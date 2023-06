L’Apple Vision Pro humilie les casques VR de Facebook !

Le MacBook d’Apple à 3 500 $ pour votre visage arrive quelques jours seulement après l’annonce de Meta. La compagnie avait fait une annonce concernant le Quest 3 axé sur les jeux. Annoncé lors de sa Conférence mondiale des développeurs 2023, le casque VR/AR Apple Vision Pro va bouleverser l’espace de la réalité virtuelle. Cependant, avec son intégration profonde avec les appareils Apple et son prix exorbitant (3 500 $), il est difficile de savoir combien de personnes vont acheter ce casque XR de première génération.

Une expérience réaliste et immersive

« Vision Pro est le genre d’ordinateur qui améliore la réalité en mélangeant harmonieusement le monde réel avec le monde numérique », a déclaré Tim Cook. Il a également été celui qui a dévoilé l’appareil. « Vous n’êtes plus limité par un écran ; votre environnement devient une toile infinie. »

Interface 3D avec une perception de la physicalité

L’Apple Vision Pro aura une interface 3D avec des éléments qui ont un « sens de la physicalité ». Ils ont des dimensions spécifiques qui répondent dynamiquement à la lumière ambiante et projettent même des ombres.

Ces caractéristiques visuelles vous aident à mieux comprendre l’échelle et la distance des objets environnants. Les applications réagiront lorsque vous les regarderez, grâce aux caméras de suivi oculaire intégrées.

Contrôles intuitifs et immersifs

Contrairement à la plupart des casques de réalité virtuelle, le Vision Pro ne semble pas avoir de contrôleurs traditionnels. Au lieu de cela, les utilisateurs pourront parcourir les applications en les regardant simplement.

Ils peuvent aussi taper des doigts pour sélectionner, faire un mouvement du poignet pour faire défiler ou utiliser la voix pour dicter. Il reste à voir si un casque entièrement contrôlé par les mouvements fonctionnera suffisamment bien. Par rapport à la rétroaction tactile traditionnelle des boutons et des joysticks.

Plongez dans un environnement 3D étendu

Avec le Vision Pro, vous pourrez positionner des applications dans l’espace environnant de votre bureau ou votre salon. Alors que de nombreuses applications s’afficheront sur un écran 2D traditionnel, elles auront également des éléments en 3D. Ces éléments s’étendront à partir de l’écran.

Confort et modularité

Regrettant cette réalité, mais sans doute prévisible, il sera nécessaire d’utiliser un câble épais pour le Vision Pro. Le câble se connecte à une batterie que vous porterez à la taille. Avec la batterie externe, il ne durera que deux heures ; mais il pourra être utilisé toute la journée « lorsqu’il est branché. »

Nous devrons voir s’il utilise un connecteur Lightning ou USB-C. Quant au casque lui-même, il semble assez confortable. Apple promet un design modulaire. Il comprend différentes tailles pour le joint d’étanchéité en tissu doux.

De plus, il offre des inserts de prescription personnalisés et un serre-tête disponible en plusieurs tailles. Le serre-tête est tricoté pour « offrir un rembourrage, une respirabilité et une élasticité.

Matériaux avancés et soutien optimal

Les ingénieurs d’Apple promettent d’avoir utilisé « les matériaux les plus légers et les plus avancés possibles » avec un « alliage d’aluminium personnalisé. » Cependant, nous n’avons pas encore le poids réel.

Il n’a pas de sangle supérieure ; Le manque de soutien met plus de pression sur le front et l’arrière de la tête. C’est une plainte que de nombreux utilisateurs avaient avec le design similaire du cas.