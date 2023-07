Caterham dévoile un coupé électrique sexy comme une Porsche

Caterham a dévoilé Project V, un concept de véhicule coupé entièrement électrique. Ce véhicule léger pourrait arriver sur le marché fin 2025 ou début 2026.

Bien qu’il ne soit pas aussi célèbre que des Porsche, Lamborghini ou Ferrari, le constructeur britannique Caterham occupe une place particulière dans le secteur des voitures de sport. Fondée en 1957, l’entreprise s’est d’abord concentrée sur la production et la distribution de kits Lotus Seven. Mais depuis, Caterham est devenue une marque réputée pour ses voitures de sport légères et performantes.

Project V dévoilé : une voiture de sport électrique légère

Conçu dès le départ comme un véhicule électrique, le projet V a été conçu par Anthony Jannarelly, designer français de renom. Sa vision a été réalisée par la société d’ingénierie italienne de renommée mondiale Italdesign.

Le Project V, tout comme la majorité des voitures Caterham, est un coupé électrique léger et simpliste. Cette voiture reprend les traits d’un coupé plus bourgeois et moderne. Elle conserve cependant des proportions raisonnables, soit une longueur d’environ 4,25 mètres. Il s’agit d’une occasion pour la marque de séduire de nouveaux clients.

Le projet pèse 1 190 kg en configuration 2+1, grâce à un châssis en composite de fibre de carbone et d’aluminium. Une configuration 2+2 sera également disponible en option.

À l’intérieur, le concept, car propose une disposition des sièges en trois parties, avec un seul siège passager à l’arrière. En outre, il dispose d’une instrumentation numérique minimale et centrée sur le conducteur.

Le Project V est encore à l’état de concept. Mais les dirigeants de Caterham estiment qu’il sera produit d’ici la fin de l’année 2025. De plus, son prix prévisionnel est d’environ 100 000 euros.

Caterham : un coupé électrique haute performance

Le projet V fait appel à un moteur électrique de 200 kW (272 ch) monté sur le train arrière. Celui-ci est combiné à une batterie d’une capacité de 55 kWh. Cette batterie lithium-ion jouit d’un système de gestion de température perfectionné. Un chargeur rapide à courant continu de 150 kW permet de recharger cette batterie de 20 à 80 % en seulement 15 minutes.

Côté performances, ce coupé électrique de Caterham se distingue par sa capacité à atteindre en moins de 4,5 secondes le 0 à 100 km/h. Selon les données du fabricant, cette voiture de sport a une vitesse de pointe de 230 km/h et une autonomie de 400 km.

Par ailleurs, ce projet sera équipé d’une suspension avant et arrière à double triangulation, dont sa géométrie peut être entièrement réglée. Il bénéficie également d’une direction à assistance électrique, de pneumatiques de 19″ et 20″ Michelin Pilot Sport 4S. Pour couronner le tout, le véhicule est équipé de freins à disques haute performance.