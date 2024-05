Roulez sur cette moto électrique made in USA à un prix très intéressant

Dans le monde des motos électriques, une nouvelle star made in USA est en train d'émerger. Fabriquée par Ryvid, l'Outset fait sensation grâce à son prix incroyablement attractif et ses performances remarquables.

Le parcours de Ryvid a commencé en 2022, avec le lancement de son premier modèle, l'Anthem, une moto électrique urbaine. Aujourd'hui, la marque californienne mise sur un modèle plus accessible, sans pour autant être plus performant. Cette stratégie évoque celle adoptée par Niu et Super Soco.

Une moto électrique made in USA : des performances exceptionnelles à un prix imbattable

La Ryvid Outset fait suite à l'Anthem et s'appuie sur la plateforme de cette dernière. Ce principe de continuité a permis à Ryvid de réduire les coûts de production tout en maintenant un niveau de qualité exceptionnel. En effet, affichée à 5 995 dollars, cette moto électrique made in USA est la championne de l'accessibilité. Elle révolutionne l'époque où les motos électriques étaient réservées à une élite fortunée.

Mais plus encore, la Ryvid Outset brille par ses performances. Avec un moteur qui développe jusqu'à 20 ch en pointe, elle permet de découvrir de nouvelles sensations de conduite. Son couple de 72 Nm associé à une vitesse de pointe de 120 km/h garantit des performances impressionnantes, que ce soit en ville ou sur des routes sinueuses.

L'autonomie de la Ryvid Outset impressionne également. Grâce à sa batterie amovible de 4,3 kWh, elle peut parcourir jusqu'à 120 km en une seule charge. De plus, les roues intégrées à la batterie la rendent plus pratique.

Un design accrocheur pour un prix minimaliste

Outre ses performances, le Ryvid Outset est aussi très beau à regarder. Son style Scrambler lui confère un caractère unique. Tandis que ses détails soignés et son ergonomie étudiée offrent un confort de conduite optimal. En ville comme à la campagne, vous ne manquerez pas d'attirer tous les regards.

La liste des atouts est encore longue. En fait, Ryvid a également pensé au confort et à l'ergonomie de l'Outset. Dotée d'un cadre métallique plié innovant et léger, cette moto électrique pas chère offre une conduite souple et agréable. Avec une hauteur de selle de 33 pouces, une suspension souple et un guidon large, ce bolide s'adapte à un large éventail de cyclistes.

Cela garantit une expérience de conduite agréable et personnalisée. Des détails tels que les phares, les rétroviseurs, la selle et les suspensions ont été soigneusement étudiés pour offrir un équilibre parfait entre style et fonctionnalité.

De plus, Ryvid offre des options de personnalisation pour votre Outset, vous permettant de choisir parmi une gamme de couleurs et d'accessoires pour rendre votre moto unique. Que vous soyez un passionné de moto expérimenté ou un novice en quête d'aventure, l'Outset de Ryvid est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une moto électrique fiable et abordable.

