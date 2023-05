Comment surveiller la qualité de votre sommeil avec votre montre ?

Le suivi du sommeil en employant une montre connectée est devenu un sujet d’actualité ces dernières années. Selon des données récoltées sur le Net, un tiers de la population mondiale utilise ce dispositif afin de surveiller leurs paramètres d’endormissement.

Est-ce que cela est réellement efficace ? La question se pose. Les marques commercialisant des smartwatch dotées d’une technologie pouvant analyser les phases de sommeil sont actuellement nombreuses. Il s’agit donc d’un véritable phénomène. Voici de quoi il retourne.

L’importance du suivi du sommeil

En l’espace de 24 heures, le corps humain se fatigue plus ou moins rapidement. C’est pourquoi, celui-ci a besoin de repos. Mais il peut s’avérer que les différentes activités qu’une personne effectue durant une journée aient un impact sur ses heures de sommeil. Elles peuvent alors être décalées et irrégulières. Cela peut alors créer des troubles d’endormissement.

Les conséquences du manque de sommeil

Si une personne ne dort pas correctement pendant sept à huit heures, elle risque de souffrir de maladies cardiaques, de dépression, de diabète, d’accidents vasculaires cérébraux et de divers autres problèmes de santé.

Le manque de sommeil est aussi à l’origine de la baisse d’énergie au réveil. Tout comme il peut perturber votre système immunitaire et interférer avec les signaux de la faim. Cela peut souvent donner l’impression d’avoir une faim de loup le matin. Ce qui fait que ce problème peut être à la cause qui entraîne la prise de poids.

L’usage des montres connectées, une bonne alternative ?

Pour contrer cela, les montres connectées sont des appareils permettant de réguler le sommeil de leur utilisateur. En effet, la plupart d’entre elles sont pourvues d’une fonction « sleep tracking », qui permet au porteur d’avoir un aperçu sur ses cycles d’endormissement.

Outre le suivi de la condition physique et des niveaux d’activité, les smartwatch sont désormais très appréciées, car elles permettent de gérer un bon nombre de paramètres santé. Et la qualité du sommeil en fait partie.

Les quatre stades du sommeil

Il existe quatre stades principaux de sommeil, qui constituent un cycle unique d’environ 90 minutes. Au cours de chacun de ces stades, les mouvements du cerveau, des poumons et le rythme cardiaque diffèrent.

Le sommeil léger

Le premier stade est court. Il s’agit d’un sommeil léger. Il ne dure que 5 à 10 minutes. Pendant cet intervalle de temps, le cerveau est encore en éveil. Voilà pourquoi, ce type de sommeil est qualifié de superficiel. Ce qui fait qu’à ce stade, une personne peut facilement être réveillée.

Le sommeil semi-léger

Ensuite, le « Fairly Light Sleep » constitue le deuxième stade d’endormissement d’une personne. Et c’est le plus important de tous. Cette phase se caractérise à proprement dit par un ralentissement de la respiration, des ondes cérébrales et du rythme cardiaque. Sans compter le fait que la température du corps baisse. C’est lors de cet intervalle de temps que les paupières deviennent vraiment lourdes et que les constantes du corps changent du tout au tout. Il est alors impératif qu’aucune source de lumière provenant de votre montre connectée ne vous gêne lors de ce stade de sommeil. Sans quoi, il serait difficile de fermer les yeux.

Le sommeil profond

Puis, lorsqu’une personne est dans la phase appelée « sommeil profond », le corps se détend totalement. Le pouls et le rythme respiratoire sont stables mais très faibles. Et c’est dans cet état que le corps récupère au maximum. C’est pourquoi, il est essentiel d’avoir un nombre d’heures de sommeil profond approprié. C’est bon pour la croissance mais surtout pour le renforcement du système immunitaire du corps humain.

Le sommeil paradoxal

Pour finir, quand vous avez l’impression que vos yeux bougent rapidement mais que votre corps est inactif, vous êtes en plein sommeil paradoxal. Pendant cette phase, le rythme cardiaque s’accélère et la respiration devient plus irrégulière. C’est ce qui se produit quand une personne rêve. Mais à ce stade, le réveil peut être immédiat.

