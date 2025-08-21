Le nouveau Cupra électrique baptisé Tindaya aura un style agressif et tranchant

Préparez vous à frissonner : le prochain concept-car électrique de Cupra, baptisé Tindaya, promet un design coupant comme une lame de rasoir ! Inspiré par les volcans des Canaries, ce bijou électrique arbore des lignes agressives!

Vous avez droit à des feux arrière filants et des inserts cuivrés qui hurlent la performance. Voyons donc ce que cette nouvelle voiture électrique a à offrir.

Cupra Tindaya : Un concept-car qui veut réconcilier l’émotion et la tech

Cupra a dévoilé le Tindaya, un concept-car électrique au design radical qui préfigure le futur de la marque. Son nom poétique vient d’une montagne volcanique des Canaries. Et son style — arêtes vives, feux arrière filants, inserts cuivrés et carbone — ne passe pas inaperçu.

Mais au-delà du look, la Tindaya incarne une philosophie : la symbiose parfaite entre l’humain et la machine. Cela signifie que la voiture a peut-être une interface digitale avancée, mais sans renoncer au plaisir de conduire.

Un cockpit qui donne le ton

Si l’extérieur affiche un style crossover-coupé agressif, l’intérieur est tout aussi audacieux. Cupra évoque une structure lumineuse en forme de diamant et une texture nervurée qui rappellent autant la lave volcanique que le circuit imprimé high-tech.

Le message est clair : ici, pas de robotaxi sans âme. Le slogan « No Drivers, No Cupra » résume cette volonté de remettre le conducteur au centre de l’expérience, grâce à une technologie… qui sert l’émotion plutôt que de la remplacer.

CUPRA dévoile le Tindaya, un concept-car inspiré de Fuerteventura. Design volcanique, vision radicale et promesse d’émotions fortes : RDV le 8 sept. à Munich.

https://t.co/Xm9ODuwP1h#CUPRATindaya #ConceptCar — Passion & car (@monautoneuve) August 21, 2025

Quid de la motorisation ?

Cupra reste muet sur les détails techniques. Mais tout indique une propulsion 100 % électrique — logique pour un concept tourné vers l’avenir. La marque promet « une expression maximale de l’attention portée au conducteur », avec une expérience de conduite immersive et sensorielle.

On imagine une accélération vive, un son orchestral propre aux EVs sportifs, et peut-être même des fonctions de personnalisation poussées. Bref, de quoi faire trembler le bitume… sans faire trembler la planète.

Raval en approche, et les États-Unis devront patienter

Cupra profitera aussi du salon de Munich pour présenter le Raval. C’est un crossover électrique Camó qui arrive en 2026. Basé sur la plateforme de la VW ID.2all, il sera le modèle d’entrée de gamme de la marque — preuve que Cupra veut séduire un public plus large. Las, les fans américains devront encore patienter : la marque a confirmé qu’elle ne traversera pas l’Atlantique avant plusieurs années.

Une vision qui cherche sa place

Enfin, avec la Tindaya, Cupra assume sa dualité : entre héritage sportif et innovation radicale, entre design emotional et tech disruptive. Reste à voir si ce manifeste séduira beyond les salons auto. Mais une chose est sûre : Cupra n’a pas fini de faire parler d’elle… et de faire rêver.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn