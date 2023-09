L’autonomie et la puissance de ce roadster sportif électrique font rêver ! 

MG a dévoilé les détails de la MG Cyberster, son prochain roadster sportif électrique, révélant qu’il sera doté de deux moteurs électriques. Chacun dédié à un essieu et délivrant de la puissance aux quatre roues.

La MG Cyberster, le concept de roadster électrique biplace de MG Motors a fait le buzz depuis le dévoilement de son concept initial en 2021. La présentation de sa version de production a eu lieu il y a quelques mois au Goodwood Festival of Speed. Aujourd’hui, la société a révélé toutes les caractéristiques techniques du véhicule. La voiture électrique devrait être commercialisée sur le marché chinois et européen en 2024.

MG Cyberster : les promesses de ce roadster sportif électrique font rêver

MG a dévoilé les détails du prochain roadster électrique biplace. Ce dernier disposera de deux moteurs électriques, chacun dédié à un essieu et délivrant de la puissance aux quatre roues. Le véhicule électrique affiche une puissance de pointe impressionnante de 528 ch et un couple maximal de 725 Nm. De plus, MG a révélé que le roadster peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. Une batterie lithium-ion de 77 kWh va alimenter le MG Cyberster. Cette dernière offre une autonomie remarquable allant jusqu’à 570 km avec une seule charge.

MG prévoit également d’introduire une itération un peu plus légère du Cyberster, dotée d’une configuration à propulsion arrière. Cette version du véhicule électrique s’équipera d’un seul moteur produisant plus de 295 ch de puissance maximale. Une batterie plus petite de 64 kWh va alimenter ce moteur. La variante RWD du Cyberster devrait offrir une autonomie de 519 km avec une seule charge.

La MG Cyberster présente un design élégant avec de multiples découpes

La MG Cyberster repose sur une toute nouvelle plateforme construite autour du concept de coupé E-Motion de 2017. Cette voiture se caractérise par des phares à LED élégants avec des feux de jour et une prise d’air en dessous. Elle bénéficie d’un capot sculpté, d’une prise d’air divisée et d’un design plongeant vers le haut. À l’arrière, elle reçoit des feux en forme de flèche et un diffuseur arrière en deux parties.

Sur le côté, le rpadster sportif électrique MG Cyberster présente un design épuré. Elle présente de multiples coupes et plis digne d’un roadster sportif électrique. Ce n’est pas tout, elle dispose de jantes en alliage taillées au diamant allant de 19 à 20 pouces.

Concernant les spécifications supplémentaires de la prochaine voiture de sport électrique, elle s’équipera de freins Brembo avec étriers fixes à quatre pistons, accompagnés d’un arceau de sécurité robuste. À l’intérieur de la cabine, il y aura un système audio Bose. Il y aura également une configuration d’infodivertissement avec un écran tactile. Ce dernier sera alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 8155. De plus, le système exploitera les graphiques Unreal Engine 4.0.