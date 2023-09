Top des meilleures motos électriques puissantes

Pour répondre à la demande croissante des motards à la recherche d’une poussée d’adrénaline, de nombreux acteurs ont spécialement conçu et fabriqué des motos électriques très puissantes. Amusantes, fiables et rapides sur la route, ces dernières ont une autonomie suffisante pour la plupart des conducteurs.

L’époque où les motos électriques étaient ennuyeuses et réservées aux déplacements urbains a été révolue. Grâce aux progrès de la technologie des batteries, les motos électriques modernes offrent des performances étonnantes, comparables à celles des motos à essence. Non seulement elles sont de plus en plus efficaces, mais leurs performances ont connu le plus grand essor, avec un couple et une puissance instantanés. Découvrez ci-après les tops 7 des motos électriques les plus puissantes du marché.

Zero Motorcycles Zero SR/S : une moto électrique sportive

Caractéristiques techniques Prix : 26 635 euros

Couple : 190 Nm

Puissance moteur : 82 000 W

Vitesse Maximale : 200 km/h

Autonomie : 301 km

Temps de recharge : 2 h 30

Commençons ce top des motos électriques puissantes par la Zero Motorcycles Zero SR/S. Derrière son design sportif se cachent des composants propres à cette catégorie. En fait, elle comporte des suspensions Showa entièrement réglables et un système de freinage à contrôle de stabilité fourni par le MSC de Bosch. Cependant, la pièce essentielle de la LSZero SR/S est son moteur électrique. D’une puissance de 82 000 W, il délivre un couple de 190 Nm.

Avec une telle puissance à sa disposition, cette moto électrique a atteint 200 km/h, ce qui en fait le modèle le plus rapide jamais construit. ZERO MOTORCYCLES a ainsi créé une moto en mesure de détrôner les motos à essence établies sur une piste de course, et qui peut également être utilisée comme navette urbaine. La batterie lithium-ion de 17,3 kWh de la moto offre une autonomie de 301 km, ce qui est plutôt étonnant pour une moto électrique axée sur les performances.

Mais toute cette puissance a un coût élevé. En effet, ce modèle haut de gamme est proposé à partir de 26 635 euros.

Moteur puissant

Finition élégante

Prix élevé

Caofen F80 : un motocross électrique puissant

Caractéristiques techniques Prix : 7 590 euros

Couple : 260 Nm

Puissance moteur : 8 000 W

Vitesse Maximale : 85 km/h

Autonomie : 100 km

Temps de recharge : 3 h

Dévoilé en 2021, Caofen a créé un motocross puissant, riche en équipements. Articulée sur un châssis monobloc rigide, la F80 bénéficie d’une batterie lithium-ion d’une capacité de 2,16 kWh. Cette dernière se trouve dans un boîtier conçu en alliage de magnésium. Elle permet de parcourir 100 km avec une durée de charge de 2 heures seulement.

Avec un poids à vide de seulement 85 kg, elle est très légère et agréable à conduire sur route et en tout-terrain. Le système de suspension à long débattement se compose d’une fourche inversée à l’avant et d’un mono-amortisseur à l’arrière avec réglage de la précontrainte, offrant une garde au sol de 265 mm et un débattement de 200 mm. Pour garantir une présentation parfaite de chaque endroit, la carrosserie est conçue sans aucune soudure. La rigidité de la carrosserie a été augmentée de 30 %, ce qui ajoute une couche supplémentaire de protection.

Côté moteur, il délivre 4 kW en nominal contre 8 kW en pointe, et génère un couple de 260 Nm. Cette motorisation permet d’atteindre une vitesse de 85 km/h.

Par ailleurs, ce motocross peut gravir jusqu’à 40 % de dénivelé. Agréé comme véhicule monoplace, la Caofen F80 dispose de feux à LED, d’un système de verrouillage et d’une prise USB.

Motocross puissante

Matériaux de qualité

Batterie non amovible

Moto électrique puissante pour les motards passionnés : la Rider SR6

Caractéristiques techniques Prix : 7 190 euros

Couple : 118 Nm

Puissance moteur : 6 000 W

Vitesse Maximale : 120 km/h

Autonomie : 100 km

Temps de recharge : 5 h

La Rider SR6 a beaucoup à offrir. Sur le plan du design, cette moto électrique s’inspire largement de la gamme YZF de Yamaha. Cela se voit notamment dans le bouclier avant. Le carénage soigné laisse apparaître des évents pour refroidir les batteries.

