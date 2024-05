Les 5 signes qui vous indiqueront s’il faut changer de téléphone

Vous vous demandez s'il n'est pas grand temps pour vous de changer de téléphone ? Voici 5 signes avant-coureurs qui vous indiquent qu'il est bon temps de vous procurer un nouveau terminal !

Face aux progrès technologiques, il faut croire que la durée de vie de nos smartphones devienne de plus en plus courte. Les nouveaux modèles offrent des fonctionnalités et des capacités beaucoup plus performantes. Les constructeurs ne cessent de se rivaliser pour repousser les limites de l'innovation afin de nous garantir des téléphones beaucoup plus intelligents et hyper fonctionnels à l'instar du Google Pixel 8. Stratégie marketing ou pas, voici les signes qui indiquent que vous avez besoin de changer de téléphone !

Une performance lente et des applications qui plantent

Si votre téléphone met une éternité à ouvrir une application ou si les applications plantent fréquemment, il est peut-être temps de penser à une mise à niveau. Les téléphones plus anciens peuvent avoir du mal à gérer les dernières mises à jour logicielles et les applications les plus récentes. De ce fait, vous pouvez être confronté à une baisse de performance qui peut vous handicaper si vous utilisez votre téléphone sur le plan professionnel.

Une réduction de l'autonomie de la batterie : changer de téléphone !

Si votre téléphone ne tient plus la charge aussi longtemps qu'auparavant, même après avoir remplacé la batterie, cela peut indiquer qu'il a fait son temps ! Sachez que les batteries ont une durée de vie limitée, valable aussi bien pour les iPhone que les smartphone sous Android. Du coup, une autonomie réduite pourra vous mettre la puce à l'oreille que votre téléphone a besoin d'être changé.

Des problèmes au niveau de l'écran et de la caméra

Des fissures sur l'écran, des pixels morts ou des problèmes de mise au point de la caméra peuvent rendre l'utilisation de votre téléphone frustrante. Si ces problèmes affectent votre expérience quotidienne avec votre téléphone, la solution la plus simple est de le remplacer ! Assurez-vous toutefois de miser sur un modèle qui propose un écran ou une caméra de meilleure qualité.

Vous pouvez par exemple opter pour le Google Pixel 6a et Pixel 6 Pro pour des photos de qualité supérieure et une autonomie indéniable. Sinon, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est parfait pour son écran AMOLED de qualité, ses bonnes performances, son capteur principal efficace. Cela est aussi le cas pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone13 Pro Max grâce au mode macro et la capacité du téléobjectif à offrir un zoom x3.

L'insuffisance de l'espace de stockage

Si vous êtes constamment à court d'espace de stockage et que vous devez supprimer des applications ou des photos pour libérer de l'espace, c'est un signe évident que votre téléphone ne répond plus à vos besoins niveau stockage. En optant pour un modèle récent, vous disposerez d'un espace de stockage suffisant pour vos besoins au quotidien. C'est pourquoi, lorsque ce signe vous rappelle à l'ordre, il est peut-être grand temps de changer de téléphone !

Une obsolescence des mises à jour des logiciels : changer de téléphone !

Les mises à jour de certains logiciels peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles de téléphone. Cela signifie que vous pourriez manquer de nouvelles fonctionnalités surtout niveau sécurité et performance. Si votre téléphone ne peut plus être mis à jour vers la dernière version du système d'exploitation, il est peut-être temps de penser à un nouvel appareil pour rester à jour.

Vous savez maintenant quand il faut changer de téléphone avant que le vôtre ne rende définitivement l'âme. Alors, choisir entre l'iPhone SE 4 et l'iPhone 16 qui sortiront très prochainement, ou encore le tout beau tout chaud Galaxy S24, la question, c'est de savoir lequel vous convient le mieux. Tenez en compte vos besoins en matière de fonctionnalité et bien évidemment votre budget. Vous pouvez également vous fier à nos tests afin de faire un choix éclairé et mûrement réfléchi !

