Volkswagen ID.1 : on connait enfin la date de sortie de la voiture électrique pas chère tant attendue !

Voici la date de sortie de la Volkswagen ID.1, la voiture électrique européenne la moins chère sur le marché jusqu'à ce jour !

Volkswagen, le constructeur automobile allemand, s'apprête à marquer un tournant majeur dans le domaine des véhicules électriques en lançant l'ID.1. Avec un prix de départ fixé à seulement 20 000 euros, l'ID.1 promet de rendre la « mobilité électrique abordable pour tous ». Un rêve qui va devenir une réalité, surtout pour les utilisateurs qui rêvent de rouler au vert sans pour autant se ruiner !

Lors de la conférence de presse annuelle de Volkswagen, Shafer a dévoilé le titre provisoire « ID.1 » pour ce véhicule tant attendu. Le projet ID.1 est en plein essor, avec les dessins en cours de finalisation et la localisation de la production en cours de détermination. Il a été confirmé que la date de sortie de cette voiture électrique sera dans le courant de 2027 pour le marché européen. Les conducteurs Français devront prendre leur mal en patience d'ici là !

Est-ce que cette voiture électrique est rentable ?

Pour Volkswagen, la rentabilité fait partie des défis économiques à relever face à la concurrence étrangère. En effet, le porte-parole du constructeur allemand avait déclaré que « la production de masse est la clé pour atteindre l'ambitieux prix de l'ID.1, compte tenu des coûts élevés associés à la technologie des batteries. »

Volkswagen explore actuellement quatre stratégies potentielles pour la production de l'ID.1 afin d'allier prix abordable et rentabilité. L'entreprise étudie même la possibilité d'un partenariat avec Renault pour une voiture électrique pas chère. Reste à savoir s'ils feront la même que Honda et Nissan pour produire une voiture électrique concurrentielle.

De nouveaux modèles de voitures électriques pas chères d'ici 2027 !

Dans le cadre de son expansion, Volkswagen vise à introduire d'autres modèle de voiture électrique pas chère jusqu'en 2027. L'objectif c'est de reprendre le concept de l'ID.2 qui met à votre disposition l'espace d'une Golf au prix abordable d'une Polo. Basé sur la nouvelle plateforme MEB d'entrée de gamme de Volkswagen, l'ID.2all promet une autonomie d'un peu plus de 400 km. Le prix de départ est de 25 000 euros avec un lancement prévu pour 2026.

Cette évolution de Volkswagen vers des voitures électriques plus accessibles s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie. D'autres constructeurs automobiles tels que Rivian, Ford, Tesla, Hyundai, Kia, GM et bien d'autres constructeurs prévoient également de lancer des modèles électriques plus abordables.

La Volkswagen ID.1 promet ainsi d'ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché des véhicules électriques. Elle offre une alternative abordable et durable pour les consommateurs européens, et potentiellement, pour le reste du monde. Restez connecter pour en savoir davantage sur ce modèle et l'univers de la voiture électrique en perpétuel mouvement !