Test du OnePlus 12 : puissance et performance au rendez-vous ?

Découvrez les spécificités du OnePlus 12, dont un design élégant associé à une qualité de fabrication exceptionnelle, un écran dynamique, des performances de premier plan et une expérience photographique polyvalente. De plus, ne manquez pas de constater son autonomie impressionnante et ses capacités de recharge sans fil ultra-rapides de 50 W. L’appareil comblera-t-il nos attentes ? Restez avec nous pour connaître notre verdict.

Après une période de réalignement, OnePlus revient sur le devant de la scène avec les lancements réussis des OnePlus 11 et Nord 3 en 2023. Ces modèles ont ravivé l’engagement historique de la marque envers des performances de pointe à des prix abordables. Maintenant, les regards se tournent vers le très attendu OnePlus 12, dont le lancement a été réalisé en Chine en décembre 2023, suivi d’une présentation internationale en janvier 2024. Les fans se demandent déjà à quel prix ce nouvel appareil sera disponible en Europe, en attendant de voir s’il suivra la tendance haussière des tarifs observée avec le OnePlus 10 Pro.

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,82 pouces

Dimensions : 9,2 mm d’épaisseur, 75,8 mm de largeur et 164,3 mm de hauteur

Poids : 220 g

Écran : AMOLED LTPO 6,82″ – 1 à 120 Hz – QHD+ (3168 x 1440 pixels – 2K) – 510 ppp – 4 500 nits

Système d’exploitation : OxygenOS 14 (basé sur Android 14)

Modèle du processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec une fréquence de 3,3 GHz

Carte graphique : Qualcomm Adreno 750

Mémoire vive (RAM) : 12, 16 ou 24 Go LPDDR5X

Capacité de stockage : 256 Go ou 512 Go

Appareils photo arrière : 50 + 48 + 64 Mpx

Appareils photo avant : 32 Mpx

Batterie : 5400 mAh (Li-Ion)

Puissance de charge : 100 W (filaire) et 50 W (sans-fil)

Connectivité : USB Type-C, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Type de SIM : nano SIM (compatibilité double SIM) + eSIM

Indice d’étanchéité : IP65

Prix : 969 € ou 1099 €

OnePlus 12 : un design raffiné et une qualité de fabrication optimale

Le OnePlus 12 présente un style épuré et une finition impeccable, des caractéristiques qui restent constantes dans la gamme de la marque. Disponible en deux coloris, le modèle noir offre une texture de dos en verre qui résiste bien aux traces de doigts. L’écran incurvé offre une expérience visuelle immersive avec une fonctionnalité tactile fluide sur toute sa surface.

Malgré sa grande taille de 6,82 pouces, l’appareil est facile à déverrouiller grâce au lecteur d’empreintes sous l’écran. Le module photo arrière, intégré au châssis et protégé par du verre Gorilla Glass 5, lui, attire l’attention avec son design soigné. Concrètement, le OnePlus 12 reprend en grande partie le style de son prédécesseur, le OnePlus 11, mais avec quelques améliorations. Il présente notamment un placement modifié du curseur d’alerte. Les bordures presque inexistantes et les nouvelles finitions de couleur ajoutent une touche d’élégance à ce smartphone haut de gamme.

OnePlus 12 : un écran coloré et vibrant

Le OnePlus 12 présente un écran exceptionnel, avec une luminosité maximale impressionnante de 4500 Nits. Il dispose également d’un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Ces caractéristiques sont idéales pour une utilisation polyvalente tout en optimisant la consommation de la batterie. Doté d’une résolution QHD+ de 1440 x 3168 pixels, cet appareil offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs éclatantes et une clarté d’image remarquable.

