Le meilleur OnePlus est facilement reconnaissable par sa fréquence de balayage et la charge rapide. Certains modèles fonctionnent avec OxygenOS pour offrir une expérience plus immersive.

Les téléphones OnePlus sont généralement proposés à un prix compétitif par rapport à la majorité des smartphones présents sur le marché. Pour ceux qui veulent du lourd sans payer une fortune, choisir le meilleur OnePlus peut s’avérer intéressant. Accros aux réseaux sociaux ou joueurs aguerris, il y a toujours un modèle qui vous convient parmi sa large gamme de téléphones. Si vous êtes plutôt novice face à la marque, vous pouvez vous référer à notre comparatif pour dénicher la perle rare.

OnePlus 11 : le meilleur OnePlus jusqu’ici

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,7 pouces AMOLED

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Caméras : 50MP, 48MP, 32MP /16MP

RAM : 8 Go, 16 Go

CPU : Snapdragon 8 Gen 2

Stockage : 128 Go, 256 Go

Autonomie : jusqu’à 13 heures

Le OnePlus 11 est devenu le produit phare de la marque tout en offrant un très bon rapport qualité/prix. Il est propulsé par un CPU Snapdragon 8 Gen 2 tout comme les derniers smartphones Galaxy de Samsung (S23, S23 Ultra). Ce qui le rend aussi performant que robuste avec une autonomie de 13 heures.

A part cela, il peut prendre des photos avec une résolution ultra élevée via sa caméra principale de 50MP. Son écran super AMOLED de 6,7 pouces offre une fréquence de balayage de 120Hz. La prise en charge de Dolby Vision accède à une optimisation des contenus HDR 10+.

Excellente autonomie de la batterie

Caméras ultra performantes

Ne résiste pas à l’eau

Absence de charge sans fil

OnePlus 10 Pro : la qualité est toujours là

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,7 pouces AMOLED

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Caméras : 48MP, 8MP, 50MP, 32MP

RAM : 12 Go

CPU : Snapdragon 8 Gen 1

Stockage : 128 Go, 256 Go

Autonomie : NA

Au-delà de son design attrayant, le nouveau OnePlus 10 Pro offre de bien meilleures fonctionnalités à apprécier. Tout d’abord, on y trouve un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 incluant la connectivité 5G. Une telle puissance va de pair avec sa batterie ultra puissante de 5 000 mAh qui obtient une charge complète en seulement 30 minutes.

Ensuite, vous pouvez profite de son bel écran AMOLED de 6,5 pouces avec LTPO 2.0 et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Ce qui élimine toute forme de latence pendant son utilisation. En outre, vous pouvez enregistrer des vidéos 4K à 120 ips et 8K à 24 ips.

Design accrocheur

Grande autonomie de la batterie

Cher par rapport aux autres modèles de la marque

La prise en charge de Dolby Vision serait la bienvenue

OnePlus 10T 5G : le OnePlus parfait pour les gamers

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,7 pouces FHD+

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Caméras : 50MP, 8MP, 2MP, 16MP

RAM : 8 Go, 16 Go

CPU : Snapdragon 8+ Gen 1

Stockage : 128 Go, 256 Go

Autonomie : NA

Si le OnePlus 10 Pro dispose d’un CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le 10T quant à lui est propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1. Ce qui traduit une meilleure performance. A part cela, la marque a intégré une batterie plus solide pouvant bénéficier d’une charge ultra-rapide de 150W.

Malheureusement, le OnePlus 10T n’est pas à la hauteur de la haute résolution décelée chez le 10 Pro. Hormis l’appareil photo principal, on constate une baisse significative de la résolution d’images. L’absence du réglage Hasselblad se fait également sentir. Néanmoins, ce modèle offre toujours une telle fluidité au niveau de l’écran avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Charge ultra rapide

GPU Load Control pour sublimer les jeux

Batterie moins robuste

Appareil photo moins performant que celui du 10 Pro

OnePlus Nord 2T 5G : le meilleur OnePlus combinant performance et robustesse

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,43 pouces AMOLED

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Caméras : 50MP, 8MP, 2MP, 32M

P RAM : 8 Go

CPU : MediaTek Dimensity 1300

Stockage : 128 Go

Autonomie : NA

Après le Nord 2, OnePlus a conçu le Nord 2T qui reflète à peu près les mêmes caractéristiques. En effet, il a gardé l’écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de balayage de 90Hz. Sa résolution fixe efficace de 50MP est également la même que celle du OnePlus Nord 2.

