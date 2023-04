Le meilleur casque gamer offre, non seulement un son de qualité exceptionnelle, mais permet aussi d’avoir une communication plus fluide. Que vous soyez pro du gaming ou amateur de jeux vidéo, notre sélection des meilleurs modèles du moment peut vous aider à trouver le bon.

Pour tout gamer, un matériel de qualité est indispensable. À côté du PC, de l’écran ou encore de la souris, pour rester concentrer dans le jeu, il faut utiliser un bon casque. La réduction du bruit, la qualité sonore, ou encore la qualité du microphone sont à ne pas négliger.

A côté de cela, il faut également miser sur le confort. Il est toutefois difficile de déceler le meilleur modèle compte tenu des heures que vous devez dépenser pour visiter magasin après magasin. Vous devez aussi prendre en compte le type d’appareil auquel le casque va être connecté. Pour vous faciliter la tâche, on a décidé de lister les modèles les plus prisés du marché.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Xbox Note : 9,8/10 Découvrir HyperXCloud Alpha Wireless Note : 9,4/10 Découvrir Razer Barracuda X Note : 9/10 Découvrir

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Xbox : le meilleur casque gamer haut de gamme

Caractéristiques techniques Poids : 338g

Pilotes : 40 mm Néodyme

Connectivité : sans fil, Bluetooth, filaire

Compatibilité : PC/Mac, Mobile, Nintendo Switch, PS4/PS5

Autonomie : 20+ heures

Le SteelSeries Arctis Nova Pro sans fil pour Xbox est une version améliorée de son prédécesseur avec un son bien plus net et une réduction active du bruit. En effet, un système hybride de 4 micros permet d’éliminer tout ce qui peut perturber votre concentration tel que les aboiements de chien et le bruit du purificateur d’air.

Côté design, le bandeau réglable dispose de bras télescopiques en vue d’adapter le casque à la tête de l’utilisateur. A part cela, les oreillettes ont aussi été réduites et raffinées. Et pour finir, le changement de la batterie peut se faire à chaud. Ce qui ne prend que quelques secondes seulement.

Batterie échangeable à chaud

Réduction active du bruit

Absence de prise USB-C pour le recharge

Cher

HyperXCloud Alpha Wireless : pour une meilleure autonomie

Caractéristiques techniques Poids : 332g

Pilotes : 50 mm Néodyme

Connectivité : dongle sans fil

Compatibilité : PC, console de jeux

Autonomie : jusqu’à 300 heures

L’autonomie de la batterie est l’un des critères à prioriser si vous préférez un casque sans fil. De la sorte, on vous présente l’HyperXCloud Alpha sans fil. Celui-ci est doté d’une autonomie époustouflante qui vous procure de longues sessions jusqu’à 300 heures. Cette autonomie peut varier selon l’utilisation du casque, mais cela reste quand même bluffant.

Outre la batterie, on apprécie aussi la qualité sonore du casque. Ce qui permet d’écouter vos tubes favoris pendant que vous affrontez les Boss dans Elden Ring malgré le poids du casque sur la tête. En plus, il reste confortable avec son rembourrage doux en dessous de la bande supérieure.

Autonomie époustouflante

Léger et confortable

Micro basique

Logiciel plus ou moins instable

Razer Barracuda X : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Poids : 250g

Pilotes : 40 mm TriForce

Connectivité : sans fil, filaire

Compatibilité : Mac, Xbox Series X/S (filaire), Nintendo Switch, PS4/PS5 (sans fil), Android sans fil

Autonomie : 20+ heures

Parfois, le budget ne permet pas d’obtenir un casque plus cher qui répond quasiment à vos attentes. A la place, vous pouvez choisir ce modèle économique, le Barracuda X de Razer. Non seulement, il est compatible à bon nombre d’appareils, mais également, ce casque ne présente presque aucune latence.

A son bord, il embarque des haut-parleurs TriForce de 40mm qui permettent d’optimiser l’expérience sonore pendant vos sessions. Les commandes quant à elles se trouvent en dessous des oreillettes. Ce qui facilite le contrôle de votre casque. En outre, on peut utiliser ce casque abordable jusqu’à plus de 20 heures.

Prix abordable

Grande autonomie de la batterie

Pas idéal pour les jeux multijoueurs

Faible puissance sonore

SteelSeries Arctis Nova Pro : le meilleur casque Gamer milieu de gamme

Caractéristiques techniques Poids : 338g

Pilotes : 40 mm Néodyme

Connectivité : filaire

Compatibilité : PC/Mac, Mobile, Nintendo Switch, PS4/PS5

Ce modèle est presque le jumeau de l’Arctis Nova Pro sans fil, sauf qu’il ne dispose pas de technologie de réduction du bruit. Toutefois, la station d’accueil USB permet à la connexion filaire d’éliminer toute latence. A part les bruits en arrière-plan, le micro fonctionne à merveille et permet d’entendre un son correct.

Le SteelSeries Arctis Nova Pro filaire dispose également d’une application dédiée aux préréglages et au paramétrage du son. Si vous ne souhaitez pas utiliser un modèle sans fil, celui-ci vous convient très bien. Il faut quand même bien choisir la variante compatible avec votre console de jeux.

Aucune latence

Application compagnon pour paramétrer le son

Absence de fonction de réduction du bruit

Pas idéal pour les déplacements

Razer BlackShark V2 : le casque filaire parfait à réduction active du bruit

Caractéristiques techniques Poids : 598,7g

Pilotes : 50 mm Razer TriForce Titanium

Connectivité : filaire

Compatibilité : Mac, Xbox One, Nintendo Switch, PS4

A la recherche du meilleur casque Gamer avec ANC ? N’hésitez pas à jeter un œil sur le Razer BlackShark V2. Il a été conçu presque de la même façon que l’HyperXCloud Alpha. La séparation des basses des médiums et l’élimination des interférences s’effectue au moyen de ports discrets sur ses haut-parleurs TriForce Titanium 50mm.

Pour capter la voix, le casque utilise un micro cardioïde hyperclear incluant une carte son USB. Mieux encore, il peut améliorer et ajuster la sortie de la voix grâce à l’application Razer Synapse. De plus, pour votre confort, le Blackshark V2 dispose d’un coussinet en mousse à mémoire de forme ultra doux. Ce qui renforce l’isolation acoustique.

Qualité sonore assurée

Prix abordable

Micro non rétractable

Lourd

ASUS ROG Delta S : le meilleur casque gamer à connexion filaire

Caractéristiques techniques Poids : 300g

Pilotes : 50 mm Néodyme

Connectivité : filaire

Compatibilité : PC/Mac, Mobile, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One

Avant de terminer notre comparatif des meilleurs casques Gamer, voici le Rog Delta S d’Asus. La connexion filaire à l’aide d’un câble USB-C permet de bénéficier d’un potentiel Hi-Fi performant. La technologie ESS 9281 haute résolution, accompagnée du Quad-DAC et la technologie MQA concourent ensemble pour fournir un son aussi bien réaliste que détaillé.

Par ailleurs, son microphone dispose d’une fonction de réduction du bruit afin de rendre la communication plus fluide pendant le jeu. De plus, l’application dédiée permet d’offrir un son surround virtuel. Ce qui accède à un streaming musical exceptionnel. Sans oublier l’éclairage RVB qui offre une ambiance multicolore.

Fonction de charge rapide

Une bonne qualité sonore

Absence de connexion sans fil

Faible suppression du bruit IA

Logitech G535 LIGHTSPEED : une alternative à prix réduit

Caractéristiques techniques Poids : 236g

Pilotes : 40 mm Néodyme

Connectivité : sans fil, filaire

Compatibilité : PC/Mac, PS4/PS5

Autonomie : 33+ heures

A part le casque Barracuda X de Razer, le G535 Lightspeed de Logitech présente une autre alternative à consulter lorsqu’on a un budget limité. Certaines fonctionnalités manquent certes, mais il peut remplir les bases d’un casque Gamer. Vous n’aurez pas de basses percutantes par défaut. Néanmoins, vous pouvez ajuster le son via l’application dédiée et activer la fonction surround virtuel.

Par contre, vous pouvez jouer plus longtemps avec ce casque puisque son autonomie peut dépasser 33 heures. En plus, sa portée peut atteindre jusqu’à 12 mètres. La molette de volume se situe sur l’oreillette de façon à faciliter le contrôle. Si vous souhaitez mettre le micro en sourdine, il suffit d’activer la fonction flip-up.

Longue portée de la connexion sans fil

Flip-up pour désactiver le micro

Absence de basses par défaut

Pas de fonction de réduction du bruit

FAQ sur le casque Gamer

Pourquoi adopter un casque spécialement conçu pour les jeux vidéo ?

