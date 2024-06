Apple fait appel à un énorme poisson pour vendre l’Apple Watch

En octobre dernier, la marque Apple a lancé le système Watch OS 10.1. Et ce moment leur donna l'opportunité de montrer une nouvelle fonctionnalité sur la Series 9 et à l'Apple Watch Ultra 2. Il s'agit du fameux Double Tap. Et à présent, l'Apple Watch fait l'apologie de cette fonctionnalité grâce à un gros poisson. Voici de quoi il retourne.

C'est souvent à travers l'autodérision que les produits se vendent le mieux. Et il s'avère en effet qu'il est plus simple de prendre un poisson en photo grâce à sa montre connectée.

Photographier un poisson à l'aide de son Apple Watch

Tout le monde sait à présent qu'en tapotant votre pouce contre votre index à deux reprises, l'Apple Watch utilise le SIP (System In Package). Ce système est présent sur la S9 comme sur l'Ultra 2. Mais ce geste anodin est plus pratique qu'il n'y paraît. Prenez un pêcheur qui souhaite prendre sa prise en photo, sauf qu'il est seul sur sa barque. Le poisson est encore bien vivant dans ses mains.

Grâce à son Apple Watch ce poisson peut être photographié. Le Double Tap vous permettra de prendre une photo sur l'iPhone à l'aide de la télécommande de l'application Appareil photo. C'est le sujet de l'étrange nouvelle publicité diffusée pendant 30 secondes à la télévision.

Le spot s'ouvre sur un homme, debout dans son bateau, qui s'efforce de retenir un énorme poisson-chat. Tout ce qu'il veut, c'est prendre une photo de lui tenant le poisson. L'appareil photo de son iPhone est posé sur une table, face à l'endroit où il tient le poisson.

Les autres fonctions du Double Tap sur l'Apple Watch

En termes de lecture multimédia, le Double Tap permet d'alterner entre lecture, pause ou sauter une piste. Sinon, il peut être utilisé pour avancer dans votre pile de widgets ou pour sélectionner celui que vous voulez activer. Pour configurer vos sélections il suffit d'aller dans l'application Watch sur votre iPhone et touchez Gestes ou Gestures si la langue de votre smartphone est en anglais.

En sélectionnant automatiquement l'action principale pour la plupart des applications et des notifications, vous pourrez facilement prendre un poisson en photo avec votre Apple Watch connectée au poignet. Le Double Tap peut faire plus d'une chose. Et il s'avère que l'application encore plus efficace en fonction de la version de l'iPhone que vous possédez.

Dans la publicité, le pêcheur utilise un iPhone 15 Pro. « Snap with a tap », dit l'incrustation. Ce qui signifie littéralement « photographiez d'un coup de tapotement » à la fin du spot. C'est là une mise en avant très intéressante de l'utilisation de l'iPhone combiné à l'Apple Watch.

Cette option fait encore la une de l'actualité chez Apple. Et afin que le public ne l'oublie pas, il faut savoir que ce 10 juin, la marque à la pomme croquée présentera des nouveautés. C'est lors de la conférence WWDC 2024 de ce lundi qu'elles seront dévoilées. À 10 heures PDT/1 heure EDT, la Keynote débutera et Apple devrait présenter en avant-première son initiative en matière d'IA.

