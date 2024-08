Cette nouvelle fonctionnalité de WatchOS 11 qui a littéralement transformé mon Apple Watch !

Le suivi automatique du sommeil n'est peut-être pas un sujet de conversation qui présente un grand intérêt pour ceux qui dorment bien. Mais si vous dormez mal, sachez qu'une nouvelle fonctionnalité de WatchOS 11 peut vous être utile.

Cette nouveauté permet une amélioration nette de la qualité de vie pour les utilisateurs d'Apple Watch. Voici ce qu'il en est.

Un meilleur suivi du sommeil par WatchOS 11 d'Apple

Chaque montre connectée d'Apple est dotée d'une application de sommeil. C'est loin d'être une fonctionnalité révolutionnaire. Cependant via WatchOS 11, elle a été améliorée et cela est très utile. Outre les nouvelles fonctionnalités de repos qui vous permettent de mettre en pause les objectifs de l'anneau d'activité, WatchOS 11 résout les problèmes de sommeil.

La mise à jour active le suivi automatique du sommeil. Cela permet à une personne dont les horaires de sommeil sont irréguliers de voir toutes ses données d'endormissement. Et cela, qu'elles soient aléatoires ou non. Elles seront collectées par le wearable. Par conséquent, que vous ayez des problèmes de santé qui ne vous font pas dormir ou que votre mode de vie soit un peu chaotique, votre Apple Watch le note.

Une aide salvatrice pour les personnes à la routine de sommeil irrégulière

Au-delà des séances d'entraînement et du suivi de l'activité quotidienne, il est de plus en plus important de suivre l'évolution de notre sommeil pour mieux comprendre notre état de santé. Cela ne peut pas se faire efficacement si vous devez saisir manuellement les données relatives au sommeil ou mettre en place une routine, comme sur WatchOS 10.

Selon une étude du National Institute of Health (NIH), plus de 72 % des personnes souffrant de douleurs chroniques souffrent de troubles du sommeil. Ce chiffre atteint 95 % dans le cas d'afflictions nerveuses chroniques telles que la fibromyalgie.

« Les personnes souffrant de douleurs chroniques se réveillent souvent plusieurs fois par nuit et ont une qualité de sommeil réduite à long terme », indique l'étude. La nouvelle fonctionnalité de WatchOS 11 peut donc grandement aider ces personnes.

Il est possible de télécharger la version bêta publique de WatchOS 11 dès maintenant. Bien entendu la démarche pour bénéficier des nouveautés concernant l'application de sommeil d'Apple reste la même.

Il faut d'abord se rendre dans l'application Santé de votre iPhone et cliquer sur Configurer le sommeil. Par contre, si vous définissez vos objectifs de sommeil, votre heure de coucher et votre heure de réveil cela ne sert à rien. Si votre temps de repos est irrégulier, la montre peut au moins vous prévenir en temps réel.

En regardant votre poignet ou votre téléphone et que vous voyez que vous avez passez une nuit difficile avec peu de sommeil profond, cela peut vous préparez mentalement. De cette manière vous pouvez travailler ou faire des activités sans exagérer. Dans l'ensemble, cela aide à être plus présent et moins inquiet.