Les angles de vision larges et la conservation de la qualité, même sous des angles extrêmes, en font un excellent choix pour la consommation de contenu multimédia et le jeu. De plus, les fonctionnalités de protection des yeux ajoutent une valeur supplémentaire à l’expérience utilisateur. Elles incluent les raccourcis pour le confort visuel et le mode lecture. Avec des éloges de la part des experts de DisplayMate pour sa luminosité et sa précision colorimétrique, l’écran du OnePlus 12 se distingue comme l’un des meilleurs sur le marché des smartphones haut de gamme.

OnePlus 12 : des performances stables et constantes

une application Health Connect pour la gestion des données de santé et de fitness ;

des options de personnalisation de l’écran de verrouillage ;

une meilleure gestion de la confidentialité.

Le OnePlus 12 fonctionne sous OxygenOS 14.0, basé sur Android 14. Il est également doté du. Avec une politique de mise à jour solide, il promet quatre ans de mises à jour d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Android 14 apporte plusieurs améliorations , notamment :

Quant à l’OxygenOS, il offre une expérience propre et fluide, mettant l’accent sur la personnalisation sans bloatware inutile. Malgré cela, OnePlus semble manquer d’innovation dans certains domaines. Il s’appuie largement sur les solutions de Google pour les fonctionnalités liées à l’IA. En outre, le OnePlus 12 est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci offre des performances graphiques et de traitement améliorées par rapport à son prédécesseur.

Avec son Trinity Engine, il promet une expérience utilisateur fluide et stable même lors de tâches lourdes. Bien qu’il soit performant et rapide dans un usage quotidien, il ne propose pas de fonctionnalités d’IA générative. Cette caractéristique peut être considérée comme un manque par certains utilisateurs. De plus, la marque OnePlus assure un support logiciel et de sécurité prolongé. Cependant, cette durabilité semble être réservée à ses modèles haut de gamme, une décision qui pourrait décevoir certains consommateurs.

OnePlus 12 : une excellente expérience photo avec un module polyvalent

Le OnePlus 12 présente un ensemble de caméras polyvalent. En effet, il comprend un objectif principal de 50 MP, un ultra-grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 64 MP offrant un zoom optique 3x. Le smartphone propose également un zoom numérique 120x, bien que peu fiable. Les selfies capturés par l’objectif frontal de 32 MP sont nets. De plus, les photos sont réalistes et fidèles aux couleurs, notamment grâce à la collaboration avec Hasselblad. Par ailleurs, le mode Master offre des options de personnalisation avancées pour les amateurs de photographie.

En lumière naturelle, le module photo se démarque en capturant des détails précis. Il conserve également un bon équilibre entre les zones lumineuses et sombres. Le zoom optique et numérique jusqu’à 6x est aussi apprécié. Toutefois, l’Ultra Res Zoom est généralement plus efficace entre 10x et 30x. En revanche, les performances en basse lumière sont décevantes. Elles se caractérisent par des images sombres et des détails flous, malgré la grande ouverture de l’objectif et la taille du capteur. Ainsi, le OnePlus 12 est capable de prendre de belles photos dans des conditions optimales. Cependant, il ne parvient pas à rivaliser avec ses concurrents, notamment en mode nuit.

OnePlus 12 : une autonomie remarquable

Le OnePlus 12 présente une batterie de 5400 mAh, avec une recharge filaire de 80 W et une nouvelle recharge sans fil de 50 W. Il répond donc aux besoins changeants des utilisateurs. Malgré un chargeur encombrant, il offre une autonomie d’une journée même lors d’une utilisation intensive. De plus, la recharge rapide atteint 50 % en 15 minutes. Les tests de PCMark ont montré une autonomie impressionnante de plus de 19 heures.

En outre, la gestion énergétique efficace et les améliorations logicielles permettent au téléphone de conserver une charge élevée pendant des heures d’utilisation. Elles surpassent les performances de modèles concurrents tels que le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max. La compatibilité avec la recharge sans fil jusqu’à 50 W est également une nouveauté appréciée. Ainsi, le OnePlus 12 se profile comme un choix prometteur pour ceux qui recherchent une autonomie exceptionnelle et des temps de recharge rapides.