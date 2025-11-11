J’ai testé le Nacon RIG R5 Spear Pro : le casque gamer polyvalent vaut-il vraiment le coup ?

Casque léger, micro détachable et confort durable : le Nacon RIG R5 Spear Pro mise sur la simplicité et la précision sonore sans artifice.

Le Nacon RIG R5 Spear Pro se présente comme un casque gamer accessible mais ambitieux. Nacon promet un confort durable, un son clair et une compatibilité universelle, le tout dans un design ultraléger. J’ai voulu vérifier si ce modèle, pourtant bien plus abordable que les références du marché, pouvait donner une expérience de jeu convaincante sans compromis sur la qualité audio.

Derrière son apparente simplicité, le R5 Spear Pro cache plusieurs arguments solides : arceau modulable, micro détachable, oreillettes respirantes et transducteurs de 40 mm censés délivrer une scène sonore équilibrée. Mais face à des concurrents agressifs comme HyperX Cloud III ou Logitech G335, la question est claire : le RIG R5 peut-il vraiment rivaliser ? J’ai passé plusieurs jours à l’utiliser sur PS5, PC et Switch pour juger son confort, sa précision sonore et son micro dans des conditions réelles de jeu.

Fiche technique

Caractéristique Détail officiel Type de produit Casque gaming filaire stéréo Compatibilité PS5 / PS4 / PC / Xbox / Switch / mobile (prise jack 3,5 mm) Type de transducteurs Dynamiques de 40 mm Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz Impédance 32 ohms Sensibilité 111 dB SPL/V Microphone Détachable, flexible, à réduction de bruit passive Connexion Câble jack 3,5 mm (amovible) Structure Arceau flexible en polymère haute résistance Oreillettes Circum-auriculaires en tissu respirant et mousse mémoire Poids 240 g Commandes audio Molette de volume sur oreillette + mute du micro Particularités Système modulaire RIG (pièces interchangeables), confort allégé, bandeau suspendu ajustable Coloris Noir carbone / finitions gris mat Garantie 2 ans constructeur

Prise en main & design

Dès la sortie de la boîte, le RIG R5 Spear Pro donne une impression de légèreté et de robustesse. Le design fidèle à la gamme RIG combine un arceau en polymère flexible et une structure suspendue qui épouse bien la tête sans trop de pression. Ce choix de matériaux rappelle les modèles plus onéreux de la marque. Ceci tout en gardant un poids plume de seulement 240 g.

Les oreillettes circum-auriculaires en tissu respirant proposent un confort immédiat, même lors de longues sessions. La mousse mémoire maintient une bonne isolation passive sans enfermer la chaleur. Le casque ne glisse pas, même en mouvement, et l’ajustement par cran reste précis. Sur console comme sur PC, il se fait oublier après quelques minutes.

Le design est sobre, sans éclairage RGB ni artifice. Nacon mise ici sur l’efficacité : un look mat, quelques touches métalliques et un câble détachable tressé qui inspire confiance. Le micro amovible se retire d’un geste et conserve une souplesse parfaite pour les ajustements rapides. À la prise en main, le R5 Spear Pro donne la sensation d’un produit bien conçu, prêt à supporter des années de sessions intenses.

Expérience utilisateur

La mise en route du RIG R5 Spear Pro ne prend que quelques secondes : on branche le câble jack 3,5 mm, et le casque est immédiatement reconnu sur toutes les plateformes testées : PS5, PC et Nintendo Switch. Aucun logiciel n’est nécessaire, un vrai plug-and-play à l’ancienne.

Le confort se confirme sur la durée. Après plusieurs heures de jeu sur Helldivers 2 et Valorant, le casque reste stable sans serrer. Le bandeau suspendu répartit bien le poids, et les coussinets en tissu évitent la chaleur qui s’installe souvent sur les modèles fermés. Les commandes tombent naturellement sous la main : molette de volume et interrupteur mute sont réactifs et silencieux.

Le micro détachable se révèle précis. Il capte la voix avec une clarté surprenante pour cette gamme de prix, sans souffle notable. Sur Discord ou PS Party, mes coéquipiers m’ont décrit une voix naturelle, même avec du bruit ambiant. La réduction de bruit passive fait correctement son travail, à condition d’orienter le bras du micro près de la bouche. En dehors du jeu, le R5 Spear Pro se défend bien pour la musique ou les vidéos : le son reste équilibré, sans excès de basses. C’est rare pour un casque avant tout pensé pour le gaming.

