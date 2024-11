5 voitures électriques incroyables que la France refuse d’adopter

Tant de voitures électriques captivantes naissent à travers le monde, mais certaines restent hors de portée en France. Que ce soit pour des raisons de normes ou de stratégies commerciales, plusieurs modèles prometteurs nous sont inaccessibles. Voici 5 modèles de voitures électriques qui n’ont pas encore franchi nos frontières.

Xiaomi SU7, la nouvelle berline électrique chinoise

La Xiaomi SU7 est la berline électrique que beaucoup attendent. Elle mélange élégance, autonomie impressionnante (jusqu’à 830 km) et performance. Tout cela au prix compétitif de 27 500 euros (en Chine). Pour les conducteurs européens, ce modèle pourrait constituer une alternative sérieuse à des véhicules comme la Tesla Model 3. Il sera d’autant plus intéressant si Xiaomi adapte son prix pour le marché français.

Li Mega, une des 5 voitures électriques non dispo en France

Le Li Mega est un grand monospace chinois qui combine performances et capacité d’accueil. Avec ses deux moteurs, il développe 544 cv et peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes. En outre, ce modèle se distingue par sa capacité de recharge ultra-rapide. Il est capable de récupérer 500 km d’autonomie en 11 minutes. Ce monospace n’est pas encore disponible en France. Pourtant, il séduirait aisément les familles nombreuses à la recherche d’un véhicule spacieux et performant.

Nio ET5 Touring, un break électrique chic qui pourrait séduire

Le Nio ET5 Touring est une des 5 voitures électriques intéressantes qui n’ont pas encore franchi nos frontières. Ce modèle se distingue par sa batterie optionnelle de 100 kWh. Elle est capable d’offrir jusqu’à 680 km d’autonomie. Par ailleurs, l’ET5 Touring repose sur l’infrastructure unique de « Battery Swap » de Nio. Ce procédé permet un échange rapide de batterie. Ce break électrique moderne pourrait parfaitement se faire une place en France. Les conducteurs cherchant un compromis entre performance, espace et technologie l’affectionneront particulièrement.

JiYue 01, parmi les 5 voitures électriques introuvables chez nous

Le JiYue 01 est un véhicule électrique chinois révolutionnaire qui allie conduite autonome de niveau 4 et design moderne. Cette auto a la capacité de manœuvrer seule sur la route, de changer de voie, d’éviter les obstacles et de se garer toute seule. Avec des batteries allant de 71 kWh à 100 kWh, le JiYue 01 offre une autonomie de 550 à 720 km. Ce véhicule est né de la collaboration entre le groupe Geely et Baidu et reste encore limité à la Chine. Cela dit, il pourrait transformer l’expérience de conduite en Europe avec sa technologie avancée.

Rivian R1S, le SUV électrique pour les aventuriers

Le Rivian R1S fait partie de la liste des voitures électriques qu’on aimerait avoir en France. Ce SUV électrique qui se distingue par sa puissance (835 cv) et ses capacités tout-terrain. Conçu pour l’aventure, il dispose d’une garde au sol ajustable et peut franchir des obstacles avec aisance. Son autonomie peut atteindre 566 km, et il propose un temps de recharge rapide grâce à un pic de 220 kW. Ce SUV serait un excellent choix pour les conducteurs français en quête de liberté et de performances en dehors des routes battues.

