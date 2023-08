Conçue pour un usage urbain, la moto électrique est la solution la plus pratique pour les déplacements quotidiens. Sans plus attendre, voici un top des motos électriques pas cher d’aujourd’hui.

La moto électrique est sur le point de transformer l’industrie automobile. Mais pour l’instant, elle reste un concept nouveau et assez coûteux. De fait, dépenser des dizaines de milliers d’euros pour en acquérir ne constitue pas une bonne option pour ceux qui débutent. Pour cette raison, découvrez dans cet article les 7 meilleures motos électriques pas cher du marché.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Tromox Mino Note : 9,7/10 Découvrir Super Soco Note : 9,5/10 Découvrir Super Soco TSX Note : 9,2/10 Découvrir

Tromox Mino : une moto électrique pas cher pour une utilisation urbaine

Caractéristiques techniques Prix : 2 990 €

Cylindrée : 50 cm3

Puissance du moteur : 1 200 W

Couple maximal : 110 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie : 60 km

Pour 2 990 euros, la Tromox Mino mérite la première place de cette liste des meilleures motos électriques pas cher. Accessible sans permis, cet équivalent 50 cm3 tire le meilleur parti de son moteur coupleux. D’une puissance de 1 200 W, elle atteint facilement une vitesse de pointe de 45 km/h. De plus, cette moto électrique bon marché dispose de 3 modes de fonctionnement destinés à limiter la puissance et à optimiser l’autonomie de la batterie.

La batterie, située sous le faux réservoir, a une capacité de 1,86 kWh et se recharge en 5 heures environ. Côté châssis, cette moto électrique se distingue par sa selle de 680 mm, la rendant accessible à de nombreux pilotes. Cette moto électrique ne pèse que 70 kg.

Aspect urbain

Conduite fluide

Monoplace

Pour les utilisateurs de – 1m80

Super Soco : motos électriques vintage pas cher

Caractéristiques techniques Prix : 3 190 €

Cylindrée : 50 cm3

Puissance du moteur : 1 900 W

Couple maximal : 150 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie : 80 km

Super Soco est l’une des entreprises de motos électriques les plus populaires au monde. La TC est l’un de ses modèles les moins chers. Vendue à seulement 3 190 euros, cette moto électrique convient parfaitement aux nouveaux conducteurs. Pour ce prix, elle dispose d’une batterie de 1,8 kWh, d’une autonomie de 80 km et d’une vitesse de pointe de 45 km/h. Certes, par rapport à la gamme des motos électriques adultes, ces caractéristiques paraissent modestes.

Mais sur la route, ce véhicule s’avère être un véritable allié au quotidien. Outre ses caractéristiques, cette moto électrique pas chère a aussi du style ! À certains égards, elle présente un design plutôt rétro. Si vous aimez les cafe racers, voici un modèle à privilégier De plus, le Super Soco TC est très maniable, même à faible vitesse. Elle s’équipe d’un système de freinage CBS pour une plus grande sécurité dans la circulation.

Système de freinage et suspension de haute qualité

Ajout d’une seconde batterie amovible

Absence de béquille centrale

Super Soco TSX : une évolution pas cher de la TS

Caractéristiques techniques Prix : 3 390 €

Cylindrée : 50 cm3

Puissance du moteur : 1 500 W

Couple maximal : 150 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie : 80 km

Le Super Soco TSx s’adresse clairement à un marché plus sportif. Avec son look acéré, son carénage aérodynamique et sa position assise plus agressive, il n’a qu’un seul objectif : « rouler à toute vitesse ». Certes, sa vitesse de pointe de 45 km/h ne permet pas une conduite très rapide. Mais les caractéristiques du moteur et la puissance délivrée sont impressionnantes pour cette catégorie de deux-roues électriques équivalents à 50 cm3.

Vous disposez d’un moteur Bosch monovitesse à moyeu arrière d’une puissance continue de 1,5 kW et d’une puissance maximale de 3 kW. Sans oublier la capacité de la batterie de 1,8 kWh, qui peut être doublée si vous optez pour la version bi-batterie. Pour couronner le tout, la Super Sono TSX a été homologuée pour accueillir deux personnes. Cette moto électrique pas cher dispose de repose-pieds et de poignées de maintien pour le passager.

