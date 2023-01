Les écrans 3D sont-ils l’avenir des ordinateurs portables ?

Découvrez les nouveaux écrans 3D qui révolutionneront l’univers des ordinateurs portables. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les utilisateurs ?

Lors du CES 2023, des grandes marques telles qu’Asus et Acer ont mis en avant une nouvelle génération d’ordinateurs portables, ceux équipés d’écran 3D. Offrant un maximum de réalisme, ces ordinateurs ont surpris plus d’un durant la présentation.

Acer, un écran 3D pour son Predator Helios 300 pour un résultat des plus époustouflants

Lors du CES 2023, les fans de nouvelles technologies ont pu découvrir les nouveaux écrans 3D pour ordinateur portable. Parmi les pionniers qui ont montré cette technologie, Acer est sans doute une référence avec son nouveau portable Acer Predator Helios 300.

Comme nous venons de le préciser un peu plus haut, la particularité de ce nouvel ordinateur portable réside dans son écran 3D. La technologie s’appelle Spatial Vision et provient d’une société appelée Dimenco. Grâce à des caméras de suivi oculaire placées dans la webcam de l’ordinateur portable, le système peut suivre avec précision votre visage pour créer une image 3D parfaite.

L’image vous est propre et cela sans que n’ayez besoin d’utiliser d’un casque ni d’une paire de lunettes 3D. Acer a expérimenté ce système sur quelques modèles au cours de ces dernières années, et il semble qu’il soit enfin arrivé à maturité.

ProArt Studiobook 16 OLED, le nouveau modèle d’ordinateur portable d’Asus équipé de la technologie 3D

Outre la marque Acer, Asus a également présenté son modèle d’ordinateur portable qui embarque un écran 3D. Le ProArt Studiobook 16 OLED a fait sensation au CES 2023. Selon les rumeurs, cet écran 3D équipera également le modèle Vivobook, un ordinateur portable plus abordable.

Ce modèle est doté d’un stylet zSpace ainsi que d’une caméra reliée à l’ordinateur par USB-C, une première dans ce domaine. Lors des démonstrations, les participants pouvaient déplacer un papillon ou des feuilles en pleine forêt. Il était également possible d’inspecter un cœur virtuel ou voir les artères en mode 3D.

Interrogé sur le sujet, les participants ont été surpris de la technologie jugée d’exceptionnelle. Pour ce qui est de son côté pratique, cela reste à vérifier lorsqu’on utilise pleinement les potentiels de l’ordinateur portable.

Un affichage 3D des plus convaincants pour se rapprocher de la réalité !

La qualité de l’affichage est l’une des raisons pour lesquelles ces écrans sont de plus en plus convaincants. Parmi eux, le ProArt Studiobook 16 d’Acer est équipé d’un écran OLED 3.2K avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. L’écran 3D offre des images beaucoup plus fluides avec un maximum de netteté.

Le réalisme de l’animation et de la résolution qu’il offre se rapproche de la réalité. L’arrivée de l’écran 3D pour ordinateur portable permettra de tout révolutionner. Fini les casques et les lunettes pour un univers 3D. Toutefois, on attend pour voir comment cela va évoluer au fil du temps !