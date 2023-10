Android 14 : 5 fonctionnalités à essayer sans plus attendre !

Le dernier système d’exploitation Android, Android 14, apporte un ensemble de nouvelles fonctionnalités passionnantes. Découvrons ensemble les changements majeurs et les astuces que vous devriez essayer dès que vous mettrez à jour votre appareil.

1. Fonds d’écran emoji : Une touche d’originalité

Les fonds d’écran emoji sont l’une des fonctionnalités phares d’Android 14. Désormais, vous pouvez créer des arrière-plans uniques en combinant différents emojis.

Ouvrez simplement les Paramètres, accédez à Fond d’écran et style, explorez Plus de fonds d’écran, et plongez dans l’atelier emoji. Cette fonctionnalité offre une personnalisation créative de votre écran d’accueil, donnant à votre téléphone une touche d’originalité.

2. Contrôle précis des autorisations photo

Parmi les nouvelles fonctionnalités d’Android 14, il y a le contrôle plus précis sur les autorisations de photo. Désormais, vous pouvez choisir quelles photos et vidéos chaque application peut accéder. En outre, cette flexibilité est essentielle pour protéger votre vie privée.

Pour personnaliser les autorisations d’une application, allez dans Paramètres. Ensuite, sélectionnez Applications et choisissez l’application concernée. Accédez à Autorisations, puis à Photos et vidéos pour ajuster ces paramètres selon vos préférences. En somme, un contrôle total est désormais disponible entre vos mains.

3. Personnalisation de l’écran de verrouillage : Votre style, votre chemin

L’une des fonctionnalités les plus notables d’Android 14 concerne la personnalisation de l’écran de verrouillage. Désormais, vous pouvez choisir parmi une variété de styles d’horloge et même personnaliser les raccourcis d’écran de verrouillage.

Pour ce faire, allez dans Paramètres, puis Fond d’écran et style pour accéder à ces options. Cette fonctionnalité vous permet de donner à votre téléphone une touche personnelle unique. Cela rend votre expérience plus agréable et adaptée à votre style de vie.

4. Notifications visibles : Ne manquez aucun message

Android 14 introduit une fonctionnalité de notification plus visible. En outre, vous pouvez faire clignoter le flash de l’appareil photo ou l’écran chaque fois qu’une notification arrive. Allez dans Paramètres, puis Notifications, et activez Flash de notifications. Aussi, personnalisez la couleur du flash en appuyant sur Flash de l’écran.

Cette fonctionnalité est idéale si vous ne voulez pas manquer un seul message ou appel. Effectivement, elle garantit que vous restez connecté à ce qui compte pour vous.

5. Préférences régionales simplifiées

Les préférences régionales sont une fonctionnalité subtile, mais utile d’Android 14. Désormais, vous pouvez définir votre préférence de mesure de température à l’échelle du système. Cette fonctionnalité simplifie le processus, évitant d’avoir à ajuster cette préférence dans chaque application individuellement.

Accédez à Système, Langues et Préférences régionales dans les Paramètres pour personnaliser cette option selon vos préférences. Une petite amélioration qui rend votre expérience quotidienne plus fluide.

Le mot de la fin

En conclusion, Android 14 offre une expérience utilisateur plus personnalisable et sécurisée. Les nouvelles fonctionnalités, telles que les fonds d’écran Emoji, offrent des options de personnalisation. Vous pouvez ainsi rendre votre téléphone unique à votre style en personnalisant l’écran de verrouillage.

Par ailleurs, les améliorations de confidentialité, telles que les permissions photo plus précises, garantissent que vous avez un contrôle total sur votre appareil.