Finition de haute qualité

Batterie longue durée

Absence de port USB

Motron Vizion : une moto électrique de 50 cm3 pas cher, mais puissante

Caractéristiques techniques Prix : 3 499 €

Cylindrée : 50 cm3

Puissance du moteur : 3 700 W

Couple maximal : 14 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie : 68 km

Motron Vizion est fabriqué par la marque appartenant au constructeur autrichien KSR Group connue sous le nom de « Motron Motorcycles ». Il s’agit d’un roadster électrique au design résolument urbain, doté d’une grande puissance. Elle utilise un moteur d’une puissance maximale de 3 700 W, faisant d’elle l’une des 50 cm3 les plus performantes du marché. Elle passe de 0 à 45 km/h en seulement 3,1 secondes, ce qui constitue déjà un bon début.

Par ailleurs, elle intègre une batterie lithium-ion de 1,87 kWh permettant de parcourir jusqu’à 45 kilomètres. Cette moto électrique propose également deux modes de conduite, Eco et Sport. Ces derniers limitent la vitesse afin d’améliorer l’autonomie de la batterie. Plus encore, la Motron Vizion fait profiter des avantages du deux roues électrique. Il n’émet pas de bruits ni de vibrations ou d’odeurs gênantes. Compte tenu de tous ces qualités et atouts, son prix de 3.499 € est justifié.

Conduite agile

Excellente tenue de route

Autonomie limitée

Super Soco TS Street Hunter : une moto électrique pas cher confortable

Caractéristiques techniques Prix : 3 690 €

Cylindrée : 50 cm3

Puissance du moteur : 2 500 W

Couple maximal : 180 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie : 80 km

La Super Soco TS Street Hunter est une version plus grande du modèle TSX de l’entreprise, avec un style roadster et une position de conduite de type streetfighter. Ses phares et ses feux arrière lui confèrent une allure moderne et élégante, tandis que son profil latéral évasé lui donne une allure sportive. Elle repose sur des pneus plus larges que ceux de son frère, le Super Soco TC, en raison de sa taille avantageuse.

Pesant 102 kg, elle n’est pas trop lourde à manœuvrer à l’arrêt, et sa charge nominale maximale a été évaluée à 266 kg. Il est possible d’ajouter un porte-bagages arrière, un coffre ou un porte-passagers. Par ailleurs, sa selle allongée et rembourrée offre un confort optimal. Pour couronner le tout, elle dispose de repose-pieds arrière rabattables et de repose-pieds avant et arrière texturés pour une meilleure prise en main.

Bien qu’elle ne soit pas chère, cette moto offre une expérience de conduite fantastique. Il dispose d’une batterie de 1,92 kWh et d’une autonomie de 50 km. À plein régime, ce vélo peut atteindre une vitesse de 45 km/h sur autoroute, ce qui en fait un excellent véhicule de tourisme.

Moteur haute performance

Adapté à toutes les tailles

Ne bénéficie pas de l’appli

Gadiro Urbet : un équivalent 125 cc au meilleur prix

Caractéristiques techniques Prix : 3 729 €

Cylindrée : 125 cm3

Puissance du moteur : 3 300 W

Couple maximal : NC

Vitesse maximale : 90 km/h

Autonomie : 80 OU 160 km

Urbet, société espagnole, propose une gamme de motos très intéressante, en particulier le Gadiro, un roadster électrique équivalent à 125 cm3. Destinée à une utilisation urbaine, cette moto électrique se révèle équilibrée, performante et pas chère pour sa catégorie. Proposée à 5 119 euros, elle dispose d’un moteur brushless de 3 000 W qui lui permet d’atteindre une vitesse de 90 km/h. Ce moteur se double d’un variateur de vitesse qui permet à la moto d’atteindre un niveau de performance élevé. Il est soutenu par un pack de batteries 2x72V 35aH, représentant environ 2,5kWh chacune.

