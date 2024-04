Mercedes s’allie à ce géant chinois pour sortir une voiture électrique de luxe (un peu plus abordable ?)

Une nouvelle voiture électrique de luxe signée BYD et Mercedes-Benz devrait faire une entrée fracassante sur le marché d'ici la fin de l'année 2024. Avant sa présentation officielle, la nouvelle Denza EV a été aperçue en phase de test, attirant l'attention des internautes.

En unissant leurs forces, Mercedes-Benz et BYD aspirent à répondre à la demande croissante de voitures électriques de luxe et abordables sur le marché mondial. D'ailleurs, cette alliance stratégique vise également à conjuguer le confort et les performances caractéristiques des voitures Mercedes-Benz avec l'efficacité énergétique et la technologie de pointe de BYD. En outre, elle contribue à la transition vers une mobilité plus durable et plus respectueuse de l'environnement.

Des rumeurs concernant un nouveau véhicule électrique de luxe de BYD et Mercedes-Benz circulent sur le web

Une annonce récente sur Weibo a mis les amateurs de voitures électriques en émoi. Il semblerait qu'une nouvelle Denza EV soit sur le point de faire une entrée fracassante sur le marché de l'automobile. Bien que le post ne donne pas plus d'informations, la photo qui l'accompagne suggère un modèle à frein de tir.

Même maquillée par des stickers de pré lancement, cette nouvelle voiture laisse entrevoir une carrosserie aux lignes épurées et peu ventées. Elle incarne la philosophie du designer Wolfgang Egger, anciennement responsable de la marque Audi. La nouvelle DENZA se caractérise par une esthétique sportive et luxueuse à la fois.

Mais ce n'est pas tout, car les rumeurs abondent sur les options de motorisation électrique à batterie (BEV) et hybride rechargeable (PHEV) disponibles pour cette machine de course. Avec une puissance estimée à plus de 350 kW, la Denza se positionne déjà comme une concurrente sérieuse de la Porsche Panamera. La rumeur veut que la Denza EV soit le fer de lance de cette transformation. En effet, elle offre aux conducteurs une alternative électrique de luxe à un prix abordable.

BYD affirme que ce nouveau modèle jouera un rôle essentiel dans l'expansion mondiale de Denza. Ce dernier a déjà connu une croissance spectaculaire au premier trimestre de 2024. Avec des prix compétitifs et une qualité indiscutable, Denza EV est sur la voie de devenir une force incontournable sur le marché des voitures électriques de luxe.

Retour sur l'alliance électrisante entre ces deux géants de l'automobile

Denza a été fondée en 2010 sous la forme d'une coentreprise à parts égales entre Mercedes-Benz et BYD. Cependant, au fil des années, Mercedes a réduit sa part à seulement 10 %, laissant BYD avec 90 %. Cette alliance a été l'une des premières à se concentrer sur la réduction des émissions de véhicules, anticipant le virage vers la mobilité électrique en Chine.

Depuis lors, Denza a marqué son territoire avec des modèles emblématiques tels que le MPV D9 et les SUV N8 et N7. Ces bolides électriques de luxe rivalisent directement avec le célèbre Tesla Model Y, mais à un prix bien plus abordable. Ce qui fait trembler la concurrence. La marque a récemment lancé une version mise à jour de son N7 à des prix plus compétitifs. Cette dernière est réduite jusqu'à 20 % par rapport au modèle précédent. À seulement 33 150 $, c'est une affaire en or comparée aux 36 482 $ du Tesla Model Y !

La popularité de Denza est incontestable, comme en témoignent les 3 378 commandes reçues le jour de son lancement pour le nouveau N7. Et les livraisons mensuelles record était de 1 810 unités en septembre 2023.