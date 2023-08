Test du REDMAGIC 8S Pro : le smartphone gaming le plus puissant ?

REDMAGIC de Nubia est l’un des constructeurs clés qui dominent l’univers des smartphones gaming. Récemment, le tout nouveau REDMAGIC 8S Pro apporte des améliorations pratiques par rapport à son prédécesseur.

Avant, nous avons adoré le RedMagic 8 Pro pour sa puissance, et surtout son look moderne. A présent, son successeur arrive, ressemblant beaucoup à l’ancien modèle, ce qui nous fait nous demander pourquoi il existe. Le 8 Pro était le téléphone de jeu le plus rapide, mais il a perdu ce titre. Avec une version plus rapide du Snapdragon 8 Gen 2 et un système de refroidissement amélioré, le REDMAGIC 8S Pro vise à reprendre la première place. Après l’avoir testé pendant plusieurs semaines, voici notre retour sur ce nouveau smartphone.

Présentation de RedMagic 8S Pro

Caractéristiques techniques Marque : nubia

Écran : 6,8 pouces, FHD+, AMOLED

Dimensions : 163,98 x 76,35 x 9,47 mm

Poids : 228 g

Charge : 65 W

SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (overclocké) + puce de jeu Red Core 2

Batterie : 6 000 mAh

Couleurs : Minuit, Platine, Aurore

Le REDMAGIC 8S Pro de Nubia est une merveille en matière de technologie, se hissant comme le smartphone le plus puissant sur le marché. Sa particularité ? Son mode gaming unique qui, d’une simple pression, transforme cet appareil polyvalent sous Android 13 en une console de jeux portable époustouflante. C’est un combo parfait pour ceux qui souhaitent conjuguer productivité et divertissement sans compromis. À 800 euros, il est légèrement plus cher que le RedMagic 8 Pro.

Avec son écran OLED large et sans bordures, ce nouveau smartphone impressionne à la fois par sa performance et ses capacités. Le test que nous avons conduit ces dernières semaines nous permet de vous fournir un aperçu approfondi de ce nouveau prodige technologique, alors qu’il vient tout juste d’être mis en vente.

Ainsi, nous avons le recul nécessaire pour partager nos impressions. Alors, le REDMAGIC 8S Pro peut-il raviver notre amour pour Android ? Poursuivez la lecture pour découvrir notre analyse complète. C’est parti !

Conception de RedMagic 8S Pro

Le REDMAGIC 8S Pro, mesurant (163,98 x 76,35 x 9,47 mm) et pesant 228g, conserve son design anguleux distinctif. Tout en préservant la taille et la forme de son prédécesseur, il propose de nouvelles finitions. En effet, trois options sont disponibles : Midnight, Platinum et Aurora.

Notre version testée, Midnight, arbore une texture unique au dos, baptisée « nano-gravure 3D » par RedMagic. Comme un disque vinyle, des anneaux émanant du ventilateur créent de magnifiques reflets. Bien que sobre pour un téléphone gaming, son allure s’illumine lors de l’utilisation d’un jeu. Les LED du ventilateur s’animent, créant un spectacle de couleurs visible à travers un anneau transparent au dos.

En parallèle, l’éclairage supplémentaire reprend le style du REDMAGIC 8 Pro, avec un texte lumineux sous les déclencheurs d’épaule et un logo central. Les LED peuvent rester allumées, pulser avec la musique, ou suivre un schéma prédéfini. Lors de l’activation des déclencheurs, le côté concerné s’illumine. Pour ceux qui préfèrent une discrétion, l’éclairage est désactivable.

La version Platinum est presque identique à Midnight, mais propose une couleur argentée. La version Aurora, noir transparent, est sans conteste la plus spectaculaire, bien qu’elle n’offre pas le motif de nano-gravure. Le smartphone possède une finition adhérente, rassurante pour les plus audacieux. Cependant, craignant de le rayer, nous avons utilisé la coque acrylique incluse, qui se gratte facilement.

Logiciels et fonctionnalités

Nubia, à l’origine du REDMAGIC, doit être louée pour la simplicité logicielle de ce téléphone. Lors de l’allumage, il n’y a pas de surcharge d’informations. C’est un véritable soulagement. Néanmoins, les mises à jour logicielles peuvent être un peu complexes. Cependant, nous avons reçu une mise à jour de sécurité en mai pour notre unité, ce qui est appréciable.

