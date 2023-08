Vous êtes un nageur professionnel ou un plongeur désirant tout simplement profiter des joies qu’offre le fait d’être sous l’eau ? Pour explorer les fonds marins ou les montagnes, il vous faut la meilleure montre connectée qui soit la plus étanche possible.

Cependant, c’est un vrai casse-tête de savoir quel modèle prime sur un autre. Des nouveautés sortent chaque année. Et il est également essentiel que la smartwatch recherchée vous corresponde. Voilà pourquoi, pour mieux vous orienter, voici un petit classement qui énonce quels sont les modèles les plus populaires du moment.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin fenix 7X Pro Solar Note : 9,7/10 Découvrir Samsung Galaxy Watch Active 2 Note : 9,5/10 Découvrir Apple Watch Ultra Note : 9,2/10 Découvrir

Garmin fenix 7X Pro Solar, un vrai titan dans tous les environnements

Caractéristiques techniques Dimensions : 51 x 51 x 14,9 mm

Ecran : Antireflet, MIP transflectif 280 x 280 pixels

Poids : 96g (boîtier uniquement : 68g)

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : jusqu’à 28 jours sur batterie et 37 jours avec captation solaire

Que vous fassiez de la plongée dans les fonds sous-marins les plus compliqués à atteindre, du trail dans un désert à l’autre bout du monde ou du vélo dans des conditions météorologiques difficiles, la Garmin fenix 7X Pro Solar ne vous décevra pas. C’est la meilleure montre connectée étanche entièrement équipée, et elle est classée à 10ATM. Vous pouvez donc l’emmener à peu près partout, elle peut survivre aux chutes, à la poussière et à l’immersion.

D’autant plus qu’elle offre des fonctions avancées de surveillance de la santé. C’est un excellent moyen de garder un œil sur vos niveaux de saturation en oxygène lorsque vous êtes en altitude ou sous l’eau. Parmi ses autres options, il y a aussi le suivi multi-GNSS et les cartes pour une navigation en un clin d’œil.

Bien qu’elle coûte cher, elle est spéciale. Cette montre connectée prolonge la durée de vie de sa batterie en se rechargeant toute seule. Et cela, en étant exposé à la lumière du jour. Son autonomie est alors de plusieurs semaines.

Boussole, altimètre et cartographie sophistiquée intégrés

Chargement solaire

Design massif non adapté pour un usage quotidien

Assez lourde au poignet

Samsung Galaxy Watch Active 2, une montre étanche et au design haut de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 44.0 x 44.0 x 10.9 mm

Ecran : Super AMOLED 360 x 360 pixels

Poids : 42 g

Étanchéité : 5ATM

Autonomie : Jusqu’à 131 heures en mode normal et plus de 60 heures en mode intensif

Ensuite, les personnes qui sont à la recherche des mêmes attraits que ceux que présente la Garmin fenix 7X Pro Solar peuvent se tourner vers une Galaxy Watch Active 2. Cette smartwatch peut résister à la poussière, à la saleté et au sable. Puis, elle résiste très bien à une immersion jusqu’à une profondeur maximale de 1,5 m sous l’eau pendant 30 minutes. Classée 5ATM et IP68, ce petit accessoire est plus léger qu’une Garmin et également plus élégant au poignet.

Que vous la fassiez tomber accidentellement dans la piscine ou que vous la portiez intentionnellement en faisant du sport en extérieur, elle fonctionnera toujours. Votre SAMSUNG Galaxy Watch Active2 vous sera d’une grande utilité. Son cadran numérique facilite la navigation dans les menus qui sont remplis d’options. Et cette smartwatch peut se connecter à presque tous les téléphones Android.

Livrée avec l’assistant vocal Bixby

Capable d’effectuer un suivi des entraînements, de la santé cardiaque et du sommeil

Trop légère

Assez fragile

La Watch Ultra, la meilleure smartwatch outdoor d’Apple

Caractéristiques techniques Dimensions : 14.4 x 44 x 49 mm

Ecran : Retina LTPO OLED avec une résolution de 502 x 410 pixels

Poids : 61.3 g

Étanchéité : 10 ATM soit 100 mètres de profondeur

Autonomie : 36 heures en usage intensif et 40 heures en mode économie d’énergie

La robuste Watch Ultra d’Apple est classée WR100. Elle offre une résistance à l’eau deux fois supérieure à celle de la Series 8 et de la Watch SE. C’est pourquoi, c’est la meilleure montre étanche qui soit. D’autant plus qu’elle est adaptée aux sports nautiques à grande vitesse tels que le kitesurf, le wakeboard et le jet ski.

La Watch Ultra d’Apple est également conforme à la norme internationale EN 13319 pour les ordinateurs et les jauges de plongée. C’est donc la montre idéale pour les professionnels des océans. C’est grâce à sa jauge de profondeur et à son capteur de température de l’eau. Elle fonctionne toujours jusqu’à une profondeur de 130 pieds. Et ce modèle surpasse l’indice de protection contre la poussière IP6X de la série 8. Avec une certification MIL-STD 810 H, elle est beaucoup plus solide que les autres Apple Watch. Son écran de 2 000 nits est très lumineux et facile à lire en plein soleil.

Très robuste et résistante à l’eau, la poussière et aux chocs

Bouton d’action personnalisable

Le bouton se trouvant sur le côté peut parfois irrité la peau, s’il y a contact direct

Prix très élevé

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Vert - Large. Suivi de l’activité Physique, GPS Haute Des fonctionnalités techniques...

Boîtier en titane de qualité a...

L’écran le plus grand et le pl...

Polar Grit X, une montre connectée de compétition

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 47 x 13 mm

Ecran : tactile couleur avec affichage permanent résolution 240 x 240 pixels

Poids : 64 g, 44 g sans le bracelet

Étanchéité : WR100, jusqu’à 100 m

Autonomie : 1 mois en mode montre normale et 1 semaine en usage quotidien

Comme l’Apple Watch Ultra, la Polar Grit X est également considérée comme la meilleure montre connectée, dans le domaine du Triathlon, car elle est étanche jusqu’à 328 pieds soit 10 ATM. Elle peut être portée en toute sécurité en piscine ou en eau libre. Et elle propose des profils de natation distincts pour ces deux types d’activités. Elle reconnaît les différentes nages, notamment la nage libre, le dos, la brasse et le papillon. Et elle peut suivre votre fréquence cardiaque sous l’eau. De plus, elle enregistre très bien les mesures telles que l’allure, la distance, les coups de rame, la vitesse de nage et le SWOLF.

Si vous êtes un sportif professionnel, la Polar Grit X est un excellent choix. Elle est faite pour les nageurs, les coureurs de fond, les skieurs alpins, les randonneurs et les vététistes. Cette montre GPS multisport offre une autonomie supérieure à celle de l’Apple Watch Ultra, avec une durabilité similaire.

Traque vos performances lors des ascensions et des descentes de pentes

Offre des conseils d’entraînement

Aucune fonction smartwatch en dehors des notifications

Prix élevé

Promo -37% Polar Grit X - Montre altimètre GPS avec Boussole Robuste, Résistante, Conforme aux Normes Militaires - Conçue pour les Sports Outdoor : Randonnée, Tr Résistance de calibre militair...

Montre altimètre avec gps inté...

Apprenez à vous ravitailler : ...

HUAWEI WATCH Fit 2, une belle montre étanche et pas cher

Caractéristiques techniques Dimensions : 3,35 x 4,6 x 1,08 cm

Ecran : AMOLED de 1,74 pouce

Poids : 26 g

Étanchéité : 5ATM (jusqu’à 50 mètres)

Autonomie : 10 jours en mode normal et 7 en mode GPS actif

En 5ème position on a la Huawei Watch Fit 2 qui ressemble à un tracker de fitness. Sauf qu’il ne faut pas se laisser berner par son apparence. C’est un appareil possédant une très bonne étanchéité au même titre que la Watch GT 3, GT Runner, et la Watch 3.

Dotée d’un joli design et d’un écran tactile AMOLED de 1,74 pouce, elle semble ordinaire. Or, il s’agit d’une montre connectée capable de suivre la natation en eau libre et en piscine. Elle peut parfaitement compter le nombre de tours, les calories, la distance, la vitesse, le SWOLF et la cadence de nage de son utilisateur. Toutefois, les données recueillies sont essentiellement stockées dans l’application compagnon de Huawei. Il n’y a pas d’application tierce pour les nageurs. Et il faut qu’elle soit liée avec un téléphone Huawei ou Android qu’avec un iPhone. Vous bénéficiez ainsi de notifications, d’appels Bluetooth et d’un lecteur de musique intégré.

Possibilité de prendre des appels en activant le Bleutooth

Affichage réactif et facile à lire

Pas de charge NFC

Le logiciel reste restrictif pour les utilisateurs n’appartenant au réseau Huawei

Garmin vívofit jr. 3, la meilleure montre connectée étanche pour enfants

Caractéristiques techniques Dimensions : 21 x 1,3 x 2,1 cm

Ecran : LCD

Poids : 25 grammes

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : 1 an sans recharge

Les tout petits peuvent aussi porter une smartwatch étanche au poignet, la Garmin vívofit jr. 3 est la meilleure montre qui leur conviendra certainement. Cette montre connectée peut sembler dénuée d’intérêt car son design est très simple. Cependant, c’est l’accessoire parfait pour les enfants. Sans compter le fait qu’elle est disponible en plusieurs versions.

Si votre enfant est fan des personnages de Marvel et de Disney, il pourra arborer fièrement sa montre à la piscine ou à la plage. Dotée d’un écran lumineux à plusieurs faces et d’une gamme de motifs amusants, c’est donc un accessoire ludique mais également très pratique. En plus d’être waterproof, cette montre surveille leurs pas, leurs minutes d’activité et leur sommeil. Et les parents peuvent y configurer des coordonnées d’urgence. Ce type de smartwatch aidera donc vos enfants à acquérir des habitudes saines.

Montre connectée pas chère

Contient quelques jeux pour enfant

Devient très vite inadapté quand l’enfant grandit

Manque de coloris

Garmin vívofit jr. 3 - Montre connectée pour Enfants, Bleue, Âge 6+ Etanche 50 mètres, confortable...

Grand écran couleur, toujours ...

Jusqu'à 1 an d'autonomie (pile...

Garmin Venu Sq 2, la montre connectée étanche la plus durable

Caractéristiques techniques Dimensions : 0,11 x 4,06 x 3,7 cm

Ecran : ‎1.41 pouces AMOLED

Poids : 38 grammes

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : 11 jours en mode normal, 26 heures en mode GPS actif

Enfin, avec une résistance à l’eau de 5ATM, la Garmin Venu Sq 2 est la dernière montre présentée dans ce classement. Mais elle a de nombreux atouts. Elle offre plus de 25 profils GPS intégrés pour la natation en piscine et d’autres activités aquatiques comme le SUP et l’aviron. Et si l’écran de la Vivoactive 4 est plus visible en plein soleil, celui de la Venu Sq 2 vous permettra de voir vos paramètres de natation sans problème. C’est notamment le cas de la fréquence cardiaque sous l’eau, le type de course et le SWOLF.

La Venu Sq 2 possède une excellente endurance. C’est la meilleure montre connectée à choisir si vous vous souciez avant tout de la durée de charge de votre tracker de fitness étanche. Lors des tests, il s’avère qu’elle fonctionne pendant environ neuf jours.

Design léger et stylé pour une Garmin

Grand écran AMOLED

Ne suit pas les étapes d’ascension lors du gravissement d’une pente

Les séances d’entraînement préchargées ne sont pas animées

Garmin Venu Sq 2 – Music Edition - Montre connectée GPS Multisports avec écran AMOLED et Suivi santé - Peach Gold avec Bracelet Ivoire - Boîtier 40 mm

Écran tactile AMOLED 1,4" avec...

Musique intégrée compatible av...

GPS intégré, plus de 25 sports... 299.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

FAQ

Maintenant que vous connaissez quelles sont les montres connectées les plus étanches du moment, voici quelques informations à connaître en plus à leur sujet.

Pourquoi les smartwatch étanches sont populaires ?

Les montres connectées étanches peuvent donner un sentiment d’autonomie. C’est pourquoi, elles sont très appréciées. Grâce à la technologie dont elles sont pourvues, les utilisateurs peuvent suivre leurs signes vitaux, leurs objectifs de remise en forme, leur sommeil ou leurs performances sportives sous l’eau. De plus, les modèles robustes peuvent être utilisés en dehors du réseau et offrir aux utilisateurs des cartes de suivi et une navigation assistée par GPS. Tandis que les modèles plus simples aident à rester connectés et à motiver pour un mode de vie actif plus sain. Par conséquent, ces accessoires sont devenus très utiles au déroulement du quotidien de nombreuses personnes.

L’achat d’une montre connectée étanche est-il vraiment nécessaire ?

Il est intéressant de posséder la meilleure montre connectée qui soit la plus étanche possible pour la plupart des gens. C’est dû au fait que sa durabilité améliorée prolongera probablement la durée de vie de votre appareil. C’est donc un bon investissement. Si les smartwatch haut de gamme sont parfaites pour une foule de fonctions, la plupart des consommateurs apprécient les fonctions réellement adaptées à la pratique d’un sport. Et l’étanchéité est un critère essentiel permettant de conserver votre smartwatch pour nager, prendre une douche, vous laver les mains, essuyer une averse ou tout autre contact inattendu avec l’eau.

