La nouvelle BMW M3 électrique ne disposera pas d’une boîte de vitesses manuelle

La BMW M3 s’apprête à prendre un virage électrique majeur, mais sans la boîte de vitesses manuelle.

Cette transition s’accompagne effectivement d’une nouvelle qui risque de faire grincer des dents les puristes. La future BMW M3 électrique, qui sortira en 2027, ne possèdera pas de boîte de vitesses manuelle. Et les impacts ne sont pas des moindres par rapport à l’engagement au volant.

La BMW M3 n’aura pas de boîte de vitesses manuelle

Frank van Meel, le PDG de BMW M, a lui-même confirmé cette décision. Mais pourquoi ce choix ? En fait, l’ajout d’une boîte de vitesses manuelle dans l’architecture d’un VE comme cette BMW M3 électrique présente des défis techniques importants.

Les moteurs électriques délivrent leur couple maximal dès le départ. Une transmission multi-vitesses traditionnelle serait donc moins nécessaire pour la performance ou l’efficacité. Ajouter une boîte manuelle rendrait d’ailleurs le système électrique trop complexe. D’autant plus que cela n’apportera même pas d’avantages significatifs.

Mais cette décision n’arrêtera pas la marque allemande dans sa quête de satisfaire ses clients. Malgré l’absence d’une boîte manuelle dans la M3 électrique, BMW M ne compte pas sacrifier l’expérience de conduite. La marque explore activement de nouvelles solutions pour maintenir le lien émotionnel entre le conducteur et la voiture.

Parmi ces solutions, je pourrais citer le développement de retours sensoriels innovants, tels que des simulations sonores du moteur thermique. Ou encore, des vibrations haptiques et des indicateurs visuels en temps réel, comme le mentionne Ecolo Auto.

Quel serait l’impact de ce choix sur l’engagement au volant ?

La future BMW M3 électrique, dépourvue de boîte manuelle, est connue en interne sous le code ZA0. Elle reposera sur la nouvelle plateforme Neue Klasse de BMW. Cette architecture autorisera différentes configurations de motorisation. Cela inclut potentiellement jusqu’à quatre moteurs, pour une puissance annoncée d’environ 850 CV.

La boîte mécanique reste en outre présente dans les modèles thermiques actuels. Mais on ignore encore ce qu’elle deviendra plus tard. L’avenir de la boîte de vitesses manuelle est d’autant plus incertain si la prochaine BMW M3 à essence adopte une motorisation hybride légère. Certes, ce virage vers l’électrification se veut prometteur côté performances. Mais il marque une évolution essentielle dans l’approche de BMW M en matière d’engagement au volant.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn