La Benda Dark Flag 600 débarque : 70 chevaux, double écran TFT et suspension pneumatique !

Le constructeur chinois Benda n’en finit plus de surprendre. Sa dernière création, la Dark Flag 600, vient tout juste d’être présentée et elle affiche une fiche technique qui devrait intéresser les amateurs de sensations.

Sous ses airs de cruiser musclé, elle développe 70 chevaux, embarque un double écran TFT à la connectivité moderne et se paie le luxe d’une suspension pneumatique pour un confort ajustable. Un équipement plutôt rare dans cette catégorie. Reste à savoir ce que cette moto donne sur la route. Elle a en tout cas de quoi attirer les regards.

Pourquoi Benda multiplie-t-elle les cruisers à moteur V4 ?

Le constructeur chinois Benda fait du moteur V4 la pierre angulaire de sa gamme cruiser. En effet, après avoir dévoilé un premier bloc de 496 cm³ en 2021, la marque a lancé la Dark Flag 500 en 2024. Ensuite, un modèle 948 cm³, la Dark Flag 950, est apparu l’an dernier.

Puis, la nouvelle Dark Flag 600 devient le troisième cruiser V4 de la firme. Bien que son moteur de 598 cm³ ne cube que 100 cm³ de plus que le 500, il s’agit d’une conception entièrement nouvelle. Ainsi, Benda ancre durablement cette architecture atypique au cœur de son identité industrielle.

Quelles sont les nouveautés techniques du moteur de la Dark Flag 600 ?

Les documents d’homologation révèlent que le V4 de 598 cm³ développe 70 ch, contre 54 ch pour le 500. De plus, la Dark Flag 600 inaugure l’option d’un auto-clutch sur un V4 Benda. Par ailleurs, ce système fonctionne comme le Honda E-Clutch grâce à un actionneur électromécanique et un boîtier électronique pilotant l’embrayage.

Ainsi, le pilote peut passer les vitesses sans utiliser le levier, tout en conservant la commande manuelle en cas de besoin. Enfin, la version haut de gamme reçoit une suspension pneumatique réglable en hauteur, une autre signature de la marque, et un double affichage TFT.

Le cruiser V4 a-t-il un avenir face à l’hégémonie du bicylindre en V ?

Historiquement, le V-twin reste le porte-étendard du segment cruiser. Pourtant, plusieurs constructeurs ont exploré la voie du V4. Par exemple, Honda proposa les Magna, Yamaha les V-Max et Ducati lance aujourd’hui ses Diavel V4. D’ailleurs, Harley-Davidson faillit adopter un V4 avec le projet Nova développé par Porsche dans les années 1980, mais choisit la sécurité du twin. Ainsi, cette décision cimenta l’idée d’un archétype. Aujourd’hui, les constructeurs chinois comme Benda et QJMotor bousculent ce dogme. Par conséquent, le V4 devient la signature revendiquée de Benda sur le marché mondial.

Un équipement premium et un gabarit imposant

Par ailleurs, la Dark Flag 600 se positionne sur un segment plus haut de gamme que la Rock 707 bicylindre. Elle affiche un poids en ordre de marche de 240 kg, soit 22 kg de plus que le petit roadster. De plus, ses deux écrans TFT — un principal sur le guidon et un secondaire intégré au réservoir — renforcent l’ambiance technologique. La déclinaison supérieure associe l’auto-clutch à une suspension pneumatique permettant d’ajuster l’assiette en temps réel. Enfin, malgré sa cylindrée intermédiaire, la Dark Flag 600 ne pèse que deux kilos de moins que la grosse Dark Flag 950.

Une prochaine offensive sur le marché américain ?

Enfin, Benda est déjà présent aux États-Unis et conçoit ses motos pour satisfaire les normes antipollution mondiales. Dès lors, la Dark Flag 600 pourrait traverser le Pacifique si l’opération s’avère rentable. Cette stratégie élargirait l’offre de cruisers chinois animés par un moteur V4, face aux références historiques nippones et européennes. Benda prouve ainsi que l’industrie moto chinoise ne se contente pas de copier, mais ose des architectures originales. Avec cette troisième itération, la firme d’Hangzhou démontre sa volonté d’incarner le renouveau du cruiser à moteur V4.

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