Samsung One UI 7 : votre téléphone bénéficiera-t-il de la mise à jour ? Découvrez la liste !

Voici la liste des téléphones qui bénéficieront de la mise à jour du Samsung One UI 7 ! Est-ce que la vôtre en fait partie ?

Après que les téléphones Pixel de Google ont reçu la première Developer Preview d'Android 15 en avril 2024, il faut croire que les fidèles à Samsung ne seront pas en reste ! En effet, le géant sud-coréen va ouvrir son programme bêta One UI 7 pour certains de ces appareils en août 2024. Propulsé par Android 15, la One UI 7 de Samsung fera ses débuts pour de nombreux appareil si certains doivent encore attendre. Bien que la mise à jour soit limitée pour quelques appareils au tout début, l'annonce fait déjà le bonheur du team Galaxy !

Quels seront les appareils Samsung qui bénéficieront de la One UI 7 ?

La série Galaxy S24 sera les premiers à recevoir la version bêta de One UI 7 en août. Par la suite, Samsung étendra son activité bêta à d'autres gammes plus anciennes, notamment la série Galaxy S23, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Voici toutefois la liste des appareils qui vont bénéficier de cette grosse mise à jour sous peu :

La série Galaxy S Android 15 :

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

La liste pour la série Galaxy Z

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

La série Galaxy Tab

Galaxy Tab A9 / A9+

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab S8 / S8+ / Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+

La liste pour la série Galaxy A/M/F

Galaxy A05s / A15 / A25

Galaxy A14 / A24 / A34 / A54

Galaxy A33 / A53 / A73

Galaxy M14 / F14

Galaxy M34 / M54 / F54

Si vous ne trouvez pas votre appareil Galaxy dans cette liste, ne paniquez pas ! Au fur et à mesure, nous mettrons à jour la liste en fonction de l'éligibilité des appareils à l'Android 15. Notez que la liste est établie sur la base des déploiements précédents, des garanties logicielles et de l'expérience.

