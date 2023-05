Comment lire sa fréquence respiratoire sur une montre connectée ?

En fonction du modèle de montre connectée, l’option fréquence respiratoire peut être présentée sous différentes formes. Cela permet à une personne d’avoir des données sur sa qualité de sommeil.

C’est actuellement devenu un critère de vie que de nombreuses personnes désirent apprendre. Parce que bien des facteurs peuvent perturber l’endormissement d’une personne. Et cela peut avoir un impact sur son mode de vie. Voici donc, ce qu’il y a à dire sur ce sujet.

Qu’est-ce que la fréquence respiratoire ?

Le terme fréquence respiratoire dépeint le rythme auquel une personne inspire et expire par minute. C’est le signe qu’elle est bel et bien vivante. Et en médecine, c’est aussi un critère essentiel permettant de déterminer si une personne présente des troubles au niveau de son système respiratoire ou non.

Au même titre que la fréquence cardiaque, la pression sanguine et la température du corps, le fait de connaître sa fréquence respiratoire au repos permet d’analyser sa qualité de sommeil.

Elle doit généralement se situer entre 12 et 20 fois par minute. Mais il se peut qu’elle monte jusqu’à environ 40 à 50 fois par minute. C’est notamment le cas lors de la pratique d’une activité physique intense. Le corps d’un être humain a besoin d’une grande quantité d’oxygène pour la production d’énergie aérobie. Ce qui engendre une augmentation de la fréquence respiratoire qui est visible sur une montre connectée de pointe.

Processus de mesure de la fréquence respiratoire d’une personne

De nos jours, il est maintenant possible de mesurer la fréquence respiratoire d’une personne avec précision grâce à de nombreux dispositifs. Et cette opération est même faisable lors des heures de sommeil. Puis, l’évaluation des données récoltées aident les personnes qui en ont besoin à rehausser leur niveau de bien-être.

Chaque inspiration est définie en même temps que la fréquence cardiaque (HRV). Elles sont étroitement liées. En effet, lors d’une inspiration, les battements de cœur sont saccadés mais leur nombre diminue légèrement durant ce processus. Et lors d’une expiration, c’est le contraire qui se produit. Ce phénomène biologique est connu sous le nom d’arythmie sinusale respiratoire (RSA).

Qu’une personne soit éveillée ou endormie, il est donc possible d’analyser sa fréquence respiratoire via une montre connectée ou un autre appareil. Pendant le sommeil, elle ne varie généralement pas de manière significative d’une nuit à l’autre. Mais si vous désirez surveiller votre santé de près, il est bon d’avoir un aperçu de vos phases de sommeil.

Des données nécessitant du matériel médical

C’est normalement le capteur de fréquence cardiaque optique d’une ceinture thoracique qui peut suivre avec minutie quelles sont les différences entre les phases de repos et d’activité des poumons et du cœur. C’est de cette manière que les scientifiques et les médecins sont capables de mesurer la fréquence respiratoire moyenne d’une personne par écrit.

Sur des graphiques, ces données permettent facilement de voir si les fluctuations cardiaques et pulmonaires d’un individu sont normales et saines. Mais si ces données ont été collectées afin de savoir comment une personne dort, c’est une autre paire de manches. Sur 24h, seules les périodes de sommeil de plus de trois heures sont prises en compte. Et le patient doit véritablement dormir sous surveillance afin qu’aucun paramètres ne soit omis.

Votre fréquence respiratoire via votre montre connectée

En dehors du cadre médical, les montres connectées sont les appareils les plus communément employés pour connaître la fréquence respiratoire rapidement. Sans devoir passer par un centre d’analyse, certaines smartwatch ont des capteurs suffisamment puissants permettant d’amasser des informations précises sur le sommeil de leur porteur.

Mais le protocole permettant d’obtenir des données fiables peut varier d’une marque à l’autre. Tout dépend du modèle de smartwatch que vous avez en votre possession. Malgré cela, dans tous les cas de figure, il est nécessaire de porter votre appareil pendant au moins un jour complet, nuit comprise. Puis, c’est au réveil que vous verrez les données que votre montre connectée a recueillies.

