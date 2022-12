Age of Empires : classement des meilleurs jeux

Age of Empires est un jeu de stratégie en temps réel qui mélange l’histoire aux jeux vidéo. Basé sur la construction de civilisations, il se hisse parmi les meilleurs jeux de stratégie.

Vers la fin du 20ème siècle, Ensemble Studios a développé le jeu Age of Empires qui a été ensuite publié par Microsoft Studios. De tous les jeux de type RTS (jeu de Stratégie en temps réel), celui-ci se hisse parmi les meilleurs. Comme son nom l’indique, le jeu demande de construire un empire impliquant de battre des adversaires.et se déroule dans une période antique où l’on voit des éléments de la mythologie et du Moyen Âge. Ainsi, on y voit plusieurs choix de civilisations dont en l’occurrence Grecs, Egyptiens et bien d’autres. Actuellement, il reste le meilleur jeu alliant histoire et jeux vidéo. Raison pour laquelle il devient une référence sur Mac et PC. Alors, il est temps de vous donner le top des titres en allant du pire au meilleur.

11. Age of Empires : Castle Siege

Comparée aux entrées principales, Age of Empires : Castle Siege a abandonné de nombreuses fonctionnalités. Il s’agit d’un jeu de tower defense multijoueur qui se joue en ligne. Le gameplay s’apparente au jeu d’échecs où le joueur doit protéger son empire tout en essayant de détruire celui de l’ennemi. En même temps, le joueur doit gérer ses ressources tout en adoptant une bonne stratégie tactique et militaire.

Les développeurs ont ainsi incorporé d’autres styles de jeu alternatifs pour attirer plus de joueurs. Cela doit être en partie à cause de sa montée en popularité. Cependant, cette innovation a marqué une nette différence, ce que les fans n’apprécient pas forcément.

10. Age of Empires Online

Age of Empire Online est sorti en 2011. On l’a tout de suite reconnu pour son écart considérable par rapport aux jeux ayant gardé l’originalité du jeu. Celui-ci se tourne notamment vers la composante multijoueur en ligne plutôt que de miser sur l’expérience en solo. De la sorte, les joueurs peuvent choisir la civilisation à bâtir. En plus, ils peuvent contribuer à divers contenus PvE et PvP.

Trois ans plus tard, les concepteurs d’origine l’ont abandonné. Quelques développeurs indépendants se sont pourtant rassemblés pour reprendre le jeu sous un autre nom : Project Céleste. Ceux-ci projettent d’assurer la continuité de la vision de Microsoft sous un autre angle. Actuellement, le titre est disponible en free-to-play.

9. Age of Empires : le titre original

L’original de la saga Age of Empires a vu le jour en 1997. Le jeu téléporte les joueurs dans les époques lointaines (5000 ans av. J-C.) jusqu’au début de l’antiquité. Il comprend 4 campagnes solos tournées vers les civilisations anciennes telles que grecque, Yamato, égyptiennes et babyloniennes. On y trouve également un Pack d’extension Rise of Rome qui met en avant les périples par lesquels l’ancien Empire Romain a dû passer.

Dans le titre original du jeu, le joueur est tenu d’assurer l’évolution de sa civilisation sur les aspects économique, militaire, technologique. C’est comme bâtir son empire depuis l’âge des pierres jusqu’à l’âge du fer. Pour cela, le joueur doit avoir la mainmise sur les ruines cachées de la carte pour pouvoir ériger le bâtiment Merveille. Ce dernier n’étant disponible qu’au dernier âge.

Néanmoins, en matière de conception, Age of Empires, le titre inaugural n’est pas au top de la présentation. Si on ne cite que le graphisme où il y a beaucoup à améliorer.

8. AOE IV : une histoire médiévale en version améliorée

Age of Empires IV transporte les joueurs vers l’époque médiévale. Il offre plus d’actions et de gameplay amusants. Mais son véritable atout réside dans le contrôle et l’accessibilité. C’est un incontournable voyage médiéval dans lequel les civilisations disposent de nouvelles capacités spéciales. Le jeu permet au joueur de plonger dans un lac d’histoire informative tout en se divertissant.

Toutefois, les graphismes et les images ne présentent pas d’améliorations spéciales. La narration par la même voix devient également de plus en plus désagréable.

7. AOE II : Edition HD

Comme son nom l’indique, Age of Empires II : Edition HD apporte une touche d’innovation HD au même titre. Il apporte également une nouvelle extension The Forgotten, un projet initialement créé par les fans du jeu. Plus tard, deux nouvelles extensions vont s’ajouter au premier. Il s’agit de The African Kingdoms et Rise of the Rajas.

En 2013, le jeu semblait prendre de l’âge. Mais ces nouveaux apports ont permis de relancer la franchise. Ce qui a donné du nouveau souffle pour les adeptes. Cela dit, les fans ayant soif de nouveauté n’y voient pas assez de satisfaction. Certains préfèrent encore jouer à Call of Duty à la place.