Par rapport au 8 Pro, l’expérience d’utilisation de REDMAGIC 8S Pro est plus agréable, malgré quelques accrocs. Par exemple, si vous réglez l’écran pour un taux de rafraîchissement automatique, il ne montre pas le taux réel. En effet, il reste à 120 Hz, signalé par un « A » pour « auto ».

Cependant, en mettant de côté ces petits problèmes, l’utilisation du téléphone est assez plaisante. Ceci est principalement dû à l’interface Android simple et proche de l’originale. REDMAGIC a ajouté quelques fonctionnalités propres, particulièrement utiles pour les jeux.

Quant à la personnalisation, elle est très intuitive. Toutes les options, que ce soit pour changer le fond d’écran, régler l’écran de veille, l’éclairage LED, les icônes d’application, la police, l’animation, la couleur et la forme des icônes, sont regroupées dans un seul menu. Cela simplifie grandement la personnalisation du téléphone. Donc, en général, l’expérience d’utilisation est à la fois simple et enrichissante.

Appareils photo

À noter qu’il n’y a pas de grand changement par rapport à son précédateur. Le REDMAGIC 8S Pro présente un triple système arrière : un appareil photo principal de 50 MP, un objectif large de 8 MP et une caméra macro de 2 MP. De même, la caméra selfie est une caméra sous-écran de 16 MP de 2e génération. Ils sont identiques au téléphone précédent, donc il n’y a pas grand-chose à explorer ici. Cependant, l’appareil photo principal, le Samsung GN5, donne de bons résultats en plein jour. Malheureusement, le traitement d’image de RedMagic est moins satisfaisant pour l’effet HDR et les couleurs.

Pour les utilisateurs occasionnels, la caméra principale est probablement satisfaisante. Par contre, il faut faire attention au flou de mouvement. En outre, le filigrane activé par défaut doit être désactivé. En revanche, l’ultra-large et la macro sont décevants et à éviter dans la plupart des scénarios. De même, la caméra selfie sous-écran offre une technologie intéressante, mais produit des selfies peu flatteurs en raison de son effet de netteté agressif. De notre part, la caméra ne nous a pas très convaincus.

Affichage et haut-parleurs

Le RedMagic 8S Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2480×1116 et un format 20:9, tandis que son taux de rafraîchissement de 120 Hz et son taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz offrent une expérience fluide et réactive.

En ce qui concerne l’affichage, peu de changements sont perceptibles par rapport au REDMAGIC 8 Pro, mais cela ne veut pas dire que c’est inutile d’acheter ce nouveau smartphone. En effet, ce dernier possédait déjà l’un des écrans les plus impressionnants à l’époque et continue de briller sur ce nouveau modèle. L’écran est incroyablement lumineux avec 1300 nits, une résolution dense de 400 PPI et une couverture complète de la large gamme DCI-P3.

De plus, la gradation CC a été intégrée pour réduire le scintillement et la fatigue oculaire. Le grand écran de 6,8 pouces, avec ses coins carrés et ses cadres étroits, crée une apparence encore plus spacieuse. Cela est d’autant plus remarquable que le téléphone ne comporte ni encoche ni découpe de caméra, grâce à l’ingénieuse caméra selfie sous-écran. Cette caractéristique en fait l’un des meilleurs téléphones pour la consommation de contenu.

Les haut-parleurs, bien que similaires au modèle précédent, offrent une excellente clarté, une scène sonore large et des basses satisfaisantes. De plus, la présence d’une prise casque facilite l’utilisation d’IEM de qualité ou d’un casque de jeu.

Notre verdict sur le RedMagic 8S Pro

Globalement, le REDMAGIC 8S Pro ne se différencie guère de son prédécesseur, le REDMAGIC 8 Pro. Pourtant, quelques améliorations notables sont à souligner. D’abord, le processeur Snapdragon 8 Gen 2 et le système de refroidissement. Ensuite, nous avons un nouvel OS, enrichi de fonctionnalités de jeu, et un design raffiné.

Nous sommes séduits par le nouveau look, notamment la subtile fenêtre du ventilateur sur le panneau arrière. Les performances de jeu, impressionnantes sur le papier, sont toutefois moins perceptibles à l’usage. Cela dit, le système se montre moins bogué. Nous ne le conseillons pas forcément aux utilisateurs du REDMAGIC 8 Pro à cause de sa similarité. En revanche, pour les autres, il offre une amélioration notable en termes de performances pures.

Conception et détails remarquables

Écran impressionnant

Recharge extrêmement rapide

Prise Jack

Qualité des photos et selfies inférieure au reste du téléphone

Prix élevé