Fitbit Premium

Sur les Fitbit, l’offre Premium permet au porteur d’une montre connectée appartenant à cette marque de bénéficier de services supplémentaires. Il faut bien entendu disposer d’une bonne connexion afin de l’activer. Et elle vous permettra de vous auto-analyser de jour comme de nuit.

Accessible sur la Google Pixel Watch et les derniers modèles de smartwatch Fitbit (Sense, Versa). L’application « Sommeil » de votre montre connectée enregistre vos données le soir. Et le matin, en ouvrant l’application Fitbit et en entrant dans l’onglet « Aujourd’hui » puis, « Indicateurs de santé », un graphique de votre fréquence respiratoire nocturne moyenne vous sera présenté.

Widget de respiration de Garmin

Si vous employez une Garmin, de nombreux modèles peuvent vous dire comment votre corps se comporte en activité ou au repos. Les montres de cette marque peuvent extraire la fréquence respiratoire deux manières. D’abord via le « Widget de respiration » ou en vous proposant un « Champ de données d’activité ».

Pour avoir aisément accès à ces informations, il est conseillé d’avoir une montre connectée Garmin Série fēnix, une Forerunner ou une Venu. Elles figurent parmi les montres connectées les plus abouties de la marque, car elles comportent un grand nombre de fonctions liées à la santé et au bien-être.

HealthKit

Sur une Apple Watch, le nombre de respirations par minute se mesure via l’accéléromètre intégré en mettant le « Mode de concentration Repos » en marche. Celle-ci surveillera votre sommeil pendant au moins quatre heures chaque nuit.

Ensuite, les résultats tirés par votre smartwatch sont directement disponibles sur votre iPhone. Mais si vous avez l’application HealthKit sur votre montre connectée, vous pouvez directement voir ces données dessus.

Enfin, il est à noter que plusieurs causes peuvent être à l’origine d’une fréquence respiratoire élevée ou basse. Parmi celles-ci, il faut tenir compte de l’âge et du sexe du porteur de la montre connectée. Son poids et sa condition physique de départ influent également sur ces résultats. Ce qui fait que tous ces détails sont à savoir. Mais les facteurs tels que l’anxiété ou un état grippal ne sont pas non plus à négliger. Ils peuvent aussi avoir une incidence sur les données.

Top 3 des meilleurs montres connectées avec suivi de la fréquence respiratoire

Si votre montre actuelle ne dispose pas d’un capteur de fréquence respiratoire, découvrez ci-dessous les meilleurs modèles qui en intègrent.

Apple Watch Ultra

Caractéristiques techniques Modèle: Apple Watch Ultra

Boîtier: 49 mm

Écran: Retina toujours activé

Certification: MIL-STD 810H

Applications santé: App Oxygène sanguin, App ECG, Capteur de température,Suivi de cycle avec estimations d’ovulation rétrospectives

Autonomie: 36 heures

En top de ce classement, l’Apple Watch Ultra est la montre connectée ultime qui peut mesurer le plus de critères santé grâce à ses 6 capteurs. Précis, ils vous donneront aisément votre des notifications sur votre fréquence cardiaque. Ainsi, vous saurez si elle est faible ou élevée. L’App ECG vous fournira des chiffres précis sur les battements de votre cœur.

Et les mesures de cette smartwatch sont très pointilleuses lorsqu’elle relève votre taux d’oxygène dans le sang. Par conséquent, il est presque normal de constater que l’analyse de vos phases de sommeil grâce à ce dispositif de chez Apple regroupe un ensemble de données pouvant vous aider à mieux dormir.

La technologie dont elle pourvue est réellement puissante. Vous saurez aisément à quel moment vous êtes dans un sommeil profond, paradoxal ou léger. Toutefois, elle doit rester en mode connectée quand l’analyse de votre sommeil est effectuée. Elle vous permettra alors de garder un œil sur votre fréquence respiratoire en cas de besoin.

