Pourquoi les produits Apple coûtent-ils si chers ?

iPad, MacBook ou encore iPhone, vous êtes-vous aussi demandé pourquoi les produits Apple sont si chers ? Voici quelques-unes des probables raisons de son coût.

Les produits Apple sont relativement plus chers que ceux de ses concurrents même à caractéristiques quasiment égales. Il semblait que cela soit lié à sa marque, mais en vérité, il y a bien plus dans leur prix. Voici d’ailleurs quelques-unes de ces raisons.

L’écosystème d’Apple

Dans le domaine de la technologie, un écosystème indique tout un ensemble d’appareils individuels se complétant pour former une unité indispensable. Considérez l’iPhone et la MacBook. Ces deux appareils sont différents, mais utilisés ensemble, ils décuplent la convivialité de chacun d’entre eux pour offrir une meilleure expérience d’utilisation. Rappelons qu’un appareil Apple ne se connecte généralement qu’avec un autre de la même marque.

Or, il semble qu’un utilisateur soit prêt à payer plus pour une meilleure expérience. D’autant plus qu’il obtient aussi dans la foulée des gadgets fonctionnant avec ce qu’il possède déjà.

La qualité et la solidité font que les produits Apple soient chers

Les produits Apple se démarquent généralement de ceux de ses concurrents à cause de leur qualité. La firme met un point d’honneur à peaufiner sa conception et ses finitions. Ajoutez les logiciels maisons à tout cela pour concocter un cocktail de qualité premium. Le produit final est donc agréable, esthétique, performant et durable.

Innovation

Apple a aussi un autre atout dans ses manches : l’innovation technologique. Elle a notamment révolutionné l’industrie du processeur et s’est même affiché en tant que leader de la Silicon Valley.

Pour se maintenir à sa place, Apple continue donc à injecter une somme faramineuse dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Elle y allouerait même dans 20 milliards de dollars selon Statista.

Confidentialité, une exigence faisant que les produits Apple soient chers

Apple peut aussi se permettre de vendre ses produits plus chers. Contrairement à la plupart de ses concurrents, elle ne vend pas les données de ses utilisateurs. Ses appareils n’intègrent pas aussi un logiciel de suivi. Ceci ne signifie cependant pas que la firme à la pomme croquée ne vous suit pas du tout. Elle le fait certes, mais pour optimiser les services et les produits qu’il vous offre.

Systèmes d’exploitation, applications et mises à jour gratuits

Généralement, Apple met à jour régulièrement et gratuitement ses systèmes d’exploitation. Or, pour maintenir cette gratuité, l’entreprise doit réaliser un investissement conséquent. En contrepartie, elle est bien obligée de facturer plus ses clients.

Le coût de la campagne marketing et du support

Le coût final du produit qui est proposé au client résulte de nombreux autres frais. Il y a notamment ceux de la main-d’œuvre, du marketing… Notez qu’Apple offre un support client très apprécié par sa qualité. Sans compter que la firme est connue pour avoir réalisé quelques-unes des plus belles publicités.

L’image de marque fait que les produits Apple soient chers

Apple a su faire de sa marque, le reflet du luxe et d’un certain statut social. La plupart des utilisateurs sont prêts à payer cher pour en profiter.

La valeur de la revente

Même après une certaine durée d’utilisation, les produits Apple arrivent à conserver leur valeur. Vous pouvez donc toujours espérer revendre votre appareil à quasiment le même prix d’achat, et ce, même après l’avoir utilisé.

Fidélisation de la clientèle

Apple sait que ses clients lui sont fidèles. Ils sont prêts à payer le prix fort pour posséder le dernier produit de la marque. D’autant plus que cette image de marque s’est raffermie dans le temps.