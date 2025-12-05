Adieu les barrettes de RAM Crucial ! Une page de l’histoire du PC se tourne après 30 ans à cause de l’IA

C’est une page de l’histoire du PC qui se tourne, et le scénariste s’appelle l’IA. Après trente ans de loyaux services, Micron tire sa révérence à sa marque Crucial, l’indétrônable partenaire des barrettes de RAM de qualité, mais pas cher.

La raison ? Les data centers, assoiffés de mémoire pour nourrir l’intelligence artificielle, ont tout aspiré. Adieu les barrettes RAM emblématiques de chez Crucial, et bonjour à une nouvelle ère où le grand public cède le pas face à la déferlante technologique.

Adieu Crucial : Micron tourne le dos au grand public pour l’appel de l’IA

Dans un coup de tonnerre pour les passionnés d’informatique, Micron Technology a annoncé mercredi la fin prochaine de sa marque grand public Crucial. D’ici février 2026, le géant de la mémoire mettra un terme à 29 ans d’existence pour cette marque emblématique. Elle était synonyme de barrettes RAM Crucial et de SSD pour assembleurs PC. La raison ? Un appel irrésistible venant des data centers dopés à l’intelligence artificielle, qui siphonne littéralement la production mondiale de mémoire.

L’âge d’or d’une référence DIY

Né en pleine ère Pentium en 1996, Crucial s’est imposé comme un pilier du marché de l’upgrade. Des premières mémoires SDRAM aux SSD ultra-rapides, la marque a accompagné des générations de bidouilleurs souhaitant booster leur machine. Micron, sa maison-mère fondée en 1981, lui assurait une légitimité technique incontestable. Cette décision de se retirer n’est donc pas un simple ajustement stratégique. C’est la fin d’une époque pour une communauté qui voyait en Crucial un allié de confiance.

La folie de l’IA, aspirateur à mémoire mondiale

Le choix de Micron s’explique par un séisme sur le marché. La demande explosive pour la mémoire à haut débit (HBM), essentielle aux accélérateurs d’IA de Nvidia et AMD, a réorienté toute l’industrie. Les prix du DRAM ont flambé de 171% sur un an. Une simple barrette de 32 Go DDR5, vendue 82 dollars en août, en coûte aujourd’hui 310. Et la tendance n’est pas près de s’inverser : Micron a déjà pré-vendu toute sa production de HBM… jusqu’en 2026. Des projets pharaoniques comme Stargate d’OpenAI pourraient, à eux seuls, engloutir 40% de la production mensuelle mondiale de DRAM.

Le marché grand public, variable d’ajustement

Face à cette ruée vers l’or numérique, les fabricants privilégient logiquement les clients entreprises, plus rentables et aux commandes massives. Pour les particuliers, les conséquences sont déjà tangibles. La pénurie a poussé le constructeur Framework à cesser la vente de RAM en kit pour éviter la revente à prix d’or et à anticiper des hausses de prix. Le retrait de Crucial, l’un des noms les plus reconnus, réduira encore les choix et pourrait renchérir les upgrades PC. Micron assurera les ventes jusqu’en février 2026 et honorera les garanties, mais le cap est désormais fixé.

Une page se tourne, mais le livre continue

Dans un adieu officiel, Sumit Sadana, dirigeant de Micron, a salué la « communauté passionnée » qui a fait le succès de Crucial. Si la marque disparaît du rayonnage des particuliers, Micron, lui, ne quitte pas la scène. L’entreprise va redéployer ses équipes et continuera à fournir ses produits professionnels aux clients commerciaux. Ce tournant stratégique illustre une mutation profonde de l’industrie technologique, où l’infrastructure de l’IA redessine les priorités, au point de faire passer au second plan des marchés historiques. Pour les builders, il est temps de chérir leurs barrettes RAM Crucial existantes : elles deviendront bientôt des pièces de collection.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn