Fantastique ! L’Apple Vision Pro arrive en France, en Allemagne et dans d’autres pays

Apple frappe fort avec le lancement international de son casque Vision Pro. Désormais, les utilisateurs au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en France et en Australie peuvent enfin mettre la main sur cette innovation technologique.

Les précommandes de l'Apple Vision Pro ont ouvert il y a deux semaines. Les livraisons ont commencé et le casque est disponible dans les Apple Stores. Les clients peuvent tester et acheter directement en magasin. L'engouement est palpable et les Apple Stores accueillent un afflux de curieux et de passionnés de technologie.

Les prix varient selon les pays : 3500 livres sterling au Royaume-Uni, 5 000 dollars canadiens au Canada, 4 000 euros en Allemagne et en France et 6 000 dollars australiens en Australie. Ce positionnement tarifaire reflète l'ambition d'Apple de conquérir le marché des casques haut de gamme. Comparé aux casques Meta Quest, disponibles dans 23 pays, Apple mise sur une stratégie de lancement plus exclusive.

Le Vision Pro avait déjà été lancé en Chine, au Japon et à Singapour il y a deux semaines. Cela porte à neuf le nombre de pays où le casque est disponible. Cette expansion rapide souligne l'importance du marché international pour Apple et son ambition de dominer le secteur de la réalité augmentée.

Nouveautés avec visionOS 2

Le lancement international coïncide avec l'annonce de visionOS 2. La version bêta de ce système d'exploitation introduit de nouvelles fonctionnalités et des améliorations majeures. Parmi elles, un suivi des mains amélioré et la prise en charge de la réalité virtuelle à l'échelle de la pièce. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience plus immersive et intuitive.

Bien que visionOS 2 soit prévu pour l'automne, les utilisateurs non inscrits à la version bêta devront patienter. Ils utiliseront visionOS 1 pendant les premiers mois. Cette période de transition permettra aux développeurs d'affiner les fonctionnalités et d'assurer une expérience utilisateur optimale dès le lancement officiel.

Un concurrent sérieux pour Meta Quest

Avec son expansion internationale, Apple se positionne comme un concurrent de taille pour Meta Quest. Bien que le Vision Pro soit disponible dans moins de pays, son positionnement haut de gamme et ses fonctionnalités avancées pourraient séduire une clientèle exigeante. La bataille pour la suprématie dans le domaine de la réalité augmentée ne fait que commencer.

Le lancement de l'Apple Vision Pro dans ces nouveaux pays marque une étape importante pour la marque. Apple montre sa détermination à devenir un leader incontesté dans le domaine de la réalité augmentée. Les futures mises à jour et l'adoption par un plus grand nombre de pays seront des éléments clés à surveiller.