Les bandes son des jeux vidéo sont conçus avec un encodage sophistiqué. Le son Dolby Atmos ou à multiples canaux permettent de rester immergé dans le feu du jeu. Pour en profiter, il faut un casque adéquat au système Hi-Fi.

Les casques Gamer sont spécialement conçus pour donner des effets réalistes qui accompagnent une telle ambiance sonore. Ils sont dotés d’une technologie de réduction active du bruit et d’une qualité sonore appropriée. En outre, certains modèles de casques gaming disposent d’un microphone de qualité supérieure. Ce qui permet au joueur de communiquer avec ses coéquipiers sans problème pendant les jeux multijoueurs.

Que choisir pour les jeux : un casque filaire ou un casque sans fil ?

Un casque Gamer sans fil peut être aussi performant qu’un casque filaire. Après tout, c’est question de préférences si on se focalise sur cet aspect. Seulement, si vous optez pour un casque sans fil, vous devez aussi voir de près son autonomie.

La plupart des meilleurs modèles peuvent tenir plus de 20 heures. Personne ne préfère utiliser un casque qu’on branche constamment à cause de l’état de la batterie. En revanche, si vous souhaitez utiliser un casque filaire, il faut bien inspecter la qualité du câble. Par ailleurs, il faut que sa longueur soit suffisante pour vous tenir en place pendant vos jeux.

Son multicanal ou stéréo : que choisir ?

Le son stéréo est bien plus adapté pour écouter de la musique que pour les jeux vidéo. Les joueurs hardcore préfèrent de loin le son multicanal. Celui-ci permet de rester immergé dans l’environnement du jeu. La majorité des bandes son des jeux actuels sont encodées sur plusieurs canaux. Pour recréer cette ambiance, il faudra un casque gamer multicanal.

Si votre casque ne permet pas une telle expérience, vous n’êtes pas obligé de le jeter. Vous pouvez, par exemple, utiliser un système externe qui prend en charge le son surround afin de ne pas louper cette scène sonore. Cela n’offre pas autant d’immersion qu’avec le meilleur casque Gamer, mais au moins vous ne gaspillez pas votre argent.

Divers critères sont à voir de près pour pouvoir dénicher le meilleur casque Gamer. En général, il faut choisir le casque selon son utilisation. Un casque filaire est moins pratique qu’un casque sans fil sur ce point. Tous les ports ne sont pas identiques, au contraire, ils diffèrent en fonction de l’appareil avec lequel vous allez l’utiliser.

Par exemple, si vous souhaitez utiliser le casque sur votre PC, il faut que ce dernier dispose d’un port USB ou d’une double prise jack (micro et écoute). Actuellement, la plupart des casques disposent d’une prise mini-jack 4 pôles. Un séparateur en Y est alors utile pour la connexion aux prises de la carte son.

Dans le cas où vous achetez un casque de jeu pour votre console Xbox, les contrôles audio peuvent nécessiter un adaptateur adéquat depuis le contrôleur. Pour une console Nintendo Switch ou une console PS, il ne doit pas y avoir de problème majeur. Une prise mini-jack 4 pôles peut faire l’affaire.

Pourquoi faut-il privilégier un casque équipé d’un microphone ?

Le microphone est surtout important pour les jeux multijoueurs. Il permet de communiquer avec vos coéquipiers afin de les mettre au courant de la stratégie à adopter, par exemple. Ensuite, le micro permet de créer une cohésion entre les joueurs bien qu’ils ne se rencontrent pas réellement.

Il faut toutefois bien choisir le type de micro car cela peut se répercuter sur le jeu. L’utilisation d’un casque à micro omnidirectionnel peut être risquée. Vos coéquipiers peuvent entendre tous les bruits autour de vous. Ce qui peut perturber la communication, mais aussi la concentration.

Le microphone unidirectionnel ou cardioïde est plus approprié. La sensibilité va de l’avant vers l’arrière. De la sorte, la transmission est plus claire et les bruits ambiants ne viennent pas interférer dans vos communications.

Sinon, vous pouvez choisir un casque dont le micro dispose d’une réduction du bruit. Ce qui ne laisse passer que la voix de votre interlocuteur tout en éliminant les sons aux alentours. Le marché dispose également d’autres modèles simples où vous pouvez relever la perche pour désactiver le microphone.

