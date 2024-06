Révélation exclusive : Découvrez le moment exact où votre Apple Watch va se transformer avec Watch OS 11 !

La WWDC 2024 d'Apple s'est achevée il y a peu de temps, et avec elle un grand nombre de nouvelles mises à jour logicielles sont maintenant accessibles. Parmi celles-ci, votre Apple Watch peut maintenant disposer de Watch OS 11.

Bien que Watch OS 11 ne soit pas doté de l'Apple Intelligence, il comporte tout de même une tonne de nouvelles fonctionnalités. Mais quand peut-on réellement l'utiliser ? Voici tous les détails connus sur le sujet.

À l'instar d'iOS 18, Apple a publié Watch OS 11 en tant que version bêta développeur pour ceux qui souhaitent l'essayer avant sa sortie publique.

Pour disposer de ces bêtas, depuis l'année dernière, Apple permet désormais aux gens de télécharger cette version gratuitement. Il faut simplement disposer d'un compte Apple Developer. Vous n'avez plus à vous inscrire au programme Apple Developer payant comme avant.

À moins d'être un développeur chevronné, nous vous conseillons de ne pas installer Watch OS 11 maintenant. Surtout, si vous n'avez qu'une seule Apple Watch. Cette version est conçue pour les personnes qui aiment créer et tester des applications. Il y aura forcément de nombreux bugs. Et toutes les applications tierces ne fonctionnent pas. Vous aurez également besoin d'un iPhone équipé de la version bêta d'iOS 18 pour pouvoir installer la version bêta sur votre Apple Watch.

De plus, Apple n'assure pas la maintenance de votre Apple Watch si elle fonctionne avec un logiciel bêta. Et contrairement à un iPhone, un iPad ou un Mac, vous ne pouvez pas revenir à une version publique. Mais si vous voulez tenter l'expérience, ayez une Apple Watch de rechange.

Historiquement, lorsqu'Apple publie un logiciel bêta, il faut attendre à peu près un mois avant que la version publique ne pointe. De ce fait, si la version bêta de Watch OS 11 sur Apple Watch a été mise à disposition des développeurs en juin, le public pourra sans doute en profiter en juillet.

Toutefois, pour être certain de disposer de celle-ci, vous devez vous inscrire au programme Apple Beta Software. C'est gratuit. En faisant cela, vous pourrez essayer Watch OS 11 à l'avance et faire part de vos commentaires. Cela permettra de nouveau de l'améliorer avant sa sortie définitive.

Comme pour la version bêta destinée aux développeurs, il faut s'attendre à de nombreux bugs. Après tout, c'est une version préliminaire du logiciel et l'autonomie de la batterie de votre montre risque aussi d'en pâtir. Et contrairement à un iPhone, vous ne pouvez pas effacer et revenir à la dernière version publique de watchOS 10. Alors, procédez avec prudence.

Finalement, quand est-ce que Watch OS 11 sortira ?

Traditionnellement, une nouvelle version de Watch OS arrive entre l'annonce des nouvelles Apple Watch et le jour de leur lancement. Donc cette année, si Apple organise son événement d'automne du 9 au 17 septembre, cela signifie que Watch OS 11 sortira entre le 16 et le 23 septembre.

La marque lance généralement les nouvelles Apple Watch en même temps que les nouveaux iPhones. Par conséquent, il faut s'attendre à la sortie de l'iPhone 16 et d'iOS 18 d'ici là.Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est le fait qu'Apple ne prend plus en charge les anciens modèles d'Apple Watch. Vous devez donc posséder un modèle à jour pour utiliser Watch OS 11. Une Series 6 ou une montre connectée plus récente font l'affaire.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn