OnePlus 12 : toutes les bonnes choses qu’on attend !

Avec la disponibilité du OnePlus 11, nous envisageons déjà son probable successeur, le OnePlus 12. Bien qu’il ne soit pas prêt à être lancé prochainement, il est en cours de développement avancé.

Des fuites sur le smartphone circulent déjà, avec des rendus montrant un design légèrement différent du OnePlus 11. Bien que le OnePlus 11 soit un excellent téléphone, il n’est pas parfait. Cependant, les éléments suivants pourraient rendre le prochain modèle bien meilleur.

Une meilleure résistance à l’eau

La plupart des téléphones haut de gamme de nos jours ont une certification IP68. Cette certification garantit leur capacité à survivre à des incidents aquatiques pendant environ 30 minutes. Mais le OnePlus 11 n’a qu’une certification IP64, ce qui signifie qu’il peut résister aux éclaboussures, mais pas beaucoup plus.

C’est une vraie déception pour un téléphone de ce prix, d’autant plus que certains modèles précédents avaient une certification IP68. Donc, pour le OnePlus 12, nous voulons que cette certification fasse son retour.

Une finition moins glissante

Le OnePlus 11 est un téléphone raisonnablement attrayant. Cependant, dans notre test, nous avons constaté qu’il était également assez glissant. Il est donc facile de le faire tomber, voire de le faire glisser de votre bureau.

Associé au manque de résistance significative à l’eau, cela rend le OnePlus 11 extrêmement vulnérable. Espérons que l’entreprise résoudra cette problématique pour le OnePlus 12.

Un véritable appareil photo téléobjectif

Le OnePlus 11 n’a qu’un zoom optique 2x, ce qui est agréable pour les portraits. Cependant, il n’est pas très pratique pour prendre des photos d’objets éloignés. Il est également loin derrière les concurrents.

En outre, ces concurrents offrent généralement un zoom optique d’au moins 3x, et dans certains cas, jusqu’à 10x. Nous aimerions donc voir un zoom optique de trois fois ou plus sur le OnePlus 12. Cela aiderait à rendre la configuration de l’appareil photo beaucoup plus polyvalente.

La recharge sans fil

Comme la résistance à l’eau, la recharge sans fil est une fonctionnalité assez standard pour les téléphones haut de gamme. Cependant, elle n’est pas présente sur le OnePlus 11.

Le téléphone se recharge au moins rapidement. Tout le monde ne regrettera pas l’absence de recharge sans fil. Cependant, c’est une fonctionnalité populaire et que nous nous attendrions à voir. Donc, espérons que le OnePlus 12 l’inclura.

Une vitesse de charge équivalente

Le OnePlus 11 est un téléphone à charge rapide. Cependant, la vitesse dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. La plupart des unités se chargent à 100W, mais aux États-Unis, elles plafonnent à 80W.

Il y a des raisons à cela. Les prises 110V aux États-Unis ne prennent pas en charge pleinement la technologie de charge la plus rapide de l’entreprise. Cependant, espérons que cela puisse être corrigé pour le OnePlus 12.

Bien que 80W soit encore très rapide, c’est dommage que les acheteurs aux États-Unis obtiennent une version légèrement inférieure d’un des meilleurs téléphones OnePlus.