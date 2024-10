Ce constructeur japonais dévoile sa voiture électrique solaire à Paris

Au Salon de l’Automobile de Paris, THK, le géant japonais de la technologie, a présenté sa voiture électrique solaire, la LSR-05. Ce prototype révolutionnaire se distingue par sa capacité à rouler grâce à l’énergie solaire. Avec la LSR-05, l’entreprise dévoile une voiture qui allie luxe, sportivité et technologies de pointe.

La LSR-05, une fusion de design et de performance

Pour concevoir cette voiture électrique solaire dévoilée à Paris, THK a collaboré avec le célèbre designer Shiro Nakamura. Ce faisant, le constructeur illustre une fois de plus l’ingéniosité et l’esprit d’innovation qui caractérisent le Japon. Effectivement, la LSR-05 ne passe pas inaperçue. Elle mesure près de 5 m de long, 2 m de large et 1,5 m de haut. Avec ces dimensions impressionnantes, elle combine une esthétique moderne à une fonctionnalité pratique.

D’autre part, Shiro Nakamura a conçu cette voiture électrique solaire avec des lignes épurées et aérodynamiques. Le modèle dispose ainsi d’un intérieur spacieux tout en préservant une impression de légèreté. Ce coupé électrique multisegment se distingue également par ses moteurs intégrés, dont deux de 93 kW à l’arrière et un de 220 kW à l’avant. Ils offrent une maniabilité accrue grâce à une direction à quatre roues. En bonus, la LSR-05 s’équipe d’une suspension active qui s’adapte aux conditions de la route.

Innovations technologiques de cette voiture électrique solaire

La LSR-05 ne se limite pas à son design, elle introduit également des innovations impressionnantes. Son système de recharge sans contact permet de recharger le véhicule en le plaçant simplement sur une base spéciale. De plus, le système de réglage des sièges Stealth Seat optimise l’espace intérieur. À cela s’ajoute un système de freinage électrique qui permet de contrôler les quatre freins de façon indépendante.

En outre, THK a intégré des technologies telles que des amortisseurs actifs et une suspension à contrôle de niveau à l’auto. De cette manière, cette voiture électrique solaire révélée à Paris se positionne comme un véritable pionnier dans son domaine. Avec des projets futurs tels que la LSR-07 déjà en cours, l’entreprise s’affirme comme un leader dans la mobilité durable et innovante.