La façon dont une montre connectée suit votre sommeil

Pour pouvoir gérer les phases d’endormissement au mieux, il est donc impératif de respecter une routine vous permettant d’avoir un bon temps de sommeil. Et les montres connectées peuvent justement vous y aider.Pour parvenir à récolter des données sur la quantité de sommeil qu’une personne a par nuit, toute smartwatch doit d’abord être configurée en mode nuit ou repos. Et son fonctionnement est simple à comprendre. Les capteurs de la montre connectée détectent les mouvements du corps et notent la fréquence cardiaque au repos ainsi que le taux d’oxygénation du sang afin d’établir un graphique de sommeil. Cette étape est appelée actigraphie.

L’accéléromètre, le gyroscope et une combinaison de capteurs rouges et infrarouges sont donc grandement sollicités lors de cette opération. De ce fait, il est préférable que la smartwatch que vous employé pour mesurer vos constantes au repos soit pleinement chargée afin de ne rien omettre.

Est-ce que l’utilisation d’une smartwatch est efficace pour améliorer le sommeil ?

À l’heure actuelle, la question n’est pas tranchée. C’est notamment parce que le nombre d’heures de sommeil idéale diffère d’une personne à l’autre. Et c’est également en fonction de l’âge, de la situation physique d’une personne et de bien d’autres critères qu’il est difficile d’affirmer ou d’infirmer cette information.

Bien qu’il soit très positif d’être conscient qu’avoir une bonne qualité de sommeil est parfois nécessaire. Chaque individu possède ses propres habitudes de sommeil et peut programmer sa montre connectée, mais ne pas suivre une routine régulière. Et le fait d’être accro à l’usage des smartwatch pour évaluer sa qualité de sommeil porte actuellement un nom. C’est l’ortho somnie. Il est bon d’y avoir recours, mais il est souvent impossible de contrôler totalement ses heures de sommeil à la minute près. Par conséquent, la question reste en suspens.

Actuellement, il existe de nombreux modèles de montres connectées qui peuvent relever des données sur le sommeil. Découvrez ce qu’il en est.

Les 3 meilleures montres connectées capables de surveiller la qualité de votre sommeil

Si vous désirez vraiment maîtriser votre sommeil, il serait idéal d’avoir l’une de ces montres connectées. Elle vous permettra d’étudier convenablement comment vous dormez. Voici donc 3 smartwatch dont les applications « sommeil » sont excellentes.

L’Apple Watch Series 8, la montre connectée à emmener dormir

Caractéristiques techniques Autonomie: Jusqu’à 18 heures d’autonomie de la batterie

Boîtier: 41 mm et 45 mm

Certification: IP6X résistant à la poussière et à l’eau

Capteurs: Oxygène sanguin, capteur de température corporelle, électrocardiogramme, alertes de fréquence cardiaque irrégulière

Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, GPS et/ou options cellulaires

Dotée d’une très bonne application de suivi du sommeil, l’Apple Watch Series 8 n’est pas la meilleure montre connectée dans ce domaine pour rien. Lorsque le mode de concentration « Repos » est activé dans l’app « Santé », l’écran d’accueil de la smartwatch se transforme. L’utilisateur a alors directement accès aux options et à ses raccourcis préférés afin de mieux se préparer à dormir.

Et dès son réveil, son Apple Watch Series 8 est en mesure de lui fournir toutes les informations détaillées sur ses phases de sommeil. Et les données recueillies sont très précises. C’est pourquoi, cette smartwatch est en tête du classement. Puis, étant donné que la montre connectée doit être synchronisée avec l’iPhone de son propriétaire, le mode « focus » permet également de détecter le moment où il sort de son sommeil. Les versions antérieures de cette Apple Watch sont également pourvues de la fonction analyse du sommeil. Mais la Series 8 dispose de meilleurs capteurs. Ce qui en fait un dispositif plus performant.

Très bon suivi du cycle de sommeil

Pas d’abonnement pour le suivi du sommeil

Doit être couplée à l’iPhone de son propriétaire

Durée de vie de la batterie courte

Promo -8% Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium Minuit de 41 mm, Bracelet Sport Minuit - Regular Le capteur de température perm...

