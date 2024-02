Avec Sony, Honda attaque Tesla avec des voitures électriques abordables pour tous

Concurrent direct de Tesla, Sony s’associe à Honda pour proposer des voitures électriques à prix fou. De quoi faire le bonheur des ménages modestes !

En s’associant à Sony, Honda va lancer Afeela, un SUV qui rivalisera Tesla. D’ici 2030, ces voitures électriques pas chères inonderont le marché pour le bonheur des personnes à faible revenus ! Comment cette collaboration va ébranler le marché des voitures électriques dans quelques années ? Les dessous de cette collaboration dans ce qui suit !

Afeela, le nouveau bébé de Sony et Honda ?

Afeela, c’est la nouvelle marque de véhicules électriques naît de la collaboration entre le groupe japonais Sony et Honda. Leur objectif ? Concurrencer des entreprises telles que Tesla sur le marché mondial. Pour ce faire, ils ont déjà introduit une gamme de trois véhicules depuis la fin de l’année 2020. Cette gamme va comprendre une berline, un SUV et un véhicule électrique compact à bas prix.

La collaboration entre les géants japonais Sony et Honda a été révélée en 2022, avec la création d’une nouvelle coentreprise baptisée Sony Honda Mobility. Cette coentreprise a présenté son premier prototype, une berline tout électrique spacieuse et technologiquement avancée, au CES de 2023.

Sony et Honda, la guerre ouverte contre Tesla ?

Selon des rapports récents, après le lancement de la version de production de la berline en 2025, un SUV connexe sera dévoilé en 2027, suivi d’une voiture compacte abordable en 2028 ou plus tard. Les trois véhicules seront présentés sous la marque Afeela et partageront la même plateforme pour rationaliser les coûts de production. Le SUV électrique disposera d’une technologie encore plus avancée que la berline, tandis que le véhicule compact privilégiera la réduction des coûts en proposant moins de fonctionnalités technologiques.

La berline Afeela sera équipée d’une batterie lithium-ion de 91 kWh et de moteurs sur chaque essieu qui produiront ensemble 483 ch (360 kW / 489 PS). Le développement technologique est mené par Sony. Ce dernier collaborera avec Microsoft pour créer un assistant vocal conversationnel. Pour la conception d’un système d’info-divertissement, Sony fera équipe avec Epic Games.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Sony Honda Mobility a annoncé l’arrivée des jeux vidéo dédiés aux conducteurs. Ces derniers pourront s’adonner directement à ces jeux depuis leur véhicule en toute sécurité. De quoi offrir une expérience de conduite interactive et divertissante !