6. AOE II : The Conquerors et The Age of Kings

Dans ce titre, le joueur a l’opportunité de revivre la chute de Rome. Celui-ci doit commencer avec peu de ressources à sa disposition. Il va devoir utiliser ces ressources pour mener son peuple à la victoire. Deux options s’offrent à cet effet : la mise en place de stratégies économiques payantes et l’utilisation de la force.

Dans The Conquerors, le joueur peut s’affirmer en tant que dominateur tandis que dans The Age of Kings, il doit faire travailler sa matière grise. The Conquerors permet au joueur d’incarner le rôle de farouches guerriers de l’histoire tels qu’Attila le Hun, El Cid ou Montezuma. Dans tous les cas, Age of Empires II est l’un des meilleurs titres de la saga, notamment avec ses 13 nouvelles nations.

L’amélioration de l’intelligence artificielle dans le jeu marque un autre point. En effet, non seulement les cultures se replantent de façon automatique, mais le joueur peut aussi proposer sa propre formation de bateau.

5. AOE III : Edition définitive

Ce titre est l’un des plus récents du jeu Age of Empires (2020). En général, l’expression « édition définitive » relate la particularité de la version. C’est vrai pour celui-ci étant donné qu’il a apporté de nombreuses améliorations par rapport à la version originale. Par exemple, on y trouve des fonctionnalités qu’on n’a pas soupçonnées dans la version d’origine.

L’édition définitive a apporté plus que du gameplay. Il a aussi introduit le traitement 4K. C’est ainsi pour les sons, les ressources, les animations, et même les nouvelles civilisations. De surcroît, les développeurs ont bien travaillé sur l’IA. Ce qui a nettement amélioré la qualité des images. Cependant, AOE III : Edition définitive n’a pas échappé aux bugs même s’il est meilleur que sa version originale d’il y a 15 ans.

4. Age of Empires : Edition définitive

Les éditions définitives se succèdent même si elles n’atteignent pas la tête de liste. Celle-ci est sortie en 2018 en revisitant la version sortie deux décennies plus tôt. Le gameplay reste le même. Les modifications se sont concentrées sur la qualité graphique et d’autres aspects techniques.

Pour augmenter la popularité du jeu Age of Empires, Microsoft a introduit le traitement HD, accompagné du support 4K. En même temps, il a amélioré la qualité du son, permettant de vivre une expérience totalement immersive.

3. Age of Empires III

Microsoft a développé Age of Empires III à la fin de l’année 2005 en version pour PC. Pour certains, le titre se hisse parmi les meilleurs de la saga avec ses 8 civilisations. Dans la nouvelle carte d’explorateur, le Nouveau Monde, le joueur peut choisir entre plusieurs empires coloniaux (Français, Portugais, Allemands, Britanniques, etc.). Chacune d’elles a des avantages comme des inconvénients qui ont toutes leurs chances d’être explorés pour les trésors qu’ils cachent.

Par ailleurs, le jeu fournit de nouvelles options permettant de bâtir des infrastructures comme des routes commerciales. Ce qui va permettre au joueur de proposer de nouvelles alliances. Les deux packs d’extension The WarChiefs et The Asian Dynasties proposent de nouveaux contenus d’histoire et de civilisations au jeu.

Côté technique, ce titre a apporté une évolution considérable, notamment sur le graphisme. Le nouveau système physique rend les combats bien plus engageants.

2. Age of Mythology

Age of Mythology ajoute une nouvelle civilisation en plus des 13 autres d’Age of Empires II : Age of Kings. En plus, on y trouve une nouvelle carte et de nouveaux scénarios. De puissants titans à l’instar de Cronos peuvent rejoindre le jeu si le joueur les invoque. Ce dernier a également la possibilité de transformer des humains en véritables héros de son choix. Le jeu propose 16 nouvelles unités humaines.

En outre, 10 unités mythiques ont rejoint le jeu, ajoutées de 12 nouveaux pouvoirs divins. C’est aussi ce qui le rend aussi populaire. On ne peut cependant pas passer sans énumérer les deux packs d’extension The Titans et The Age of the Dragon. La touche fantastique apportée au gameplay forme un tout indissociable au titre.

1. Age of Empires II : Edition définitive

De toutes les éditions définitives de la saga Age of Empires, celle-ci reste la meilleure. La mise à niveau avec des jeux contemporains constitue un atout majeur de l’édition définitive d’Age of Empires II sortie en 2019. Les améliorations de l’IA accèdent à de meilleures fonctionnalités du jeu. De la sorte, celle-ci n’a pas à tricher pour tenir tête au joueur.

Cerise sur le gâteau, le titre inclut une nouvelle fonctionnalité de réapprovisionnement automatique. Ce qui élimine les frustrations des joueurs lors des versions précédentes. Age of Empires II présente également toutes les extensions. Raison pour laquelle c’est de loin le meilleur titre de la saga.