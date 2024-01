Incroyable : Sony pilote sa première voiture électrique avec une manette de PS5 !

Sony a piloté sa première voiture électrique à l’aide de la manette de la PlayStation 5 (PS5) au CES 2024. Malheureusement, il ne s’agira pas d’une fonctionnalité réelle, mais d’une simple démonstration technique.

Le CES 2024 a été le théâtre de nombreuses annonces exceptionnelles, mais aucune aussi grandiose que l’Afeela EV de Sony. Cette voiture a été conduite par Izumi Kawanishi, président de Sony Honda Mobility, à l’aide de la manette DualSense de la PlayStation 5. Toutefois, il a souligné qu’il ne s’agit pas d’une fonctionnalité réelle, mais plutôt d’une présentation technique à l’occasion du CES.

Sony dévoile une voiture électrique gamer équipée de la manette DualSense de la PS5

Lors de la conférence inaugurale de Sony au CES 2024, le géant de l’électronique a mis l’accent sur la création 3D et le développement d’une synergie entre ses produits de médias, de jeux et de divertissement. Pour illustrer ce dernier point, Izumi Kawanishi, président de Sony Honda Mobility, a réintroduit la nouvelle voiture électrique de l’entreprise, Afeela. Pour ce faire, il l’a conduite sur scène à l’aide d’une manette DualSense de la PlayStation 5.

Mais avant de vous réjouir, sachez que cette fonction a été conçue uniquement à des fins de démonstration. De fait, vos rêves et vos folies en ville à distance ne sont que des rêves.

Mais il s’avère que la voiture électrique Afeela a plus en commun avec votre PS5 que la simple manette. Tout d’abord, elle utilise le moteur Unreal Engine 5.3 d’Epic Games. Cela permet d’alimenter les graphiques et les images en 3D qui remplissent l’énorme écran ultra-large de son tableau de bord. Les conducteurs et les passagers auront accès à des cartes détaillées en 3D, à des espaces virtuels et à des vues en réalité augmentée du monde qui entoure l’Afeela. Ils pourront profiter des diverses options de divertissement de Sony, comme les films et les jeux.

Fonctionnalités de conduite assistée par l’IA

Sony Honda Mobility a également annoncé son partenariat avec Microsoft. Le but est d’intégrer le cloud computing Azure AI dans le développement d’Afeela. Autre point important : l’entreprise collabore également avec Polyphony Digital, le développeur de Gran Turismo. Leur objectif est de créer une nouvelle valeur ajoutée avec les partenaires en partageant des informations sur les véhicules ». Ensemble, ils visent à créer des véhicules qui « fusionnent le virtuel et le réel, principalement dans le domaine des sens et des émotions humaines. Ils combinent la technologie de simulation de Polyphony Digital avec le développement de véhicules réels de SHM ».

Par ailleurs, une mise à jour de Gran Turismo® 7 sera intégrée à Afeela Prototype 2024 dans le courant de l’année. Ainsi, préparez-vous à la conduire dans le jeu avant la sortie de la voiture. La date n’est pas encore connue.

En ce qui concerne le public cible, le prototype vise les classes moyennes et aisées à la recherche d’une voiture futuriste.

Détails attendus sur le groupe motopropulseur

Le concept, développé conjointement par Sony et Honda, est propulsé par deux moteurs électriques. Ces derniers sont reliés à un système de transmission intégrale. Cela indique que la puissance est envoyée aux quatre roues via les moteurs électriques installés sur les essieux avant et arrière. Avec la puissance maximale de 241 ch de chacun de ces moteurs électriques, le véhicule devrait avoir une puissance combinée de 482 ch. Une batterie lithium-ion de 91 kWh alimente les moteurs électriques. Sony Honda Mobility ait déclaré que le véhicule électrique aurait une capacité de charge de niveau 2 de 11 kW. Et ce, en plus d’un chargeur de pain grillé CC de 150 kW. Cependant, il n’a pas divulgué beaucoup de données concernant la transmission de la berline Afeela.