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... 499.00 € 460.00 € Voir l'offre

La Fitbit Inspire 3, une très bonne tocante de nuit

Caractéristiques techniques Autonomie: Jusqu’à 10 jours

Connectivité: Bluetooth

Dimensions: 39,4 x 18,54 x 11,7 mm

Étanchéité: Jusqu’à 50 m de profondeur

Applications: Oxygène sanguin, capteur de température de la peau, alertes de fréquence cardiaque élevée/faible

Compatible: iOS et Android

Ensuite, en plus d’être une montre connectée idéale pour la pratique de sports en salle. La Fitbit Inspire 3 est aussi l’une des meilleures smartwatch qui soit capable de surveiller votre qualité de sommeil. Et c’est dû au fait qu’elle utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour convertir les données collectées pendant la nuit en un score. De cette manière, toute personne devant améliorer sa routine d’endormissement pourra savoir quel est son profil de dormeur.

Via une Fithttps://technplay.com/comparatif-meilleur-fitbit/bit Inspire 3, il est donc possible de découvrir à quel animal votre temps de sommeil est associé. Pendant vos nuits, elle peut donc relever vos cycles de sommeil. De plus, elle peut aussi noter la fréquence cardiaque de son utilisateur durant ses nuits. Puis, au matin, son porteur peut aisément savoir s’il a dormi durant un nombre d’heures normales ou non. Comme sur les Apple Watch, les données fournies par l’Inspire 3 sont précises. Mais c’est particulièrement en disposant de l’offre Fitbit Premium, qu’elles sont plus complètes. Au moment de l’achat de cette montre connectée, 6 mois d’abonnement gratuits sont offerts.

Longue durée de vie de la batterie

Accessible à bon prix

Six mois de Fitbit Premium gratuits à l’achat

Adhésion payante à Fitbit Premium pour déverrouiller toutes les fonctions de santé

Fonctionnalités de base limitées

Promo -21% Bracelet d’activité sport et santé Fitbit Inspire 3 avec jusqu’à 10 jours d’autonomie de batterie et compatible avec Android et iOS, Noir intense 10 Jours d’autonomie de batter...

Compatible avec iOS 15 & Andro...

Bouge plus: Suivi continu de l...

Stresse moins: Bien-être perma... 99.95 € 79.00 € Voir l'offre

La Galaxy Watch 4, un très bon outil, traqueur de sommeil

Caractéristiques techniques Système : Wear OS compatible Android 6.0

Écran : 1.4’ Super AMOLED

Fréquence processeur : 1.18 GHz

Mémoire vive : 1,5 Go

Capacité stockage interne : 7600 Mo

Capacité de la batterie : 361 mAh

Et pour clore ce top 3, la Galaxy Watch 4 peut suivre automatiquement votre sommeil lorsque vous la portez pour dormir. Voilà pourquoi, c’est également l’une montre connectée très populaire. Elle est capable de suivre les phases de sommeil d’une personne en 4 étapes et de donner un score basé sur 5 critères. Et cela peut paraître étonnant mais la montre de Samsung peut aussi noter combien de calories ont été brûlées durant le sommeil de son utilisateur. Et les ronflements et le taux d’oxygène dans le sang sont aussi relevés par cette montre connectée.

Cependant, pour avoir des résultats plus clairs sur la qualité de votre sommeil, vous devez toutefois vous rendre dans l’application Samsung Health. Là, vous verrez combien de temps de sommeil vous avez eu au total. Et cette Galaxy Watch est même capable de définir quel a été votre temps de sommeil réel. Vous verrez donc combien de temps dure chaque stade de votre sommeil. Et en associant ces données sur une période, vous pourrez voir si vos cycles d’endormissement sont réguliers ou disparates.

Résultats d’analyse des phases de sommeil cohérents

Fournie plus de données que la plupart des smartwatch

Difficile de réellement savoir si les données sont fiables sans avis médical

Se connecter à Samsung Health pour avoir plus de détails

Promo -45% Samsung Galaxy Watch4 BT Montre Intelligente Ronde Bluetooth Wear OS, Lunette rotative Nue Montre Fitness Tracker Fitness 40 mm Or Rose Apprenez à connaître votre cor...

Affrontez avec vos amis et vot...

Tracker d'activité : suivez vo...

Pression artérielle et ECG : l... 295.00 € 163.30 € Voir l'offre

Voici aussi :