D’ailleurs, la batterie a été montée très bas sur le cadre, afin d’abaisser le centre de gravité. Quant à son moteur, il est monté dans le moyeu de la roue arrière. Ce moteur génère 5 kW de puissance continue (6,7 ch) et atteint une puissance de pointe de 6 kW (8,04 ch).

Avec un couple de 118 Nm, cette moto électrique se montre très puissante, et ce, dès le premier régime. Par ailleurs, son moteur la propulse à une vitesse de 120 km/h tandis que sa batterie de 72 V et 86 Ah permet de parcourir 100 km avec une seule charge. S’il roule à 50 km/h en accélérant légèrement, le Rider SR6 revendique une autonomie de 140 km avec une seule charge.

ABS

Excellent rapport qualité, performance/ prix

Pas de port USB

Pursang E-Track : une moto électrique puissante agréable à conduire

Caractéristiques techniques Prix : 13 700 euros

Couple : NC

Puissance moteur : 11 000 W

Vitesse Maximale : 120 km/h

Autonomie : 140 km

Temps de recharge : 6 h

Un aspect incroyable de la révolution des motos électriques est l’innovation apportée par les nouvelles entreprises. Pursang, basée en Espagne, est l’une des meilleures du segment. Elle offre une excellente option pour ceux qui veulent s’intégrer partout où ils peuvent rouler sur deux roues.

Sa moto électrique Pursang E-Track associe un look chic à une puissante motorisation signée Bosch et à une position de conduite agréable. En effet l’E-Track se caractérise par un cadre tubulaire en chrome-molybdène et une carrosserie en fibre de carbone. Plus encore, elle ne manque pas d’allure avec son phare circulaire, son large guidon et ses pneus tout-terrain.

Le Pursang E-Track comporte un moteur Bosch de 11 kW capable de rouler à une vitesse de 115 km/h. Elle utilise trois batteries de 48 V offrant une autonomie de 140 km.

Elle possède un écran TFT couleur qui affiche la vitesse, l’autonomie, le mode de conduite, la régénération de la puissance du moteur et, bien sûr, la durée de vie de la batterie. Ce modèle est même doté d’une connectivité pour smartphone et peut être connecté via l’application mobile Bosch.

Conduite agréable

Design Flat Track selle monoplace

Roadster électrique puissant et bien équipé : Bravo GLE pro

Caractéristiques techniques Prix : 5 990 euros

Couple : 243 Nm

Puissance moteur : 9 977 W

Vitesse Maximale : 115 km/h

Autonomie : 100 km

Temps de recharge : 6 h

Certaines motos électriques sont conçues pour les rues de la ville ou les pistes tout-terrain. Mais en tant que moto électrique puissante, la Bravo GLE a été conçue pour les voies rapides et les sentiers.

La Bravo GLE Pro est propulsée par un moteur de 5000 W qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 110 km/h. Ce moteur fonctionne grâce à deux batteries qui garantissent une autonomie de 100 km et un temps de charge d’environ cinq heures. Puissante, cette moto électrique est homologuée en tant que 125, ce qui signifie qu’elle peut être conduite si vous avez un permis voiture ou moto A1.

Son moteur dispose de trois modes de conduite, qui permettent de réguler la puissance disponible, et d’une marche arrière, qui facilite les manœuvres. Le reste du cycle se compose d’une fourche conventionnelle avec des barres de 35 mm et d’un mono-amortisseur qui agit sur un système de tringlerie et permet le réglage de la précontrainte. Les freins sont à disque sur les deux roues, un double disque de 276 mm à l’avant et un disque de 220 mm à l’arrière, tous deux soutenus par un système CBS combiné.

En termes d’équipement, le Bravo GLE offre un éclairage LED complet, une instrumentation numérique avec écran LCD et une prise USB.

