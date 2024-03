Voiture électrique : Face au risque de monopole chinois, ces 2 géants de l’auto s’associent

Pour contrer le monopole chinois, Honda et Nissan, des rivaux de longue date, vont collaborer pour produire leur voiture électrique. Explication !

Les constructeurs japonais Nissan et Honda, historiquement rivaux, vont produire ensemble leur voiture électrique. Cette collaboration vise à bousculer leur approche traditionnelle tout en faisant à l'arrivée de marques émergentes.

L'enterrement de la hache de guerre permettra également de renforcer leur savoir-faire pour dompter le marché des voitures électriques. Quels sont les avantages que nous consommateurs puissent espérer de cette collaboration ? Les explications ci-dessous !

Honda et Nissan : quels sont les enjeux de cette fusion sur le marché de la voiture électrique ?

L'industrie automobile japonaise se trouve à un tournant significatif avec l'arrivée de nouveaux acteurs chinois. Les marques émergentes cherchent à devenir dominantes en capitalisant sur la compétitivité de leurs prix et leur vitesse extraordinaire. Pour Honda et Nissan, cela représente un défi majeur surtout pour le marché des voitures électriques.

Face à cette situation, Nissan et Honda vont produire ensemble leur voiture électrique pour rester compétitifs dans ce marché en pleine évolution. Ils envisagent donc une collaboration stratégique. Cela vise surtout à faire face à ces nouveaux défis et renforcer leur position dans le secteur de l'électrique.

Est-ce que cette fusion est une bonne chose pour deux marques concurrentes ?

Les deux constructeurs vont lancer une étude de faisabilité sur leurs perspectives de collaboration dans les plateformes de logiciels pour l'automobile, des composants clés pour véhicules électriques et d'autres produits complémentaires. Ce partenariat vise à établir une relation gagnant-gagnant.

En effet, cela permet de diminuer les coûts de production, permettant aux constructeurs japonais de faire face à la concurrence. Il faut noter qu'elle ne concerne pas uniquement la fabrication des pièces essentielles aux véhicules électriques. Le partenariat entre Honda et Nissan pour la conception des voitures électriques touche également de petits véhicules destinés au marché japonais.

Une fusion pour conquérir le marché européen et chinois ?

Nissan et Honda vont s'allier pour conquérir le marché de la voiture électrique notamment en Europe et en Chine. Bien que l'industrie automobile japonaise ait enregistré un retard face au décollage mondial de ce secteur, il faut croire que cette collaboration est en train d'ouvrir de nouvelles portes.

Cette collaboration pourrait également s'étendre à des entreprises à l'étranger, mais cela pourrait affecter la collaboration entre Honda et General Motors. De plus, le partenariat entre les deux constructeurs japonais pourrait inclure des achats et des efforts de développement conjoints. On se demande donc les implications à l'échelle internationale. Quoi qu'il en soit, on espère que cela aurait des impacts positifs sur le marché des véhicules électriques d'ici peu !