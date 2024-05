Silence électrique sur la piste de Moto-Cross : Brice Malet révolutionne le sport avec sa moto électrique

Découvrez comment Brice Malet, pilote de moto-cross de haut niveau, révolutionne le sport avec sa moto électrique silencieuse, mais puissante. Explorez son parcours, l'impact de cette innovation sur le motocross et les perspectives d'avenir de ce sport.

Dans le monde traditionnellement bruyant du motocross, une nouvelle ère émerge, incarnée par un pilote intrépide et sa monture électrique. Brice Malet, pilote de renom et président du club La Suze – Roëzé, a fait sensation en dévoilant sa nouvelle moto de compétition électrique. Cette création, venue tout droit d'Espagne, fait partie des premières à s'élancer sur les circuits français. Le contraste saisissant entre puissance et silence révolutionne les standards de ce sport passionnant.

Un pas vers la mobilité électrique sur les pistes

Au cœur de la Sarthe, entre Roëzé-sur-Sarthe et La Suze, se trouve un magnifique circuit de moto-cross au pied de la colline. C'est là que les 56 membres du club de moto La Suze – Roëzé se retrouvent 7 fois par an. Mais une révolution toute discrète, mais significative a eu lieu.

Sur ce circuit, Brice Malet, pilote chevronné et président du moto-cross club, a décidé de piloter une moto électrique pour les compétitions. Fabriquée en Espagne, cette monture électrique se démarque et change la perception de ce qu'une moto de course tout-terrain peut offrir.

En fait, quand on parle de moto électrique, la première caractéristique qui saute aux yeux ou plutôt aux oreilles, c'est son silence. Ce calme paraît troublant au premier abord surtout pour les spectateurs habitués au bruit assourdissant des moteurs traditionnels. Toutefois, il illustre parfaitement l'évolution vers une technologie plus propre et plus silencieuse dans le monde du moto-cross.

Selon Brice Malet, président du club de moto-cross, la Stark Vargne, son engin révolutionnaire ne se distingue pas seulement par son silence. Avec plus de 80 chevaux à la roue arrière, elle est considérée comme la moto tout-terrain électrique la plus puissante au monde. Grâce à son tableau de bord sophistiqué, il peut ajuster les réglages pour s'adapter aussi bien à des motos de 125 cm3 ou 250 cm3 qu'à des mastodontes de 400 cm3 en mode pleine puissance. Cette polyvalence lui permet de rivaliser avec les meilleurs et les plus grands, ouvrant de nouvelles perspectives dans le monde du moto-cross.

Vers un avenir électrique et écologique

Outre les performances de la moto, Brice Malet met en avant les aspects pratiques et écologiques de cette transition vers le moto-cross électrique. La charge rapide de la moto en seulement 35 minutes lui permet de rouler pendant des périodes allant de 30 minutes à plus d'une heure et quinze minutes, une autonomie qui rivalise avec celle des moteurs à combustion tout en réduisant l'empreinte carbone sur l'environnement.

Brice Malet compte bien exploiter cette polyvalence lors des prochaines compétitions, dont le Grand Prix de La Suze – Roëzé, prévu le dimanche 2 juin 2024, qui permettra aux spectateurs de voir cette technologie à l'œuvre.

Une vision pour l'avenir du moto-cross

Mais au-delà de la performance pure, Brice Malet met en lumière un autre aspect de son engagement : la transmission de son savoir et de sa passion aux jeunes générations. Il a fondé en janvier 2023 MXpérience school, une école de pilotage renommée située à La Suze-sur-Sarthe. Cette école accueille de jeunes pilotes âgés de 6 à 14 ans, leur offrant un encadrement personnalisé pour perfectionner leurs compétences sur des motos Honda CRF de 50 à 125 cm3. Grâce à son expérience et à son diplôme d'état de moniteur motocycle, Brice Malet transmet son savoir et sa passion aux futures générations de pilotes de moto-cross.

Les jeunes pilotes, âgés de 6 à 14 ans, bénéficient d'un encadrement personnalisé de la part de Brice Malet, qui est également titulaire du diplôme d'état de moniteur motocycle. Les cours portent sur divers aspects techniques tels que la mobilité, le freinage, la maîtrise de la machine, ainsi que des exercices ludiques pour renforcer les compétences des élèves.

