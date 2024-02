Test du Samsung Galaxy S24 Ultra : le leader incontesté des smartphones ?

Depuis les premières fuites, le Samsung Galaxy S24 Ultra nous a bluffé par ses spécifications techniques impressionnantes. Cependant, vaut-il vraiment le coup ? Ce test vous le dira.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra représente l’apogée de la série des smartphones Samsung Galaxy, offrant une expérience haut de gamme à tous égards. Il incarne l’excellence avec son écran antireflet de pointe, sa caméra polyvalente et son stylet intégré. Ce smartphone propose une expérience premium à chaque utilisateur. Dans cet article, nous explorerons en détail ses fonctionnalités, sa performance et ses spécificités. Du design à l’autonomie de la batterie, nous passerons au crible chaque aspect pour fournir une évaluation exhaustive de ce téléphone tant attendu. Préparez-vous à découvrir le potentiel technologique de ce bijou signé Samsung.

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,8 pouces

Dimensions : 8,6 mm d’épaisseur pour 79 mm de largeur et 162,3 mm de hauteur

Poids : 232 g

Écran : AMOLED – 1 à 120 Hz – 505 ppp

Système d’exploitation : Android 14

Modèle du processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec une fréquence de 3,39 GHz

CPU : Octa-core

Carte graphique : Qualcomm Adreno

Mémoire vive (RAM) : 12 Go

Capacité de stockage : 256 Go, 512 Go ou 1024 Go

Appareil photo arrière : Grand-angle 200 Mpx, Ultra grand-angle 12 Mpx, Téléobjectif 3X 10 Mpx, Périscope 5X 50 Mpx

Appareil photo avant : 12 Mpx

Batterie : 5000 mAh (Li-Po)

Puissance de charge rapide : 45 Watts

Connectivité : USB Type-C, 5G, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.3

Type de SIM : nano SIM (compatibilité double SIM) + eSIM

Indice d’étanchéité : IP68

Prix : 1469 euros (256 Go), 1589 euros (512 Go) ou 1829 euros (1 To)

Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Double SIM 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Gris - Type: Smartphone

- 2G Network: GSM 850 / 900 / ...

- 3G Network: HSDPA 850 / 900 ...

- 4G Network: 1, 2, 3, 4, 5, 7... 1 339.87 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’écran, la batterie et les performances du Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra présente des améliorations notables dans plusieurs aspects essentiels. Son écran de 6,8 pouces est non seulement plus grand, mais il est également doté d’un revêtement anti-reflet innovant. Celui-ci réduit considérablement les reflets gênants, offrant ainsi une visibilité optimale même en plein soleil. De plus, le verre Gorilla Glass Armor protège la surface d’affichage. Il lui confère une meilleure résistance aux rayures et aux dommages.

De plus, l’introduction de widgets sur l’écran toujours activé représente une avancée pratique. Elle permet un accès rapide à diverses informations sans déverrouiller le téléphone. Cependant, l’utilisation de ces outils semble entraîner une légère baisse de la performance de la batterie. Or, il peut s’agir d’un compromis à prendre en compte pour certains utilisateurs.

En parlant du réservoir d’énergie, la durée de vie est généralement acceptable pour une utilisation légère à modérée. En revanche, les usagers intensifs pourraient ressentir le besoin d’une recharge en cours de journée. Heureusement, le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé du puissant chipset Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci garantit des performances fluides et fiables, sans surchauffe, même lors d’opérations exigeantes comme le multitâche ou les jeux.

Cependant, malgré ces améliorations, quelques inconvénients subsistent. Par exemple, l’absence de charge sans fil Qi2 peut être décevante pour certains utilisateurs, tout comme le design tranchant du téléphone, qui peut être inconfortable à manipuler pendant de longues périodes. Ainsi, bien que le Samsung Galaxy S24 Ultra offre des performances et des fonctionnalités impressionnantes, il reste important pour les consommateurs de prendre en compte ces nuances avant de faire leur choix.

Les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle du Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 est livré avec One UI 6.1, une version personnalisée d’Android 14 par la marque. Malgré quelques irritations persistantes telles que les notifications publicitaires et les applications inutiles préinstallées, le logiciel offre une expérience globalement satisfaisante. Une nouveauté intéressante est l’engagement de Samsung à fournir sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité. Il s’agit d’un avantage significatif pour les utilisateurs soucieux de la durabilité de leur téléphone.

Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Double SIM 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Gris - Type: Smartphone

- 2G Network: GSM 850 / 900 / ...

- 3G Network: HSDPA 850 / 900 ...

- 4G Network: 1, 2, 3, 4, 5, 7... 1 339.87 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La dernière grande avancée est l’introduction de Galaxy AI, qui comprend plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Celles-ci sont impressionnantes, mais elles ne semblent pas toujours être intégrées de manière cohérente et peuvent parfois être déroutantes. Par exemple, la traduction en direct fonctionne bien pour de courtes conversations transactionnelles. Cependant, elle peut être imprécise dans un contexte plus informel. De même, les résumés automatiques de notes et d’enregistrements vocaux sont utiles, mais nécessitent une connexion internet pour certaines options.

Un autre aspect notable est « Entourer pour rechercher », une fonctionnalité similaire à Google Lens, mais intégrée à l’ensemble du téléphone. Elle permet de rechercher des informations en encerclant simplement un objet avec le doigt. Ainsi, elle offre une manière intuitive et pratique d’accéder aux résultats de recherche. Enfin, les améliorations apportées à la recherche multiple permettent des recherches plus complexes et des résultats plus pertinents. Elles renforcent l’utilité globale des fonctionnalités basées sur l’IA sur le Galaxy S24 Ultra.

Les capacités photographiques du Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé d’un système de caméras complexe, comprenant plusieurs objectifs offrant une variété d’options de prise de vue. Ses caméras offrent des fonctionnalités similaires à celles de la génération précédente. L’exception notable concerne le remplacement du téléobjectif 10x par un téléobjectif 5x associé à un capteur plus grand et de plus haute résolution. Malgré cette substitution, la qualité d’image reste globalement satisfaisante. Toutefois, certains utilisateurs peuvent remarquer une augmentation de l’aberration chromatique sur les images prises avec le téléobjectif 10x du Samsung Galaxy S24 Ultra par rapport au modèle précédent.

En termes de traitement d’image, Samsung continue de privilégier les couleurs saturées et vives pour produire des photos dynamiques et attractives. Les ajustements apportés au mode portrait et l’intégration de la technologie Ultra HDR sont également des améliorations bienvenues. Ils offrent des options de capture plus polyvalentes et une meilleure gestion de la gamme dynamique des images.

Pour en savoir plus, notre comparatif des meilleurs smartphones pour la photo est là pour vous.

Les fonctionnalités d’édition du Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra propose des fonctionnalités de retouche photo et vidéo basées sur l’intelligence artificielle. Celles-ci permettent d’effectuer des éditions avancées telles que le déplacement ou la suppression d’objets dans une image, ainsi que la création de vidéos au ralenti à partir de clips standard. Elles peuvent parfois être imprécises ou produire des résultats inattendus. Néanmoins, elles offrent aux utilisateurs des outils créatifs supplémentaires pour améliorer leurs contenus visuels.