Grand nombre de capteurs

Chiffres précis

Données fournies

Autonomie insuffisante

Prix élevé

Promo -10% Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Vert - Small. Suivi de l’activité Physique, GPS Haute Des fonctionnalités techniques...

Boîtier en titane de qualité a...

L’écran le plus grand et le pl...

Jusqu’à 36 heures d’autonomie ... 999.00 € 899.00 € Voir l'offre

Garmin Venu 2 Plus

Caractéristiques techniques Modèle: Garmin Venu 2 Plus

Boîtier: 40 à 45 mm

Poids: 51 g

Surveillance santé: Oxymètre de pouls, Sommeil, Analyse et score de sommeil, Aperçu santé

Autonomie: jusqu’à 9 jours mode connecté

Située en seconde position de ce top la Garmin Venu 2 Plus, est également une montre connectée comportant de très bonnes fonctionnalités qui vous permettront de faire un point santé rapidement. Vendue à un prix moins élevé qu’une Apple Watch, cette smartwatch recèle pourtant de nombreuses qualités.

Ses fonctions santé et bien-être vous permettront de mieux connaître votre corps. Il est par exemple possible d’enregistrer une session de 2 minutes sur cette montre connectée. Et elle affichera vos statistiques essentielles. Vous pourrez par la suite les entrer sur Garmin Connect afin de les partager ou les conserver afin de les faire analyser par un professionnel de santé. Une Garmin Venu 2 Plus est capable de mesurer votre rythme cardiaque et bien d’autres informations.

Grâce à son oxymètre de pouls pour l’acclimatation, cette montre connectée de pointe collecte parfaitement des données sur votre fréquence respiratoire lors de vos nuits. De plus, elle dispose d’une bonne autonomie de 9 jours en mode connecté.

Très bonne autonomie même en mode connecté

Très beau design

Pas de bracelet de rechange à l’achat

Promo -27% Garmin Venu 2 Plus - Montre connectée GPS multisports avec appels via Bluetooth et suivi santé- Gray avec bracelet silicone noir - Boîtier 43 mm Autonomie : allant jusqu’à 9 j...

Suivi santé : score de sommeil...

Multisports : GPS intégré avec...

Fonctions connectées : appels ... 449.99 € 329.99 € Voir l'offre

Fitbit Sense 2

Caractéristiques techniques Modèle : Fitbit Sense 2

Écran: ‎1.34 Pouces

Systèmes compatibles: Android 8, iOS 14

Analyse du sommeil: Oui

Autonomie: plus de 72 heures

Et pour clore ce top 3, la Fitbit Sense 2 est dotée de plusieurs fonctions. Elle permet à son porteur de gérer son stress et son sommeil posément. Ainsi, celui-ci peut vivre plus sainement. Et ce n’est pas qu’un simple slogan.

Pourvue d’un mode Suivi de la SpO2, cette smartwatch peut indiquer comment l’oxygène est distribué dans le corps de son porteur. Ce qui peut l’aider à comprendre comment il en est arrivé là. C’est une application bien-être qui est très pratique.

Le capteur de cette smartwatch n’est pas aussi précis que celui de l’Apple Watch, mais c’est un modèle de montre connectée qui se défend bien. Étant donné que Fitbit n’a jamais fait défaut en termes d’analyse de données sportives, cet accessoire a quelques belles surprises en réserve.

Autonomie de 6 jours

Accessible à bon prix

Électrocardiogramme

Passer par un abonnement pour bénéficier de plus d’options

Fitbit Mixte Sense 2,shadow Grey/Graphite Smartwatch, Graphite/aluminium graphite, Taille unique EU Plus de 6 jours d’autonomie de...

Compatible avec iOS 13 et Andr...

Vis plus sainement: Score de g...

Mesure et améliore la qualité ... 299.00 € Voir l'offre