour les propriétaires de ces véhicules. Ainsi l'adoption de la technologie devient plus accessible à un plus large public.

Un défi écologique

Cette avancée revêt une importance capitale, surtout à l'ère où nos vies sont de plus en plus dépendantes des batteries. Bien que son application industrielle soit encore lointaine, cette innovation pourrait potentiellement révolutionner notre rapport aux véhicules électriques, souvent critiqués pour leur impact environnemental.

En effet, la préservation des batteries ne concerne pas seulement les voitures électriques. Elle concerne également la plupart de nos appareils quotidiens. Des entreprises comme Samsung ont déjà pris des mesures en limitant la charge de leurs smartphones. Cela prolonge ainsi leur durée de vie de manière significative.

