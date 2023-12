Le Samsung Galaxy Ultra S24 aura un appareil photo canon d’après cette image qui a fuité

Adeptes de photos et de selfies, la fuite sur l’appareil photo du Samsung Galaxy Ultra S24 va vous bluffer en attendant sa sortie officielle en janvier !

Cette nouvelle va faire le bonheur des personnes qui sont à la recherche d’un appareil performant et qui embarque un appareil photo ultra performant ! En effet, comme nous pouvons le voir dans la fuite, le Samsung Galaxy Ultra S24 promet des améliorations notables dans son système caméra, comme révélé par le leaker Ahled Qwaider. Cela porte à croire que contrairement à ses prédécesseurs, ce dernier né de la marque coréenne a mis la barre encore plus haute !

Fuite sur le Samsung Galaxy Utra S24 : une concentrée de technologies ?

Dans cette fuite sur le Samsung Galaxy Ultra S24, les connaisseurs ont pu apercevoir de nouveautés qui vont au-delà de toutes les attentes. En effet, les modifications clés incluent un téléobjectif de 50 Mpx, remplaçant celui de 10 Mpx du modèle précédent, ainsi qu’un zoom optique réduit de x10 à x5, utilisé également pour les portraits.

Ce changement permettrait un recadrage des photos capturées en 50 Mpx sans perte notable de qualité. De plus, ce capteur offrirait des pixels plus larges et une meilleure stabilisation optique, promettant des performances améliorées de jour comme de nuit. En outre, le téléphone serait capable d’enregistrer des vidéos en 8K.

Un smartphone doté de l’intelligence artificielle jusqu’au bout de ses fonctions

Samsung devrait également mettre l’accent sur l’intelligence artificielle (IA) pour ses prochains smartphones haut de gamme. Bien que les détails précis de cette intégration ne soient pas encore connus, l’IA devrait jouer un rôle dans la détection des objets à la fois sur les caméras avant et arrière, offrant potentiellement de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.

En dehors de l’aspect caméra, la fuite sur le Samsung Galaxy Ultra S24 a également révélée une possible luminosité maximale de l’écran du S24 Ultra pouvant atteindre 2600 cd/m². Cela surpasse les modèles précédents de Samsung et l’iPhone 15 Pro Max, bien que restant inférieure aux 4500 cd/m² du OnePlus 12.

À l’approche de sa présentation officielle prévue le 17 janvier, des aperçus du design laissent penser que le S24 Ultra sera esthétiquement proche de son prédécesseur le Galaxy S24, suscitant l’attente des utilisateurs pour découvrir ces améliorations annoncées.