On décèle cependant un nouveau chipset MediaTek Dimensity 1300 qui fournit une fluidité extraordinaire. De plus, le Nord 2T embarque une caméra selfie de 32MP pouvant rivaliser avec celle du OnePlus 10 Pro. Par conséquent, celui-ci peut être une alternative à considérer malgré les quelques points qui le confondent avec le Nord 2.

Caméra principal ultra performante

Charge complète en seulement 15 minutes

Très peu de différence par rapport au Nord 2 original

Non hydrofuge

Oneplus Nord 2 : le meilleur OnePlus au bon rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,43 pouces AMOLED

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Caméras : 50MP, 8MP, 2MP, 32MP

RAM : 8 Go, 12 Go

CPU : MediaTek Dimensity 1200-AI

Stockage : 128 Go, 256 Go

Autonomie : NA

Comme le OnePlus Nord 2T, celui-ci dispose d’un magnifique écran AMOLED de 6,43 pouces, avec une fréquence de balayage de 90Hz. De la sorte, en l’utilisant, vous allez constater une certaine fluidité d’images. En plus, le chipset Dimensity 1200-IA apporte encore plus de clarté et de netteté aux contenus multimédia et aux jeux.

Comme la plupart de ses semblables, le OnePlus Nord est animé par le Warp Charge afin de garantir une charge rapide. Ainsi, la charge filaire de 65W est intéressante du fait qu’elle se rencontre chez les modèles les plus prisés de la marque. En seulement 15 minutes, vous obtiendrez une charge complète permettant de l’utiliser pendant toute la journée.

Bon rapport qualité/prix

Charge ultra rapide

La fréquence de balayage pourrait être plus élevée

Absence de charge sans fil

OnePlus 8T : le meilleur modèle double SIM

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,55 pouces

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Caméras : 48MP, 16MP, 5MP, 2MP / 16MP

RAM : 12 Go

CPU : Snapdragon 865 5G

Stockage : 256 Go

Autonomie : NA

Le OnePlus 8T n’est pas une nouvelle version et pourtant il peut concurrencer bon nombre de smartphones sur le marché. Propulsé par un chipset Qualcomm Snapdragon 865, ce téléphone est bien plus robuste qu’il ne paraît. Ainsi, vous pouvez profiter de sa surcouche Oxygen11 à volonté.

Son écran de 6,55 pouces offre des images nettes avec un défilement ultra fluide grâce à la fréquence de balayage de 120Hz. Pour le chargement, aucun souci, en un quart d’heure, vous obtiendrez la charge complète. Ce qui vous offre la possibilité de communiquer mais aussi de prendre de belles photos via sa caméra principale de 48MP avec OIS.

Un écran ultra performant

Double SIM

Modèle non hydrofuge

Ne prend pas en charge la charge sans fil

OnePlus Nord : un OnePlus pour les budgets réduits

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,44 pouces AMOLED

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Caméras : 48MP, 16MP, 5MP, 2MP / 32MP, 8MP

RAM : 12 Go

CPU : Snapdragon 765G

Stockage : 256 Go

Autonomie : NA

Pour terminer notre comparatif, voici le OnePlus Nord. Son chipset Qualcomm Snapdragon 765G incluant la connectivité 5G offre une merveilleuse expérience utilisateur. En outre, sa résolution fixe effective est de 48MP. C’est moins performant comparé à celle d’un OnePlus 11, mais peut fournir des images nettes. Il en est autant de sa caméra frontale de 32MP qui permet de sublimer vos selfies.

Par ailleurs, son écran AMOLED de 6,44 pouces se rafraîchit à un taux de 90Hz. Le OnePlus est également doté d’une puissante batterie de 4100 mAh avec Warp charge 30T. Ce qui permet d’obtenir une charge complète en 30 minutes seulement.

Charge rapide Warp Charge 30T

Inclut la connectivité 5G

Taux de rafraîchissement moins performant que certains modèles OnePlus

Absence de stabilisation optique d’images

FAQ sur le téléphone OnePlus

Que sait-on de la marque OnePlus ?

Créée en 2013 en Chine par Pete Lau et Carl Pei, OnePlus est une firme qui propose des téléphones innovants. Son slogan « Never Settle » signifie ne jamais se contenter. La société propose une large gamme de smartphones intégrant des fonctionnalités intéressantes à un prix compétitif. Ainsi, elle se démarque surtout par le bon rapport qualité/prix bien qu’elle ne soit plus la seule à le proposer sur le marché.