Performances par usage

Qualité sonore

Les transducteurs de 40 mm proposent un son équilibré, plus clair qu’attendu sur cette gamme de prix. Les graves sont présents sans étouffer les voix ni les détails d’ambiance. Sur Call of Duty ou Apex Legends, les explosions gardent du relief tandis que les bruits de pas restent distincts. Les aigus montent légèrement haut, ce qui donne une image sonore nette, utile pour localiser les adversaires. Le rendu n’a pas la précision d’un casque 7.1, mais la scène stéréo est large et bien définie.

Microphone et communication

Le micro détachable s’impose comme une vraie réussite. La voix est claire, naturelle et sans distorsion. Même dans une pièce bruyante, il parvient à isoler la parole principale grâce à sa réduction passive. Dans les discussions vocales longues, il reste stable et ne produit aucun souffle parasite. Ce n’est pas un micro de streaming professionnel, mais pour le jeu en ligne, il dépasse clairement les attentes d’un casque filaire de cette catégorie.

Polyvalence et usage multi-plateforme

Sur PC comme sur console, le R5 Spear Pro garde un comportement constant. Aucun déséquilibre de volume ou de tonalité entre plateformes. Sur Switch, il conserve un bon niveau de clarté via le port jack. En musique, les mediums sont légèrement mis en avant, ce qui donne un son plus chaud et agréable que la moyenne des casques gaming.



Comparé à un HyperX Cloud Stinger 2, le Nacon donne une meilleure aération sonore, tandis que le Logitech G335 conserve l’avantage sur la profondeur des basses. Le R5 Spear Pro reste un excellent compromis pour ceux qui cherchent un son précis sans effets artificiels.

Comparaison & positionnement

Le RIG R5 Spear Pro se place sur un segment compétitif, entre les casques d’entrée de gamme et les modèles semi-pro autour de 80 €. Face au Logitech G335, il mise sur un design plus sobre et une meilleure résistance mécanique. Comparé à l’HyperX Cloud Stinger 2, il se montre plus léger, mieux ventilé et plus modulable grâce à son arceau flexible. En revanche, il n’accorde pas de spatialisation virtuelle ni d’égaliseur logiciel — un choix volontaire pour rester simple et multiplateforme.

Ce positionnement est clair : un casque gamer polyvalent, pensé pour ceux qui veulent un bon son et un vrai confort sans dépendre d’un logiciel propriétaire. Il ne rivalise pas avec des modèles haut de gamme comme le SteelSeries Arctis Nova 7, mais dans sa catégorie, il coche les cases vitales. Cela concerne notamment l’audio équilibré, le confort longue durée et le micro fiable. Le RIG R5 Spear Pro confirme la volonté de Nacon de proposer des produits robustes et cohérents, plutôt que tape-à-l’œil.

Avis utilisateurs

Les premiers acheteurs du RIG R5 Spear Pro saluent unanimement son rapport confort/qualité sonore. Beaucoup soulignent la légèreté du casque et la sensation de ne pas le sentir sur la tête, même après plusieurs heures de jeu. Les coussinets en tissu respirant sont jugés bien plus agréables que ceux en simili cuir, notamment pour les longues sessions sur console.

Les avis mettent également en avant le micro détachable, très pratique et d’une qualité vocale jugée “propre et naturelle”. Certains utilisateurs comparent son rendu à celui de casques bien plus chers. Ceci tout en appréciant la simplicité du branchement jack 3,5 mm compatible avec toutes les plateformes. Quelques remarques critiques apparaissent cependant : l’absence de son surround ou d’application compagnon peut frustrer les joueurs exigeants en immersion, et le câble unique, bien que solide, est un peu court pour les setups PC fixes.

Nacon RIG R5 Pro HS Le casque ultime pour une immersion totale Acheter maintenant Verdict Le Nacon RIG R5 Spear Pro réussit ce que beaucoup de casques à petit prix échouent à faire : proposer un son équilibré, un vrai confort et une conception durable sans effets marketing superflus. Son arceau flexible, son micro détachable et ses coussinets respirants en font un compagnon idéal pour les longues sessions de jeu, quel que soit le support. S’il n’accorde ni spatialisation 7.1 ni options logicielles avancées, il compense largement par sa simplicité et sa fiabilité. Il s’adresse clairement aux joueurs qui privilégient l’efficacité, la légèreté et la compatibilité universelle à la surenchère technologique. Le R5 Spear Pro incarne le bon sens du matériel gaming : solide, précis et accessible. Un excellent choix pour ceux qui veulent jouer sérieusement sans vider leur portefeuille. On aime Confort exceptionnel et poids plume

Son clair et bien équilibré pour le jeu comme la musique On aime moins Pas de son surround ni de logiciel d’égalisation

Câble un peu court pour une installation PC fixe

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn