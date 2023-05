Sommeil : Votre montre connectée aussi fiable qu’un test médical ?

Il est maintenant commun d’utiliser la technologie pour suivre et gérer les habitudes d’endormissement. Cela peut aider à repérer et à diagnostiquer les troubles du sommeil. Mais tous les appareils employés pour évaluer les constantes d’une personne ne sont pas identiques. De ce fait, il est bon de savoir si une montre connectée est plus efficace qu’un test de sommeil de nos jours.

Ces deux types d’appareils ont quelques similitudes. Ce qui peut prêter à confusion. Par conséquent, il est nécessaire de bien faire la différence entre ces deux dispositifs afin d’avoir des données précises sur votre qualité de sommeil. Voici donc de quoi il retourne.

Les caractéristiques d’un test du sommeil

Le dispositif médical dénommé test du sommeil est un appareil qu’un médecin prescrits à son patient, et celui-ci peut l’employer à domicile. Il est tout indiqué pour détecter l’apnée du sommeil, mais pas l’insomnie ou la narcolepsie. Ces tests ne conviennent qu’aux personnes ayant une forte probabilité de souffrir uniquement de cette pathologie.

Il en existe plusieurs types sur le marché. Certains sont de simples pinces à doigts, tandis que d’autres sont dotés de sangles thoraciques ou de canules nasales.

Similitudes entre montre connectée et test du sommeil

Une smartwatch et un vrai appareil de test médical ne sont pas identiques et n’ont pas vocation à l’être. Malgré cela, si l’on compare réellement les tests de sommeil à domicile et les montres connectées capables de différencier les phases de sommeil, on constate de nombreux points communs.

Ils mesurent tous deux le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation dans le sang et la fréquence respiratoire de l’utilisateur. Et après vos heures d’endormissement, ils fournissent des données exploitables d’un point de vue médical.

Différences privilégiant l’usage des smartwatch

Les informations fournies par les montres connectées sont nombreuses comparées à celles prodiguées par un test du sommeil qui ne détecte que l’apnée. Et il est vrai qu’il est plus pratique d’avoir cet accessoire multifonction au poignet. Mais seul l’avis d’un professionnel vous dira s’il est plus fiable de recourir à un test ou non.

Une smartwatch est en mesure d’évaluer votre quantité de sommeil, sa qualité et relever les moments durant lesquels vous êtes dans un sommeil profond, léger ou paradoxal. Et si vous êtes en proie à de fréquents réveils nocturnes, elle peut aussi les relever.

Les applications de sommeil, une aide efficace ?

De nombreux modèles de montres connectées disposent aussi d’applications permettant de gérer le sommeil. Sur les Fitbit, l’utilisateur peut aisément accéder à des graphiques. Et grâce à eux, le porteur de la montre peut équilibrer la quantité d’heures de sommeil qui lui sont nécessaires quotidiennement.

Et une smartwatch est un très bon outil aidant à faire le lien entre ce qu’une personne fait pendant la journée et l’impact que cela a sur son sommeil. Cependant, une montre connectée ne pourra jamais remarquer l’apnée du sommeil. Le mieux qu’elle puisse faire est de vous aider à surveiller vos troubles d’endormissement et à évaluer la durée de chaque phase de sommeil. Mais c’est tout. Les tests ont l’avantage d’être plus précis à ce sujet.