Les géants de la téléphonie tels que Samsung et Apple proposent des smartphones aussi impressionnants mais le prix reste un obstacle pour la plupart des technophiles. En revanche, le meilleur OnePlus est aujourd’hui proposé à moins de 1000 euros.

Pour quelle raison doit-on choisir un téléphone OnePlus ?

La marque frappe fort en termes de performance. Que ce soit au niveau de l’écran ou des caméras, ces smartphones d’origine chinoise défient toute concurrence. Généralement, les smartphones bon marché disposent d’un taux de rafraîchissement qui plafonne à 60-90Hz. Certains OnePlus sont toutefois livrés avec une fréquence de balayage de 120Hz.

A part cela, OnePlus propose une technique de refroidissement novatrice appelée Cool Play. Le système permet de prévenir le risque de surchauffe du téléphone. Pour ce faire, de multiples couches de graphites, ainsi qu’un système de chambre à vapeur plus étendue constituent une barrière thermique. Ce qui maintient le téléphone loin de la surchauffe même si vous exécutez des applications plus exigeantes telles que les jeux vidéo et les films.

Mais il faut également mentionner le Warp Charge. Ce qui permet d’obtenir une charge complète en 30 minutes ou une journée d’autonomie en 15 minutes.

Doit-on adopter un OnePlus qui prend en charge la connectivité 5G ?

La connectivité 5G bat déjà son plein malgré les limites en termes de couverture. Cette nouvelle génération d’Internet a marqué un nouveau tournant dans l’univers de la technologie et de l’IoT. OnePlus n’est pas à la traîne quant à la production de téléphones intégrant la 5G.

Pour le moment, tous les téléphones de la marque ne disposent pas de cette fonctionnalité. Cependant, les derniers modèles de OnePlus sont conçus avec comme option la 5G. Après, l’utilisation va dépendre de la zone dans laquelle vous allez l’utiliser.

Alors, si vous habitez dans une région où la dernière génération d’Internet n’est pas encore disponible, vous êtes contraint de vous contenter de l’ancienne (4G). Toutefois, vous pouvez utiliser le meilleur OnePlus 5G sans souci.

Qu’est-ce qu’on entend par OxygenOS ?

Le terme OxygenOS peut sembler nouveau pour certains d’entre nous. En fait, il s’agit d’une surcouche de système d’exploitation dont la base reste le système Android 11. Les derniers modèles produits par OnePlus sont équipés d’un tel système.

L’OxygenOS est plus intuitif et immersif par rapport au système Android. Il fonctionne en rationalisant les informations afin d’offrir aux utilisateurs un accès facile et une meilleure expérience. En outre, le système ajuste automatiquement les couleurs et les contrastes pour mieux afficher les contenus sur vos écrans. Enfin, on constate aussi la disposition des commandes tactiles pour qu’une seule main puisse rapidement contrôler le téléphone de manière optimale.

Que signifie Warp Charge ?

Comme on l’a déjà mentionné supra, les téléphones OnePlus se démarquent par l’intégration d’une technologie de charge ultra rapide appelée Warp Charge. Un tel type de chargeur permet de bénéficier d’une autonomie suffisante en un temps record. En effet, il suffit de brancher votre téléphone pendant 15 minutes pour que la batterie tienne pendant une journée entière. Doublez le temps de charge (30 minutes de charge) et vous obtiendrez une charge complète pour votre téléphone OnePlus.

Par ailleurs, avec un tel chargeur, vous n’aurez plus à utiliser un nombre élevé de chargeurs pour alimenter vos différents appareils mobiles compatibles. Le Warp Charge peut aussi recharger les smartphones, tablettes et même les ordinateurs portables sans endommager le circuit de charge.

Quels sont les avantages et inconvénients d’un téléphone OnePlus ?

L’écran fluide avec un taux de rafraîchissement défiant la majorité des smartphones, la prévention de la surchauffe, la charge rapide constituent des avantages notoires pour un OnePlus. Ces smartphones innovants affichent également un très bon rapport qualité/prix.

Quant aux inconvénients, cela dépend entièrement du modèle. Si on se réfère à notre liste des meilleurs OnePlus du moment, on peut citer par exemple l’absence de la charge sans fil. Mais le plus gros point faible de ces téléphones est qu’ils ne supportent pas l’eau.

