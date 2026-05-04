Une Tesla Roadster ? Non, c’est le BYD Denza Z qui embarque la crème de la tech !

Vous pensiez que le summum de la berline électrique sportive serait une Tesla Roadster ? Détrompez-vous. Le nouveau modèle de chez BYD, le Denza Z débarque avec une panoplie technologique qui fait pâlir d’envie les américains.

Conduite autonome de dernière génération, écrans enveloppants, recharge ultra-rapide et matériaux premium : le constructeur chinois ne lésine sur rien pour imposer sa vision du luxe électrique. Les premiers essais saluent un habitacle digne d’un vaisseau amiral et des performances qui n’ont rien à envier aux ténors du marché. Une chose est sûre : le haut de gamme a un nouveau visage.

BYD s’attaque au monde des hypercars décapotables

En effet, BYD domine déjà le marché du véhicule électrique. Désormais, la marque chinoise construit un hypercar pour les amateurs de conduite cheveux au vent. Présenté au Salon de l’auto de Pékin, le BYD Denza Z allie beauté et puissance brute. Par ailleurs, il embarque une motorisation tri-moteur de plus de 1 000 chevaux. Ainsi, il abat le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes. De plus, cette performance le place en territoire direct de la Rimac Nevera. Enfin, ce cabriolet quatre places à toit souple rétractable promet des sensations uniques.

Par ailleurs, le système DiSus-M ajuste la suspension en moins de dix millisecondes. En effet, il scrute la route pour garantir une stabilité optimale en virage. De plus, cette technologie équipe déjà la supercar Yangwang U9. Ainsi, le Denza Z hérite de fonctions de drift et de demi-tour sur place. Côté style, il évoque une Porsche 718 Boxster avec sa face avant anguleuse. En outre, une large écope de capot augmente l’appui aérodynamique à haute vitesse. Finalement, le designer Wolfgang Josef Egger signe des lignes dignes d’Alfa Romeo et Audi.

Une recharge express en moins de dix minutes, est-ce vraiment possible ?

De surcroît, la batterie Blade développée par BYD accepte la charge Flash Charging 2.0 de 1 500 kW. Par conséquent, une recharge complète prendrait moins de dix minutes. En effet, le Denza Z9 GT utilise déjà cette batterie de 122,4 kWh. Ainsi, la même autonomie WLTP de 599 kilomètres est attendue. D’ailleurs, 200 à 300 bornes ultrarapides arriveront bientôt au Royaume-Uni. Par ailleurs, l’intérieur vibrant du cabriolet met en valeur des sièges en fibre de carbone. Enfin, ces matériaux allègent l’ensemble pour une agilité remarquable.

Quand l’Europe découvrira-t-elle ce fauve au Festival de Goodwood ?

Prochainement, le BYD Denza Z effectue ses tests sur le circuit du Nürburgring. Ensuite, sa première mondiale se tiendra au Festival de Goodwood en juillet. En effet, l’Europe constitue le marché de lancement de ce véhicule. Côté tarif, il dépassera les 115 000 euros demandés pour le Z9 GT. Par ailleurs, des variantes coupé et piste viendront compléter la gamme. De plus, l’habitacle mise sur une configuration décapotable flatteuse pour séduire. Ainsi, les passionnés guettent ce modèle qui mêle luxe et performances extrêmes.

Un séisme annoncé pour les constructeurs américains

Finalement, voir ce modèle débarquer aux États-Unis serait un vrai régal. En effet, le BYD Denza Z ferait trembler bien des constructeurs américains sur leurs terres. De plus, sa technologie de charge éclair et son autonomie massive redéfinissent les standards. Par conséquent, BYD continue de creuser l’écart avec ses rivaux dans l’univers du véhicule électrique. Ainsi, ce cabriolet d’exception incarne l’ambition planétaire de la marque chinoise. Désormais, le compteur tourne avant la révélation estivale en Angleterre.

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