Convient à toutes les tailles

Puissance maximale d’environ 10 kW

Rayon de braquage inefficace

Masai Vision 5K : Supermotard 125cc à 100 km/h

Caractéristiques techniques Prix : 4 990 euros

Couple : NC

Puissance moteur : 10 000 W

Vitesse Maximale : 100 km/h

Autonomie : 160 km

Temps de recharge : 5 h

Vous cherchez un vélo électrique puissant et rapide, mais à bas prix ? Pour terminer ce top, nous vous présentons la Masai Vision 5K. Avec un prix de 4.990 euros, elle répond aux besoins de tout un chacun. Cette moto est équipée d’un puissant moteur et d’une batterie dont la vitesse de pointe déclarée est de 100 km/h. En effet, son moteur développe une puissance de 5000W en nominal contre 10 kW en pic.

Au guidon de ce deux roues électrique, les sensations ressenties sont les mêmes qu’au guidon d’un supermotard 125 cc à essence haut de gamme équivalente. Et ce, sans bruit, ni odeur, ni vibration.

Par ailleurs, la Masai Vision 5K revendique son statut de véhicule polyvalent grâce à sa selle moins haute. Plus encore, elle dispose d’une installation numérique contrastée, claire et facile à lire, digne d’un supermotard.

Masai Vision 5K dispose d’un autre point fort : sa double batterie. Fabriquées par Samsung et de taille raisonnable comparée au moteur, elles délivrent 72V / 64 Ah. Cette capacité confère une autonomie de 160 km.

Un châssis impeccable

Accélération et vitesse de pointe

Confort de conduite limité

Super Soco TC MAX : un excellent rapport qualité-prix

Caractéristiques techniques Prix : 5 490 euros

Couple : 180 Nm

Puissance moteur : 5 000 W

Vitesse Maximale : 100 km/h

Autonomie : 110 km

Temps de recharge : 3 à 4 h

Même si les motos performantes ont la cote, un deux-roues électrique est appelé à rouler la plupart du temps en ville. Raison pour laquelle la Super Soco TC MAX figure sur notre liste. Non seulement ce modèle a un look rétro élégant, mais il constitue également un excellent moyen de transport pour les navetteurs. Avec une vitesse de pointe de 100 km/h, cette moto électrique est disponible en configuration simple ou double batterie. Son autonomie impressionnante de 110 km (avec la configuration double batterie) est plus que suffisante pour les trajets en ville.

Des équipements tels que les feux à LED, l’alarme antivol, le démarrage sans clé et le tableau de bord semi-numérique complètent l’ensemble. Quant aux motards de moins de 1,80 m, le confort est au rendez-vous. En effet, sa selle épouse les formes de tous les gabarits. Pour 4 490 euros environ, ce modèle reste assez bon marché.

Néo rétro

Batterie amovible

La batterie se vide rapidement à pleine puissance

FAQ

Faut-il un permis pour conduire une moto électrique puissante ?

Certes, la moto électrique de 125 cm3 peut être conduite dès l’âge de 16 ans moyennant un permis A1, voire un permis B accompagné d’un cours de formation de 7 heures.

Quelles distances une moto électrique peut-elle parcourir ?

L’autonomie des motos électriques peut varier considérablement. Cela dépend en grande partie du poids de la moto et de la capacité de la batterie. Certains modèles ont une autonomie de 80 Km à 100 km, tandis que d’autres s’approchent des 200 Km.

Combien coûtent les motos électriques ?

Les nouvelles motos électriques peuvent être dotées d’équipements de pointe, mais leur prix est raisonnable compte tenu de la technologie qu’elles utilisent. Par exemple, le modèle de moto tout-terrain Zero SR/S se vend aux alentours de 26 635 euros, ce qui est tout à fait raisonnable pour les performances qu’il offre. Or, le prix de Pursang E-Track de 13 700 euros est peu élevé par rapport à l’offre proposée.

Les motos électriques sont-elles sûres ?

Les motos électriques sont tout aussi sûres que les motos à essence. Les principales préoccupations des usagers de la route sont liées à leur nature plus silencieuse et à leur puissance presque débridée. En ce qui concerne la puissance, la plupart des motos électriques sont équipées d’un système de sélection de mode pour contrôler la puissance, ce qui rend leur utilisation plus sûre.

