Apple Vision Pro : découvrez la gamme d’accessoires Belkin

Belkin est un acteur majeur de l’électronique grand public. Il enrichit son offre d’accessoires pour l’Apple Vision Pro avec une sangle de tête et un sac de voyage. Ces ajouts, disponibles dans certains Apple Store et sur belkin.com, viennent compléter le support de batterie lancé plus tôt cette année.

Une expérience utilisateur optimisée

Je constate que Belkin, avec plus de 40 ans d’expérience dans l’innovation des accessoires électroniques, continue à étendre l’écosystème autour de l’Apple Vision Pro. Ces nouveaux accessoires visent à améliorer le confort et la praticité des utilisateurs, qu’ils soient à domicile ou en déplacement. La sangle de tête pour l’Apple Vision Pro apporte une stabilité accrue et un confort optimal grâce à son design ergonomique. Elle est ajustable, avec des coutures renforcées et des points de stabilisation supplémentaires. Cela assure un maintien ferme de l’appareil sur la tête de l’utilisateur. Elle offre ainsi une expérience plus immersive et réduit la fatigue.

Une solution de transport sûre et pratique

Pour les utilisateurs en déplacement, Belkin propose un sac de voyage spécialement conçu pour l’Apple Vision Pro. Ce sac, léger et compact, dispose de plusieurs compartiments. Ils permettent de ranger le casque et ses accessoires tels que la batterie, l’adaptateur d’alimentation et les sangles. La base rembourrée et le rabat interne assurent une protection supplémentaire. La fermeture à glissière frontale offre un accès facile aux équipements. Ces produits sont conçus dans un tissu durable et performant, avec une finition en gris espace qui leur confère une esthétique intemporelle.

Une gamme complète pour une expérience enrichie

Ces deux accessoires rejoignent le support de batterie pour l’Apple Vision Pro, déjà lancé plus tôt cette année. Le support maintient la batterie en position de manière sûre. Cela facilite une utilisation mains libres de manière confortable. Steve Malony, PDG de Belkin, déclare : « Depuis la création du câble original pour l’Apple IIc, nous avons toujours été à la pointe de l’innovation. Aujourd’hui, Apple Vision Pro transforme la façon dont les gens interagissent avec le contenu. Nous sommes fiers de révolutionner à nouveau l’écosystème des accessoires. »

Ces nouveaux accessoires sont d’ores et déjà disponibles, au prix de 54,95 € pour la sangle de tête, 119,95 € pour le sac de voyage, et 59,95 € pour le support de batterie. Ils peuvent être achetés sur belkin.com, apple.com et dans certains Apple Store dans plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

