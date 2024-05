Shell ubitricity accélère la transition vers l’électromobilité

Shell ubitricity annonce l'installation de 294 nouveaux points de recharge pour véhicules électriques dans la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Ces bornes, situées à l'est de Paris, faciliteront l'adoption des véhicules électriques dans la région. Cette initiative marque un pas significatif dans l'accessibilité et la commodité de la recharge électrique.

Shell ubitricity, spécialiste de la recharge de véhicules électriques, déploiera 252 points de recharge AC normale et 42 points de recharge DC rapide dans des zones stratégiques proches de Paris. Le projet débutera à l'été 2024. Ce projet favorise ainsi une transition énergétique dans la région.

Impact et technologie des nouveaux points de recharge

Les résidents et visiteurs de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire bénéficieront de recharges adaptées à leurs besoins. Adaptés aux trajets du quotidien, les points de recharge AC garantissent une utilisation pratique. Pour les longs voyages, les bornes DC, avec leur recharge rapide, s'avèrent idéales.

Technologie et accessibilité

Chaque chargeur AC proposera deux prises, avec une puissance jusqu'à 22 kW. Les chargeurs DC permettront des recharges rapides de 50 à 150 kW. Ces installations seront accessibles via des cartes RFID ou des applications mobiles et également par un système de QR code pour une recharge sans pré-enregistrement.

Collaboration pour une mobilité durable

Pierre Tebaldini, Directeur de cabinet du Président de la CAMG affirme : » Suite à une mise en concurrence, notre choix s'est porté sur l'offre de Shell ubitricity qui nous est apparue comme celle qui correspondait le mieux au territoire, au développement des IRVE et donc à la mobilité électrique. »

Mickaël Garreau de Shell ubitricity souligne l'engagement de la société dans la facilitation de la transition énergétique de la région. Il affirme que cette initiative contribuera à une adoption plus rapide de la mobilité électrique parmi les résidents.

Stratégie et développement futur de Shell

Shell renforce sa position de leader dans le secteur de l'énergie propre. L'entreprise y parvient en augmentant ses investissements dans les carburants alternatifs et la production d'électricité renouvelable. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à offrir des solutions énergétiques durables.

Avec ce projet, Shell ubitricity non seulement étend son réseau de recharge en France, mais participe activement à l'amélioration de l'infrastructure de recharge électrique. Cette expansion est un exemple concret de l'adaptation des grandes entreprises aux exigences d'un avenir énergétique plus propre et plus durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

