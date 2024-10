Cette batterie électrique va recharger votre voiture en quelques minutes !

L’avenir des voitures électriques semble plus prometteur que jamais grâce à une innovation majeure. ProLogium, une entreprise taïwanaise, a récemment présenté une batterie qui recharge un véhicule électrique en 10 minutes maximum. Cette avancée technologique pourrait transformer le paysage de l’électromobilité. La promesse d’une production française en 2027 renforce davantage son impact.

Une batterie qui recharge une voiture électrique en 10 minutes

L’un des principaux freins à l’adoption des véhicules électriques reste l’autonomie limitée. Beaucoup d’automobilistes craignent également de tomber en panne à cause du temps nécessaire pour recharger leur batterie. ProLogium répond à cette inquiétude avec son nouveau modèle. Celui-ci utilise un accumulateur fait en lithium avec une anode en silicium composite. Ce design innovant permet d’atteindre 80 % de charge en à peine 8 minutes et 30 secondes, et même 60 % en à peu près 5 minutes.

Cette possibilité d’une recharge en moins de 10 minutes est bénéfique pour tout conducteur de voiture électrique. Cela signifie que vous pourriez récupérer jusqu’à 300 km d’autonomie pendant une pause-café. Bien sûr, d’autres entreprises, comme StoreDot, ont déjà présenté des solutions similaires. Ceci dit, la technologie de ProLogium se démarque par son efficacité et son approche locale.

La batterie de ProLogium, une fabrication Made in France

Un autre aspect crucial de cette batterie avec un temps de recharge inférieur à 10 minutes est son processus de fabrication. La production des batteries se déroulera dans une nouvelle usine près de Dunkerque. Aussi, une aide gouvernementale de plus d’un milliard d’euros assure le financement. On posera la première pierre en 2025, et on prévoit de mettre le produit en service pour 2027.

Cette initiative locale souligne l’engagement de la France dans la transition énergétique. Elle démontre aussi l’implication du pays concernant le développement des infrastructures nécessaires à l’électromobilité. En plus d’offrir une batterie plus légère et à haute densité (321 Wh/kg), cette démarche vise à renforcer l’indépendance énergétique de l’Hexagone. Avec cette batterie permettant une recharge en quelques minutes, ProLogium ouvre la voie à une nouvelle ère pour les véhicules électriques.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.