L’Urbet Gadiro 125 cc ne pèse que 89 kg, ou 108 kg avec le double pack de batteries, ce qui en fait un bon poids pour la catégorie. Ce poids a un impact sur l’autonomie, qui devrait se situer entre 80 et 160 km.

Cette moto électrique 125 cc comprend un frein à disque de 180 X 3,5 mm sur les deux roues et utilise un système de suspension hydraulique réglable. Il s’agit d’une moto légère qui devrait être très maniable, ce qui lui confère une base solide et une grande agilité pour les manœuvres.

Prix défiant toute concurrence

Confort et maniabilité

Réduction rapide de l’autonomie à vive allure

Masai Vision 3000 : une moto électrique pas cher pour les 14 ans et plus

Caractéristiques techniques Prix : 4 190 €

Cylindrée : 50 cm3

Puissance du moteur : 3 090 W

Couple maximal : NC

Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie : 60 OU 120 km

À première vue, la Masai Vision se démarque par ses lignes résolument sportives, dérivées de l’univers moto-cross électrique et supermotard. Les jeunes de 14 ans peuvent y accéder à condition d’avoir le permis AM. Homologuée 50 cm3, sa vitesse maximale est fixée à 45 km/h.

Un des atouts majeurs de cette moto électrique sans permis est qu’elle peut être équipée d’une deuxième batterie. En standard, cette supermotard embarque une batterie d’une capacité de 72V/25,6A. Celle-ci permet, selon le constructeur, de rouler sur une distance comprise entre 60 et 80 kilomètres sur une seule charge.

Sur route, la Masai Vision 3000 se montre à la hauteur de ses prétentions. Son siège fin permet aux jambes de se replier vers l’arrière. Elle offre ainsi une position de conduite droite et haute, propre aux supermotards. Une telle configuration offre une maniabilité exceptionnelle tant dans les virages qu’en ville.

Composante cycle similaire à celle des motocross

Conduite agréable en supermotard

Confort plutôt spartiate

Conseils pour choisir la meilleure moto électrique pas cher

Comme vous l’avez sans doute remarqué, le prix d’une moto électrique pas chère oscille entre 2990 € et peut aller jusqu’à plus de 5000 €. Cependant, même si l’objectif est de trouver un modèle abordable, il convient de se référer à un guide de choix bien défini.

Autonomie et capacité de la batterie

L’un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix d’une moto électrique est son autonomie et la capacité de sa batterie. L’autonomie indique la distance que la moto peut parcourir avec une seule charge. Évaluez vos besoins quotidiens en matière de déplacements et choisissez un modèle dont l’autonomie couvre confortablement la distance que vous parcourez habituellement.

En outre, vérifiez la capacité de la batterie pour vous assurer qu’elle peut fournir suffisamment d’énergie pour l’usage que vous souhaitez en faire sans avoir à la recharger fréquemment.

Options de recharge

Recherchez des motos électriques offrant des options de recharge polyvalentes. Certains modèles disposent de capacités de charge rapide, ce qui vous permet de recharger la batterie rapidement. En outre, vérifiez si la moto électrique pas cher peut être branchée sur des prises de courant standard, ce qui permet de la recharger à la maison ou dans des stations de recharge publiques. Le fait de disposer de plusieurs options de recharge vous permet de garder votre moto sous tension où que vous alliez.

Performances et puissance

Évaluez les performances et la puissance de la moto électrique pour vous assurer qu’elle répond à vos attentes. Des facteurs tels que l’accélération, la vitesse maximale et le couple jouent un rôle important dans les performances globales de la moto. Vérifiez si la moto offre le niveau de puissance et de vitesse que vous souhaitez pour une expérience de conduite passionnante et agréable.

Conception et caractéristiques

Prenez en compte le design et les caractéristiques de la moto électrique. Bien qu’elle soit pas cher, la moto électrique doit également correspondre à votre style et à vos préférences. Tenez compte de l’ergonomie, du confort de la selle et de l’esthétique générale. En outre, vérifiez la présence de caractéristiques telles que le freinage par récupération, les écrans numériques et d’autres technologies qui améliorent l’expérience de conduite.

