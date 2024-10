Une compacte électrique chinoise arrive bientôt en Europe ! On vous dit tout

Le constructeur chinois de voitures électriques GAC vient d’afficher son ambition de s’implanter sur le marché européen d’ici 2025. Il a effectivement présenté une gamme variée de modèles au dernier salon de Paris. Par contre, il a encore du chemin à parcourir pour séduire les consommateurs européens. L’annonce d’une compacte électrique spécialement conçue pour notre continent pourrait bien changer la donne.

Une gamme d’automobiles encore hétéroclite

Lors de sa présence au salon de Paris, le constructeur a exposé un large éventail de véhicules. Ils varient entre SUV et supercars, on y retrouvait même des monospaces. Ces voitures électriques GAC portent les noms de Aion et Hyptec et montrent une volonté d’attirer différents segments de marché. Cela dit, cette diversité semble plus témoigner d’un manque de préparation pour le marché local qu’une stratégie bien définie.

Par ailleurs, GAC a récemment recruté Thomas Schemera, ancien cadre de BMW et Hyundai. Le but de la marque est de lui confier la direction de sa division internationale afin de mieux s’adapter aux attentes des consommateurs.

Pour sa première offre de voitures électriques qui devrait arriver en 2025, GAC mise sur les marques Aion et Hyptec. Le géant chinois prépare un lancement dans des pays scandinaves comme la Norvège, la Suède et le Danemark. Le siège européen, basé à Amsterdam, est un indicateur de cette stratégie d’expansion. Le SUV Aion V devrait arriver sur le marché avec une autonomie impressionnante de 750 km en cycle chinois. Il représente le premier produit concret de cette initiative. Ce modèle de 4,50 mètres de long devrait être proposé à environ 45 000 euros. Une fourchette de prix compétitive pour attirer les acheteurs.

Des voitures électriques GAC compactes pour 2025 ?

En parallèle, GAC prépare le lancement d’une berline électrique compacte, conçue en partie dans son centre de design à Milan. Ce modèle pourrait bien être dévoilé lors du salon de Guangzhou prochain. Il représente une occasion manquée de faire sensation à Paris. Ce décalage dans la présentation des modèles montre les défis logistiques auxquels la marque fait face. Cela n’empêche que la mise sur le marché de cette voiture électrique compacte en 2025 pourrait offrir un nouvel élan à GAC.

GAC semble déterminé à se frayer un chemin sur le marché européen. En revanche, le constructeur devra vite ajuster sa stratégie pour répondre aux attentes locales. La concurrence étant féroce, l’adaptabilité et l’innovation seront essentielles pour réussir cette transition.

